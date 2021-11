Valentina Alazraki la primera mujer periodista condecorada por un Papa

Ciudad de México.- Belinda es tendencia en TikTok y no por su actual noviazgo con Christian Nodal, sino por un antiguo video en el que expresa su rechazo al aborto.

Los seguidores de la cantante compartieron en redes sociales un video de una entrevista realizada a Belinda hace algunos años, cuando aun era adolescente, en la cadena Univisión.

La conductora le pregunta a Beli ¿Qué opinas de muchas jóvenes que son madres solteras o que tienen relaciones y utilizan el aborto para no tener responsabilidades, tú que piensas de eso y que les dirías?

La cantante de inmediato reaccionó con mucho énfasis:

Es quitarle la vida a un ser humano que tú mismo creaste entonces eso no es justo. No, no lo puedes hacer por nada del mundo, estoy cien por ciento en contra de ello. Porque tú lo creaste y lo estás destruyendo y es una vida”.