‘Ya párenle’: Galilea Montijo está devastada

Ciudad de México.- Galilea Montijo vive los días más difíciles de su existencia, después del escándalo desatado por su aparición en el libro de la periodista Anabel Hernández, “Emma y las otras señoras del narco”, publicado por Editorial Grijalbo.

El más reciente libro de la reconocida periodista la vincula con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, ya fallecido; y lo hace a través de un testimonio directo con un testigo.

La conductora hizo unas primeras declaraciones a los medios en las que advirtió que tomará acciones legales.

“Ya yo tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que si debería ser más severa esta ley de difamación”.

YA VISTE: Así respondió Galilea Montijo a quienes la vinculan con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva

Más tarde, Galilea publicó un video en su cuenta de Instagram para dirigirse a sus millones de fans, y sin referirse directamente a este hecho tocó varios temas polémicos en los que la han involucrado, para pedir que cesen los ataques, porque dañan a su familia:

Galilea expresó muy afligida que sufre ataques constantes por ser una persona pública que vive de su imagen:

Siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas, soy una mamá de familia, una mujer, y me siento devastada y muy dolida, una mujer que he sido muy trabajadora desde los 14 años.