‘Wish’: María León interpreta ‘Mi deseo’. Estos son los temas de la película

“Varias personas me han comentado que la película les ha hecho sentirse más orgullosos de ser mexicanos, de nuestra cultura. Creo que eso es muy valioso. El poder reflexionar sobre nuestra identidad y reconocer nuestros orígenes tanto europeos como mesoamericanos por medio de la Virgen de Guadalupe es creo yo, un logro. Hablar sobre los orígenes de la Virgen de Guadalupe ha sido siempre un tema difícil por la polémica que causa. Pero el no hacerlo nos quita la posibilidad de conocernos mejor, de estar más conscientes y satisfechos de quién somos. Me considero Guadalupano, y con mucho orgullo.

Jesús Muñoz