¡Ya nació León! Y esta es su primera foto

Ciudad de México.– Apenas al inicio de esta semana Cynthia Rodríguez hacia una dinámica con sus seguidores para adivinar la fecha de nacimiento de León, su primer hijo con Carlos Rivera, la fecha límite era el 15 de agosto, pero ¡oh sorpresa! León decidió adelantarse y sorprender a sus papás.

Este viernes por la mañana los felices padres, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera anunciaron en sus redes sociales el nacimiento de su amado y esperado hijo, con una publicación en sus redes sociales.

El pequeño León ya está en brazos de su hermosa madre.

León Rivera Rodríguez nació el jueves 3 de agosto, sano y en perfectas condiciones, reveló la madre, quien también se encuentra bien, feliz de conocer a su hijo.

Así le dieron la bienvenida

“Te pedimos con nuestra fuerza al universo… Y ahora que estás aquí, vemos el amor convertido en ti…

Nuestro amado León solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer 03/08/23. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa.

Damos gracias a Dios por bendecirnos y por la salud de los dos. Y gracias a ustedes por todas las muestras de amor.

La felicidad hoy tiene un nuevo significado en nuestra vida”. CYNTHIA RODRÍGUEZ Y CARLOS RIVERA

Carlos Rivera, egresado de La Academia saltó a la fama cuando interpretó el papel protagonista “Simba”, del musical El rey león, primero en España y luego en México.

En varias ocasiones el cantante, originario de Huamantla, ha declarado que ha cumplido la mayoría de sus sueños gracias a este personaje, que ha interpretado varias veces en su carrera, y cuyo mensaje, el amor filial, lo ha tocado profundamente.

Además, fue la voz en español de Simba en la película más reciente de Disney.

En esa ocasión (2019), Carlos Rivera consideró que el personaje ha sido su amuleto de la buena suerte a lo largo de toda su carrera, desde 2004.

Y aseguró que cada vez que El rey león toca algo en su vida le trae cosas buenas y éxito.

Recordó que en 2004 ganó La Academia al interpretar la canción Esta noche es para amar (Can you feel the love tonight), precisamente de la película animada de Disney.

npq

