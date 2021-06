¿Cuáles son las seguridades para solicitar préstamos sin Buró de Crédito?

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Los Seguros como bien lo dice su nombre, son una herramienta de tranquilidad que resguarda y protege nuestros bienes ante múltiples imprevistos. Desde un accidente, robo, incluso extravío, los seguros nos ayudan a cuidar todo aquello que difícilmente podríamos restituir con nuestros propios recursos.

Muchas personas tienen la idea equivocada de que los seguros son gastos innecesarios. Principalmente por la idea de nunca llegar a necesitarlos o bien que algunos de ellos se pagan por varios años. La realidad es diferente, basta con hacer un pequeño análisis y hacerse la pregunta, ¿Si sufriera de alguna enfermedad, accidente e incluso una muerte repentina, yo o mi familia tendríamos los recursos económicos para hacer frente a la situación? Si nuestra respuesta es negativa, es momento de plantearse la idea de adquirir alguno.

Existen infinidad de seguros, de vida, de automóvil, accidentes personales, gastos médicos mayores, de casa habitación y dental entre otros. Cada uno destinado para las necesidades de cada persona. Si somos inexpertos en el tema o bien, es la primera vez que contrataremos un seguro debemos aclarar todas las dudas que puedan surgir.

¿Qué debo saber antes de contratar un seguro?

Lo más importante en todo trámite es leer cuidadosamente los contratos, ¿Qué me están ofreciendo? ¿Qué cubre el seguro? ¿Cuánto voy a pagar?, etc. En caso de que algo no quede claro, pídele al agente de seguros te lo explique con detenimiento hasta que no quede ninguna duda.

Al llenar el formulario de registro debes responder con datos verídicos, ya que, en caso de mentir, la aseguradora puede dar por terminado el contrato sin cubrir los beneficios para el o los asegurados. Asegúrate de que los nombres, apellidos, coberturas, cantidades y valores estén escritos correctamente y sin errores.

En caso de que exista algún error en tus datos, cuentas con 30 días para solicitar una corrección, una vez pasado ese plazo los datos serán tomados como correctos.

Recuerda, por más que te lo solicite el agente de seguros, no firmes ningún papel en blanco. En caso de hacerlo podrías poner en riesgo el seguro en cuestión.

No olvides que los seguros de gastos médicos son deducibles de impuestos en México.

Recomendaciones Adicionales

Infórmate, compara y ahorra. Además de comparar las primas, consulta la información sobre las sumas aseguradas, los riesgos cubiertos y el porcentaje de deducible, el cual es un gasto que deberás pagar por tu cuenta.

Cada aseguradora maneja distintas cláusulas, condiciones y precios, pero cualquiera que consideres contratar debe estar legalmente establecida en México y registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Asimismo, el agente de seguros debe contar con una cédula emitida por la misma institución.

Resguarda todos los papeles y documentos importantes en un solo lugar y haz que alguien además de ti sepa donde están por si llegan a necesitarlos y tú no estés disponible.

Hay muchas más cosas que saber sobre los seguros, si quieres entender y aclarar todas tus dudas sobre los seguros y compararlos, Clarente te ayuda a entender, cotizar y comprar seguros en línea de la manera más sencilla.

