Acude Monreal a la FGR; luchará para suceder a López Obrador

Ciudad de México.— El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y quien resulte responsable por la intervención y difusión ilegal de comunicaciones privadas, y por peculado.

“No podemos callarnos frente a la ilegalidad en la actuación de una servidora pública. Tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la ley, y que simplemente la impunidad la proteja”.

Monreal Ávila dijo que, el argumento de que le hicieron llegar esas conversaciones no es suficiente ni basta para excluir de responsabilidad a quien las difunde para deteriorar la imagen de una persona, pues se trata de una violación a las garantías individuales.

“No debemos hacerlo y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie”, ya que esto sólo se puede hacer mediante mandato judicial.

Monreal explicó que el peculado se configura desde el momento en que se utilizan recursos públicos para esos fines, ya que se usa al medio de comunicación del estado para dicho fin, es decir, se paga con recursos públicos.

Además, confió en que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, actuará conforme a la ley, porque es un hombre al que le tiene respeto y “no le pido ningún trato preferencial”.

Explicó que una vez que se presentó la denuncia, se integrará una carpeta de investigación y “los peritos determinarán si tengo o no razón”, por lo que se presentaron las pruebas, que son públicas, y luego el Ministerio Público determinará sobre la existencia del delito.

“Y como tiene fuero la servidora pública, tiene que expresar la Fiscalía su determinación de solicitar en la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia, para someterla a los delitos que se han cometido”.

“Soy maestro de derecho en la UNAM y conozco bien el procedimiento. Y no espero otra cosa, sino cumplir con la ley; no me anima otra cosa”.

— ¿Va a solicitar alguna acción legal para evitar que sean difundidos más audios?, se le preguntó al senador.

— “No. Que haga lo que crea conveniente; yo haré lo propio”. Pero evidentemente, agregó, los mensajes están “truqueados, falseados, ya lo demostré, y en la denuncia lo advierto y lo señalo”.

— ¿Se requiere regular a los medios públicos para que no sean utilizados con fines personales?

— “Sí, es necesario. Pero aquí hay delitos cometidos flagrantemente. No hay forma de que se escape la responsabilidad penal. Es increíble que se permita la violación sistemática de Constitución y de la ley (…), no voy a ceder hasta que se cumpla con la ley”.

Monreal Ávila descartó que por esta denuncia corra el riesgo de que los expulsen de Morena, pues se trata de un asunto de carácter jurídico, no de carácter político. “No hicieron caso del llamado del Presidente y ahora estamos en este proceso, lamentable”, expresó.

ebv