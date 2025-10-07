México enfrenta desafíos climáticos para proteger su cosecha de cereales

Ciudad de México.- Un nuevo informe de la FAO dio un aviso a tiempo: la producción de cereales en México podría estar por debajo del promedio debido a condiciones climáticas adversas y una marcada reducción de la superficie sembrada.

Sequías y escasez de agua merman cultivos esenciales

Según el “Food Security Snapshot” (Panorama de la Seguridad Alimentaria) de la FAO, la producción de cereales este año se anticipa por debajo de lo habitual.

La alimentación es nuestro futuro.



El #DíaMundialDeLaAlimentación 2025 llama a colaborar para construir un mundo sostenible con paz y seguridad alimentaria.



Juntos podemos lograr una alimentación y un futuro mejores➡️https://t.co/oJddRuhvIC#FAO80 #HéroesDeLaAlimentación pic.twitter.com/WVOoVHl80k — FAO en español (@FAOenEspanol) September 30, 2025

En el caso del maíz, el organismo observa que las siembras se han contraído “estimadas en alrededor de 23% por debajo del promedio” como consecuencia de la falta de riego ante embalses sobreexplotados, especialmente en Sinaloa, principal estado productor.

La FAO mencionó que el precio interno del maíz sufrió presión, lo que desincentivó a los productores.

“Las grandes cantidades importadas en 2023 y 2024 redujeron los precios internos interanuales, lo que desalentó las siembras”, mencionó la FAO en su más reciente reporte, correspondiente a octubre de 2025.

En el caso del sorgo, la cosecha principal ya concluyó en agosto y se estima en 2.1 millones de toneladas, aproximadamente 13% por debajo del nivel medio.

“Las prolongadas condiciones de sequía en Tamaulipas redujeron la superficie plantada y afectó los rendimientos”, señaló el organismo internacional.

El trigo también registró resultados adversos: se proyectó para 2025 una producción de 1.7 millones de toneladas, cifra casi 34 % menor que su nivel promedio entre 2020 y 2024.

La @FAOenEspanol ha estado siempre a la vanguardia en la reconstrucción agrícola y la satisfacción de la necesidad humana más básica: LA ALIMENTACIÓN.



Únete este #FAO80, juntos transformemos los sistemas agroalimentarios sin dejar a nadie atrás.#DíaMundialDeLaAlimentación — FAO en español (@FAOenEspanol) October 6, 2025

En Sonora, se reportaron siembras mínimas debido a la falta de agua de riego.

Importaciones al alza y riesgo en seguridad alimentaria

El mismo boletín de la FAO alertó que los requerimientos de importación de cereales para el ciclo 2024-25 podrían situarse en 31.8 millones de toneladas, un 23% por encima del promedio quinquenal, debido a la creciente demanda interna y las cosechas debilitadas.

México es uno de los países en los que la FAO recortó sus expectativas debido a las condiciones climáticas desfavorables y menor área sembrada.

Los rostros tras la cifra: familias rurales en tensión

En comunidades agrícolas de Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán, muchos sembradores enfrentan pérdidas o reducciones drásticas de sus cosechas.

En el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, @FAOMexico y @CdeAbastoCDMX subrayamos el valor de trabajar juntos para que cada alimento cuente. Reducir desperdicio es sembrar futuro y sostenibilidad. #FAO80



📰https://t.co/CBw4Q02YX2 pic.twitter.com/yqyKzAANuo — FAO México (@FAOMexico) September 30, 2025

Las restricciones al agua y lluvias irregulares golpean directamente el sustento de familias cuyo ingreso depende del cereal.

Ante la alerta de la FAO, organizaciones agrícolas y autoridades empezaron a plantear medidas emergentes: incentivos para adopción de sistemas de riego eficientes, subsidios para semilla resistente, y monitoreo climático local para anticipar escenarios críticos.

El reto inmediato es equilibrar la defensa de la vida y dignidad de las familias del campo con acciones gubernamentales que fortalezcan el acceso al agua, a la asistencia técnica y a mercados rentables.

