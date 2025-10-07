México enfrenta desafíos climáticos para proteger su cosecha de cereales

Ciudad de México.- Un nuevo informe de la FAO dio un aviso a tiempo: la producción de cereales en México podría estar por debajo del promedio debido a condiciones climáticas adversas y una marcada reducción de la superficie sembrada.
Sequías y escasez de agua merman cultivos esenciales
Según el “Food Security Snapshot” (Panorama de la Seguridad Alimentaria) de la FAO, la producción de cereales este año se anticipa por debajo de lo habitual.
En el caso del maíz, el organismo observa que las siembras se han contraído “estimadas en alrededor de 23% por debajo del promedio” como consecuencia de la falta de riego ante embalses sobreexplotados, especialmente en Sinaloa, principal estado productor.
La FAO mencionó que el precio interno del maíz sufrió presión, lo que desincentivó a los productores.
“Las grandes cantidades importadas en 2023 y 2024 redujeron los precios internos interanuales, lo que desalentó las siembras”, mencionó la FAO en su más reciente reporte, correspondiente a octubre de 2025.
En el caso del sorgo, la cosecha principal ya concluyó en agosto y se estima en 2.1 millones de toneladas, aproximadamente 13% por debajo del nivel medio.
“Las prolongadas condiciones de sequía en Tamaulipas redujeron la superficie plantada y afectó los rendimientos”, señaló el organismo internacional.
El trigo también registró resultados adversos: se proyectó para 2025 una producción de 1.7 millones de toneladas, cifra casi 34 % menor que su nivel promedio entre 2020 y 2024.
En Sonora, se reportaron siembras mínimas debido a la falta de agua de riego.
Importaciones al alza y riesgo en seguridad alimentaria
El mismo boletín de la FAO alertó que los requerimientos de importación de cereales para el ciclo 2024-25 podrían situarse en 31.8 millones de toneladas, un 23% por encima del promedio quinquenal, debido a la creciente demanda interna y las cosechas debilitadas.
México es uno de los países en los que la FAO recortó sus expectativas debido a las condiciones climáticas desfavorables y menor área sembrada.
Los rostros tras la cifra: familias rurales en tensión
En comunidades agrícolas de Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán, muchos sembradores enfrentan pérdidas o reducciones drásticas de sus cosechas.
Las restricciones al agua y lluvias irregulares golpean directamente el sustento de familias cuyo ingreso depende del cereal.
Ante la alerta de la FAO, organizaciones agrícolas y autoridades empezaron a plantear medidas emergentes: incentivos para adopción de sistemas de riego eficientes, subsidios para semilla resistente, y monitoreo climático local para anticipar escenarios críticos.
El reto inmediato es equilibrar la defensa de la vida y dignidad de las familias del campo con acciones gubernamentales que fortalezcan el acceso al agua, a la asistencia técnica y a mercados rentables.
Envejecimiento pulmonar: científicos revelan cómo el exceso de peso afecta respirar
Ciudad de México.- La obesidad no solo impacta el corazón o el metabolismo. Investigadores revelaron que también modifica la estructura pulmonar y acelera procesos de envejecimiento respiratorio.
Además, el equipo internacional de investigadores, encabezado por la profesora Veronika Lukacs-Kornek, de la Universidad de Bonn, analizó cómo la obesidad severa transforma los pulmones.
Profesora Veronika Lukacs-Kornek, de la Universidad de Bonn,
El estudio, publicado recientemente en la revista Cell Reports, mostró que el exceso de grasa corporal provoca cambios estructurales en el pulmón, similares a los que aparecen con el paso de los años.
Los investigadores emplearon técnicas multiómicas avanzadas, que permitieron analizar proteínas, lípidos y actividad genética en muestras de tejido pulmonar.
El equipo comparó pulmones de ratones obesos y delgados, además de estudiar células humanas de tejido conectivo.
Evidencias de envejecimiento prematuro.
El trabajo documentó una remodelación de la matriz extracelular pulmonar, conocida como matrisoma. Este andamiaje proteico es el responsable de la elasticidad y la forma del pulmón.
En los pulmones de sujetos obesos, los fibroblastos (células encargadas del tejido conectivo), acumularon lípidos, se desplazaron con mayor frecuencia y mostraron signos de envejecimiento temprano.
También el estudio, detectó la alteración del equilibrio de inhibidores de la proteasa, moléculas que regulan la degradación de proteínas.
La pérdida de elasticidad pulmonar registrada podría estar directamente relacionada con las dificultades respiratorias frecuentes en personas con obesidad.
“La obesidad induce alteraciones del matrisoma superpuestas a las presentes en pulmones envejecidos”, afirmaron los científicos en el artículo.
Implicaciones para la salud respiratoria
El estudio reveló que los fibroblastos cargados de lípidos tienen una contractilidad superior, lo que modifica la mecánica pulmonar y reduce la capacidad de recuperación del órgano.
Este hallazgo ayuda a explicar por qué la obesidad suele asociarse con problemas respiratorios y un mayor riesgo de enfermedades pulmonares crónicas.
Los investigadores reconocieron la dificultad técnica del análisis, debido a la complejidad del tejido conectivo y de la matriz extracelular, pero subrayaron la importancia de profundizar en estos mecanismos.
Aunque los resultados son contundentes en el ámbito científico, también interpelan a la vida cotidiana. La obesidad afecta directamente la calidad de la respiración, un acto básico e indispensable para la vida.
El estudio de la Universidad de Bonn ofrece una mirada: comprender a fondo estos procesos permite abrir camino hacia estrategias preventivas y terapéuticas. El objetivo es mejorar la salud respiratoria y garantizar que las futuras generaciones enfrenten menos riesgos asociados al exceso de peso.
OMS aplica nuevas medidas para salvar a madres en el parto
Ciudad de México.- La maternidad siempre ha sido sinónimo de esperanza, pero en ocasiones hay riesgo. Por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó sus recomendaciones para la atención de la hemorragia posparto, una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo.
Hoy, las nuevas directrices aconsejan intervenir desde los 300 mililitros, un umbral más temprano, cunado antes los médicos actuaban con base en el protocolo cuando una madre perdía 500 mililitros de sangre tras el parto.
La OMS, junto con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y la Confederación Internacional de Parteras (ICM), respalda esta medida con la introducción de paños calibrados, herramientas sencillas que permiten medir con precisión la pérdida de sangre y responder de inmediato.
La anemia, un factor silencioso.
Entre los riesgos más graves para las madres destaca la anemia, un trastorno que limita la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. La OMS subrayó que atenderla antes y después del parto es una estrategia clave para reducir complicaciones.
Guía OMS
El tratamiento incluye suplementos orales de hierro y folato, y en casos más graves, hierro intravenoso tras un episodio de hemorragia.
La prevención, sin embargo, inicia desde el control prenatal, cuando se detecta y trata la anemia a tiempo.
Las directrices destacan tres intervenciones médicas fundamentales:
Masaje uterino, que ayuda al útero a contraerse y detener el sangrado.
Fármacos oxitócicos, como la oxitocina, que fortalecen las contracciones uterinas.
Ácido tranexámico, recomendado de inmediato porque reduce la gravedad del sangrado.
La importancia del posparto.
De acuerdo con el organismo internacional, el periodo posparto se extiende durante seis semanas. En este tiempo, las madres pueden enfrentar infecciones, depresión posparto o sangrados tardíos.
Por ello, el Manual MSD recomienda vigilar la intensidad del sangrado, atender signos de infección y cuidar la salud emocional.
Si los síntomas de tristeza superan dos semanas o impiden el día a día, podría tratarse de depresión posparto.
Reconocerlo a tiempo es esencial para que la madre reciba apoyo profesional.
Cada cambio en la atención médica abre una posibilidad para las madres de todo el mundo. Intervenir temprano en la hemorragia posparto significa salvar vidas.
Además de prevenir la anemia transforma la vulnerabilidad en fortaleza.
De acuerdo con la OMS esta guía no solo ofrece seguridad médica, también devuelve a las mujeres la confianza de que su salud es prioridad en una etapa que debe vivirse con plenitud.
Esperanza en el aula: la UNAM ofrece psicoterapia gratuita a miles de estudiantes cada año
Ciudad de México.- María Elena Medina-Mora de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la UNAM, reveló que alrededor del 50 % de quienes padecerán una enfermedad mental ya manifestaron síntomas en adolescencia y adultez temprana, el tema cobra urgencia social.
En México y en ámbitos universitarios, la prevención y la atención emocional se vuelven un asunto central.
¿Qué revelan las cifras?
La Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece un trastorno mental.
Asimismo, estudios conducidos por Medina-Mora muestran que en México existían 18.1 millones de personas con algún trastorno mental en 2021, lo que representó un aumento de 15.4 % respecto a 2019.
En la universidad, desde 2011 la UNAM ofrece ESPORA Psicológica, que cada año atiende cerca de cinco mil estudiantes con psicoterapia gratuita en un modelo de 14 sesiones.
Hoy ESPORA opera con 31 sedes clínicas distribuidas en planteles del CCH, ENP, facultades e institutos; cuenta con 151 especialistas.
De los atendidos, alrededor del 75 % reporta mejoría emocional y académica tras el tratamiento.
¿Por qué importa esta alerta?
Los primeros síntomas durante la adolescencia muchas veces pasan desapercibidos o se minimizan.
Ese retraso puede agravar trastornos como depresión, ansiedad o conductas suicidas.
Medina-Mora advierte que uno de los grandes retos es reducir barreras actitudinales: muchas personas creen que pueden manejar la situación por sí mismas o sienten pena de buscar ayuda.
Además, la pandemia disparó los casos; se calculó un aumento del 20 al 30 % en trastornos mentales.
En el contexto universitario, factores como estrés académico, desigualdad económica y violencia agravan el malestar emocional entre estudiantes.
¿Qué propone ESPORA y las legisladoras?
Vicente Zarco, coordinador del programa, señala que ESPORA busca disminuir el sufrimiento emocional del alumnado y apoyar a funcionarios y direcciones escolares ante
Mediante un modelo de evaluación, los especialistas deciden si continuar solo con psicoterapia, combinarla con otros servicios o canalizar a instituciones de tercer nivel.
En el ámbito legislativo, se han propuesto fortalecer redes comunitarias de salud mental, ampliar cobertura en educación emocional y dotar de recursos al sistema público para que programas como ESPORA puedan replicarse
Medina-Mora sugiere capacitar a padres, maestros y tutores para identificar señales y actuar oportunamente.
Sociedad Civil pide a la SEP informar avances sobre los protocolos contra la violencia sexual infantil
Ciudad de México.— Esta semana vence el plazo de 90 días establecido en los Lineamientos publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Diario Oficial de la Federación, para que las Autoridades Educativas Estatales y Municipales emitieran, actualizaran y/o armonizaran sus protocolos para la Prevención primaria, Atención y Medidas de no repetición y la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica.
Ante ello, Organizaciones de la Sociedad Civil advirtieron que la SEP debe hacer público el estado de los avances, verificar la calidad de los documentos presentados y garantizar que las medidas trasciendan del papel a las aulas, con el fin de proteger a niñas, niños y adolescentes de uno de los problemas más graves que enfrenta el país.
En este contexto, Organizaciones de la Sociedad Civil: Alumbra, Antenas por los Niños A.C., Bidar Project, Early Institute, Escudo de la Dignidad, Fundación Freedom, Grupo Julia Borbolla, Grupo Loga, Guardianes, Te Protejo México, Unión Mujer, Ya Basta, quienes trabajan para prevenir, concientizar y erradicar la violencia sexual infantil en México solicitan lo siguiente:
Información del avance en las entregas de los protocolos por parte de las Autoridades Educativas Estatales y Municipales.
Aclarar si los protocolos cumplen con los elementos requeridos en los Lineamientos para la Prevención primaria, Atención (detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento) y Medidas de no repetición (Prevención secundaria) para la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica.
Enunciar las medidas que se tomarán para el seguimiento a las demás acciones que los Estados y Municipios deben cumplir en el marco de los Lineamientos establecidos, tales como:
a) Promover en los Planteles educativos una cultura de convivencia armónica y libre de Violencia Sexual en condiciones de igualdad entre todas las personas.
b) Realizar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las acciones que resulten necesarias para constituir a los Planteles educativos como espacios libres de Violencia Sexual, confiables y seguros para la integridad de la Comunidad escolar.
c) Generar medidas de prevención para detectar de manera oportuna indicadores y factores de riesgo para la detección de la Violencia Sexual en los Planteles educativos.
d) Brindar Programas de Formación dirigidos a las Figuras Educativas y Comunidad escolar en temas relacionados con Educación Sexual Integral y Violencia Sexual, vías de reporte, derechos humanos, educación sexual integral, Ciberseguridad, Perspectiva de género, Masculinidades alternativas, Diversidad sexual y de género, Conductas de autocuidado, Desarrollo de habilidades socioemocionales como la autoestima, asertividad, regulación emocional, Derechos de las Infancias, entre otros.
e) Establecer su marco de actuación a través de su respectivo protocolo.
f) Adoptar políticas institucionales que garanticen un ambiente propicio para el libre desarrollo personal de niñas, niños y adolescentes.
g) Elaborar un directorio actualizado que incluya a instituciones y organizaciones de la Sociedad Civil para la canalización y atención en casos de Violencia Sexual y difundirlo entre la Comunidad Escolar.
En esta línea, las organizaciones se suman a la solicitud que la diputada Federal Liliana Ortiz le hizo al secretario de Educación, Mario Delgado, durante su comparecencia en el marco de la glosa del primer informe de gobierno.
“Los Lineamientos no trascienden con su sola publicación en el Diario Oficial; entre ese documento y las aulas hay un largo camino que sólo se recorre con voluntad gubernamental”, dijo el 2 de octubre Liliana Ortiz.
Finalmente, consideran indispensable que autoridades, docentes, familia y sociedad en su conjunto dar seguimiento puntual y buscar el cumplimiento efectivo de las acciones planteadas.
“Solo así evitaremos que México siga encabezando las estadísticas de violencia sexual infantil y podremos garantizar escuelas seguras, donde niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente su derecho humano una vida libre de violencia”, concluyeron.
