CDMX seguirá en semáforo verde

Ciudad.- Luego de llevarse a cabo diversos dictámenes estructurales en el Centro Social y Deportivo Guelatao, ubicado en la calle República de Honduras S/N, en el Centro Histórico para verificar la calidad del inmueble y así evitar poner en riesgo la vida de los usuarios, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció su reapertura el miércoles 1 de diciembre de 2021, con beneficios para la población.



Los beneficios para los usuarios del Deportivo Guelatao que otorgará la Alcaldesa Sandra Cuevas son: una reducción en el monto de la mensualidad del servicio y el primer mes gratuito.



Además adelantó que el Guelatao dejará de estar concesionado y será administrado por la Alcaldía Cuauhtémoc, lo que implicará una mejora en la calidad de los servicios.



La decisión de reapertura se deriva del Dictamen de la Dirección General del Instituto para las Construcciones de la Ciudad de México a cargo de Renato Berrón Ruíz, con el número ISCDF/DG/1388/2021, con fecha del 10 de noviembre del año en curso.



Cabe destacar que con este Dictamen suman cinco dictámenes estructurales con fechas del 27 de diciembre de 2017, el 22 de octubre de 2018, 01 de octubre de 2021, el 8 de octubre de 2021 y el recibido el 10 de noviembre de 2021.

El más reciente Dictamen de la Dirección General del Instituto para las Construcciones de la Ciudad de México a cargo de Renato Berrón Ruíz, determina que los cuerpos 1, “administrativo”; cuerpo 2, “deportivo”; cuerpo 3, “acceso a estacionamiento”, se encuentran “estructuralmente en riesgo bajo, debido a que no presentan daños de importancia en los elementos estructurales”.



No obstante, el Dictamen que consta de tres cuartillas recomienda textualmente que “el inmueble que alberga el Centro Social y Deportivo Guelatao, de conformidad con el artículo 139 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF) pertenece al Grupo A, subgrupo A2, por lo que, deberán proceder de acuerdo con los artículos 71, 71Bis y 71ter de este mismo ordenamiento, para registrar ante la Alcaldía correspondiente una Constancia de Seguridad Estructural en la que un Corresponsable en Seguridad Estructural haga constar que dicha construcción cumple los estados límite de falla y de servicio prescritos en las disposiciones del citado Reglamento y sus Normas”.



En ese sentido, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas aseguró que acatará la recomendación hecha por la Dirección General del Instituto para las Construcciones de la Ciudad de México, Renato Berrón Ruíz y procederá a solicitar una verificación con un Corresponsable en Seguridad Estructural, quien se encargará de hacer los análisis pertinentes de columnas, varillas, tornillos, tuercas, remaches, etc.



Con ello, se buscará garantizar que las condiciones estructurales del inmueble sean las correctas y así tener la certeza de seguridad para los usuarios del Centro Social y Deportivo Guelatao.



Cabe recordar que el pasado 11 de octubre de este año, la Alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas determinó el cierre temporal de dicho deportivo derivado de las revisiones y dictámenes estructurales que lo colocaron como “Inmueble Considerado de Alto Riesgo” a fin de salvaguardar la integridad de los usuarios y del personal que ahí laboraba.



Se detalló que el personal de base (turnos: matutino, vespertino y fines de semana) así como los de estructura y por honorarios, que hacen un total de 75 trabajadores, fueron los que solicitaron, el pasado 8 de octubre, a la administración una revisión detallada del Centro Social y Deportivo Guelatao ya que temían por su vida al ver los daños en el inmueble.



En el documento solicitaron un dictamen estructural, avalado por un perito estructural para conocer si se podía seguir ocupando el edificio o si se tenía que desalojar y además solicitaron “de ser posible, se busque nuevamente una sede para la territorial, la cual ahora si sea definitiva, nos brinde seguridad y un espacio digno para trabajar y atender a los vecinos”.



El Centro Social y Deportivo Guelatao, construido en 1975 y remodelado en el 2021 por la administración saliente a cargo del partido MORENA tuvo una inversión total de 34 millones 762 mil 515.80 pesos a través de contratos de adjudicación directa por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Administración 2018-2021.



El Centro Social y Deportivo Guelatao contaba con 900 usuarios de acuerdo al último reporte con fecha del 15 de septiembre de 2021 pero al cierre del 11 de octubre de 2021 sólo habían pagado su mensualidad 251 personas mismas que pudieron acceder a otros deportivos y además recibir el reembolso de la mensualidad.



De acuerdo al Reporte de Revisión de Obra realizado por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc, el 9 de Octubre de año en curso, el Centro Social y Deportivo Guelatao con 46 años de existencia cuenta con 2 cuerpos de edificios que integran el complejo, una estructura está al frente donde se encuentran actualmente oficinas de una territorial y se unen a las instalaciones deportivas a través de una junta constructiva.



En cuanto a la revisión de la estructura del inmueble principal (zona deportiva), le anteceden los siguientes dictámenes:



1) Dictamen Estructural con fecha 27 de diciembre del 2017, presentado por Ing. José Guillermo López Rodríguez DRO con cédula 1593.



Este dictamen fue posterior al sismo de septiembre 19 del mismo año donde se recomienda no usar algunas zonas del deportivo e ir demoliendo gradualmente por el riesgo general de la estructura.



Lo anterior porque se establece que “las albercas se tienen que vaciar de manera inmediata ya que representan un peligro de pérdida de vidas humanas al poder tener una falla súbita en el que las losas de fondo se colapsen por la carga hidráulica que ésta genera”.



Además “las albercas no deberán usarse, hasta que se atiendan estructuralmente”.



Si bien el inmueble no tiene riesgo inminente de colapso, es tiempo de planear a mediano plazo su demolición, toda vez que ya tiene problemas en cimentación y algunos elementos estructurales.



2) Dictamen estructural con fecha 22 de octubre del 2018, presentado por el Ing. Miguel G. Valdés Cobarruvias DRO con cédula 1927.



Este dictamen se presentó a un año del sismo del 2017, a pesar de que en sus recomendaciones indican que se cumplen con los estándares mínimos de seguridad para seguir operando en ese momento, se estableció que ello no era aplicable para acciones sísmicas en magnitudes mayores a 5 grados en la escala de Richter (lo cual es muy improbable según los sismos que se han tenido desde esa fecha).



Establece también que la calidad de la construcción cuenta con elementos estructurales sólidos y reforzados por lo que se considera que se puede reparar y seguir funcionando pero se encontraron separaciones entre los dos edificios de que consta la construcción e innumerables grietas pequeñas sin un daño estructural de alto riesgo.



3) Dictamen Estructural con fecha 1 de octubre del 2021, presentado por el Ing. Mauricio Clemente Buitrón Monroy DRO con cédula 1972.



Se establece que una vez realizada la visita al sitio y evaluado los daños observados, se concluye que las columnas revisadas, las cuales forman parte de la ductibilidad de la estructura, superan significativamente los desplomos de tolerancia permisibles, conforme a las normas técnicas ya que consideramos estas irregularidades como estados límites de servicio por pérdida de verticalidad, por lo que podemos clasificar, estos desplomos o daños irreversibles como daños severos.



4) Dictamen Estructural con fecha 08 de octubre del 2021 realizado por el DRO con número de cédula 1955, Susana Sánchez Aguilar. En su parte medular indica que el edificio se observa después de realizar una inspección visual que las columnas se encuentran desplazadas sobre su eje longitudinal en sótano asimismo presentan asentamientos diferenciales por lo que se considera de riesgo alto.



Aquí los daños observados durante la visita el desplome en las columnas lo podemos considerar como severo.

