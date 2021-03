Ciclista muere arrollada en La Viga; la aventó un taxi

Por favor con el retrovisor siempre chequen q no venga alguien: (peatón, ciclista, automovilista) hace 20 días me pasó ésto pero afortunadamente caí sobre un carro q estaba parado, yo creo q nada cuesta; nunca estamos solos en las calles, siempre voltea aunq no escuches un motor. https://t.co/0U3N1bobNe