Detienen a policías que detuvieron a ladrón que murió en patrulla

Ciudad de México.— Un cable que colgaba sobre el cruce de las calles Obrero Mundial y Amores en la alcaldía Benito Juárez lesionó a una ciclista en su cuello.

En redes sociales, Gaby Arriaga denunció que el cable casi no se veía, por lo que se impactó en el cuello de la ciclista.

“Yo afortunadamente no venía muy rápido y logré frenar, pero de todas maneras me encajé el cable y me quemó la piel. Pudo haber sido peor”