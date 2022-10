Estrenará Metrobús nueva ruta combinada

Ciudad de México.— La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará revisiones para que no haya abusos en los costos de las terrazas del Centro Histórico capitalino.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, explicó que ya se encuentran en corrdinación con la Profeco para realizar las revisiones.

“Manuel Oropeza de la Autoridad del Centro Histórico ya me había comentado esto, le pedí que se pusiera en contacto y hablamos con Ricardo Sheffield para que se pudiera con Profeco revisar que no haya abusos en los precios. Entonces estamos trabajando con Profeco para que se hagan las revisiones y que no haya ningún abuso”

