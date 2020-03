Conclusión inverosímil e inaceptable de caso Moreno-Alonso: PAN

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que de inmediato la Secretaría de Salud adquiera con urgencia todos los equipos suficientes para atender la emergencia del Covid 19, como ventiladores como los 5 mil que se adquirieron en China, a donde ya se hizo un pedido por otros 5 mil.

El trámite de adquisición de los equipos se podrá hacer en un día, informó el tabasqueño, quien dijo que de lo contrario se tendría que mandarse a licitación, trámite que pasaría por dos o tres instancias, que es un proceso que se lleva un mes. “Por eso, dijo, les digo que en la atención de la emergencia estamos trabajando de tiempo completo”.

Durante el proceso de la epidemia en México, anunció que se continúan las obras de mejoramiento urbano y el plan de obras de infraestructura, de tal modo que luego de la conferencia de prensa en Palacio Nacional, acudió a Bahía de Banderas, Nayarit, a la supervisión de programas de desarrollo urbano, indicó.

“Hicimos un recuento de cómo estamos en abasto de medicamentos, de equipos médicos, especialistas, instalaciones que se están preparando, hay todo un plan al que diariamente se le da seguimiento (…) Les puedo decir que tenemos lo básico; sin embargo, hay un operativo para adquirir todos los bienes que se requieran en el extranjero, está a cargo de esta responsabilidad el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard”.

“Estamos partiendo de lo que están recomendando los médicos, de cuándo vamos a tener más necesidad de hospitalización y cuándo debemos de tener todo lo necesario”.

“Les quiero también decir que continúa en su fase introductoria, inicial, de preparación tanto el Plan Marina como el Plan DN-III, ya se ha expuesto ese plan. Independientemente de todas las instalaciones, de los equipos, del personal de Marina y de la Secretaría de la Defensa, adicionalmente se está previendo el que se puedan contar con más instalaciones, con más médicos, con más especialistas, ya están trabajando en tener operando 17 nuevos hospitales sólo para esta emergencia”.

“Aprovecho también para comunicarle a la gente, a todos: no nos confiemos, no debemos de confiarnos, todos a cumplir las recomendaciones. Si hay calentura, si hay tos seca, si tenemos dificultades para respirar, si tenemos dolor de cuerpo y, se ha agregado, si tenemos ya problemas de olfato, son síntomas que indican que podemos tener contagio, sólo en esos casos”.

Agregó que desde luego procurar no salir, no usar los cubrebocas si no los necesitamos, porque los necesitan los médicos, los que están enfermos; llamó a no exagerar y actuar de manera responsable. La clave está en la familia, que es una institución más importante que la Presidencia de la República y el gobierno federal. Por lo que reiteró a cuidarnos todos para evitar contagios.