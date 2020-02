Acción Nacional defiende la vida y a la mujer: Romero Hicks

Ciudad de México.- Se llevó a cabo el Foro “Infancias Trans: perspectivas, realidades y retos”, en donde varios especialistas presentaron ponencias con este tema a raíz de la iniciativa que presentó Morena en el Congreso de la CDMX para que cualquier menor de edad pudiera cambiar de nombre y sexo en sus actas de nacimiento con la aprobación de uno sólo de sus padres.

Entre los especialistas se presentó el Dr. Pablo Muñoz Iturrieta, quien habló sobre los procesos de cambio de sexo en menores de edad.

Explicó que se llevan a cabo a través de bloqueos hormonales y el suministro de hormonas sintéticas para hacer que brote el sexo contrario al que tienen de nacimiento.

Estos tratamientos hormonales, de acuerdo con el especialista, afectan el crecimiento de los huesos, el desarrollo cerebral y generan frecuentemente cáncer, ya sea de testículos, cáncer de mama en niños y hay casos reportados de menores con un número considerable de tumores cerebrales, información que dijo, no se difunde pero que está documentada.

El Dr. Pablo Muñoz Iturrieta señaló que el 41% de las personas que se someten a este tipo de tratamientos de cambio de sexo terminan suicidándose por la depresión que les ocasiona como efecto secundario el tratamiento con hormonas sintéticas.

Además, subrayó que hay documentados 6 mil casos de niños que han muerto como consecuencia de estos tratamientos.

Indicó que una persona trans no vive más allá de los 35-40 años como consecuencia del rechazo que su cuerpo manifiesta de forma natural a este tipo de tratamientos.

En los Estados Unidos llegan a vivir alrededor de los 40 años, sin embargo, en América Latina no pasan de los 35, no por rechazo, homofobia o intolerancia, sino por el tipo de operaciones a las que son sometidos, las cuales consideró criminales, pues se les engaña, alienta y empuja en su patología, pero tarde o temprano su cuerpo no resiste más el tratamiento y terminan por experimentar gran sufrimiento.

En la inauguración del evento estuvieron los diputados de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roerich, América Rangel y Diego Garrido, quienes hablaron de la lucha que han dado para contrarrestar esta iniciativa que busca permitir el cambio de sexo en los niños capitalinos.

El diputado Christian Von Roerich, aseguró que la bancada panista está en contra del dictamen pues se involucra a menores de edad, que aún no tienen la capacidad psicosexual para determinar si quieren cambiar o no su género.

Sin embargo, consideró que más allá de ideologías, este dictamen cae en el terreno de lo anticonstitucional, pues hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que impide a los Congresos de los estados, legislar en materia procesal civil y familiar.