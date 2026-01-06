Del hogar a los parques: así se reciclan los árboles de Navidad y nochebuenas en la CDMX

Ciudad de México.- Este año, miles de pinos que alegraron hogares durante la temporada de Navidad y las flores de nochebuena que acompañaron las cenas decembrinas tienen una nueva oportunidad para transformar la ciudad de forma sustentable.

En la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) lanzó su campaña de reciclaje para que la ciudadanía lleve estos residuos orgánicos a centros de acopio y evite que terminen en la basura o en la vía pública.

¡Dale un destino adecuado a tus flores de nochebuena!



Llévalas a los centros de acopio y contribuye al cuidado del ambiente.



Consulta el centro más cercano y sus horarios de atención. También puedes llevar tu árbol de Navidad.



Conoce más: https://t.co/XppYNYTI6m pic.twitter.com/a2dVxVR08w — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 5, 2026

Espacios y horarios para entregar tus árboles y nochebuenas

Desde el 6 de enero y hasta el 15 de febrero, diversos puntos de la capital están habilitados para recibir árboles de Navidad naturales y flores de nochebuena.

La Sedema informó que dichas plantas y pinos serán utilizados en procesos de recuperación ambiental, como la elaboración de composta y cobertura vegetal, que luego se aplican en proyectos de restauración de suelos y áreas verdes.

FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Entre los principales centros de acopio disponibles están:

Bosque de San Juan de Aragón, Huerto Educativo, Puerta 7 — del 6 de enero al 15 de febrero, martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas.

Mercado de Trueque (Acceso 1) — 11 de enero, de 8:00 a 13:00 horas.

Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1 — durante todo enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

Además, solo para la recepción de nochebuenas, Sedema habilitó sitios como:

Parque Tezozómoc — alcaldía Azcapotzalco.

Centro de Cultura Ambiental (CCA) Yautlica — Iztapalapa, enero de 10:00 a 17:00 horas.

CCA Acuexcomatl — Xochimilco, enero de 10:00 a 17:00 horas.

CCA Ecoguardas — Carretera Picacho Ajusco km 5.5, Tlalpan, enero de 10:00 a 17:00 horas.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la economía circular en la capital, promoviendo que los residuos se reaprovechen como recurso y reduzcan la carga en los rellenos sanitarios.

Cómo preparar tus árboles y nochebuenas para el acopio

La Sedema también recomendó a las personas que lleven sus árboles y flores sin restos de materiales inorgánicos que dificulten su procesamiento.

“Las nochebuenas y los árboles deberán entregarse libres de plásticos, cables, clavos, papeles u otros residuos”, indica el comunicado oficial de la dependencia.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, este paso no solo mejora la calidad de la composta que se obtendrá del material vegetal, sino que facilita los procesos posteriores de transformación, evitando problemas técnicos y costos adicionales.

Una mirada a iniciativas locales adicionales

En varias alcaldías también se han impulsado programas complementarios para fomentar la participación ciudadana en el reciclaje de árboles navideños.

Benito Juárez, el programa “Árbol por Árbol, tu Ciudad Reverdece 2025” reunió más de 5 mil 500 árboles recolectados que serán convertidos en composta orgánica para parques y jardines.

MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La alcaldía Miguel Hidalgo anunció la puesta en marcha de seis centros de acopio con la campaña “Árbol por Árbol”, invitando a la ciudadanía a evitar que los pinos sean abandonados en las calles y sean triturados para hacer composta y reverdecer parques y jardines.

“Al reincorporar la materia orgánica de árboles de Navidad y nochebuenas al suelo, se favorece la recuperación de nutrientes en los parques urbanos y se da un paso concreto hacia una ciudad más sostenible”, destacó la Secretaría de Medio Ambiente capitalina.

La dependencia señaló que este tipo de iniciativas permiten que cada gesto cotidiano, como retirar el árbol de Navidad, pueda tener un impacto positivo en el entorno y fomentar prácticas ambientales responsables entre hogares, escuelas y comunidades.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH