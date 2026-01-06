Del hogar a los parques: así se reciclan los árboles de Navidad y nochebuenas en la CDMX

Ciudad de México.- Este año, miles de pinos que alegraron hogares durante la temporada de Navidad y las flores de nochebuena que acompañaron las cenas decembrinas tienen una nueva oportunidad para transformar la ciudad de forma sustentable.
En la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) lanzó su campaña de reciclaje para que la ciudadanía lleve estos residuos orgánicos a centros de acopio y evite que terminen en la basura o en la vía pública.
Espacios y horarios para entregar tus árboles y nochebuenas
Desde el 6 de enero y hasta el 15 de febrero, diversos puntos de la capital están habilitados para recibir árboles de Navidad naturales y flores de nochebuena.
La Sedema informó que dichas plantas y pinos serán utilizados en procesos de recuperación ambiental, como la elaboración de composta y cobertura vegetal, que luego se aplican en proyectos de restauración de suelos y áreas verdes.
Entre los principales centros de acopio disponibles están:
Bosque de San Juan de Aragón, Huerto Educativo, Puerta 7 — del 6 de enero al 15 de febrero, martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas.
Mercado de Trueque (Acceso 1) — 11 de enero, de 8:00 a 13:00 horas.
- Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1 — durante todo enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.
- Además, solo para la recepción de nochebuenas, Sedema habilitó sitios como:
- Parque Tezozómoc — alcaldía Azcapotzalco.
- Centro de Cultura Ambiental (CCA) Yautlica — Iztapalapa, enero de 10:00 a 17:00 horas.
- CCA Acuexcomatl — Xochimilco, enero de 10:00 a 17:00 horas.
- CCA Ecoguardas — Carretera Picacho Ajusco km 5.5, Tlalpan, enero de 10:00 a 17:00 horas.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la economía circular en la capital, promoviendo que los residuos se reaprovechen como recurso y reduzcan la carga en los rellenos sanitarios.
Cómo preparar tus árboles y nochebuenas para el acopio
La Sedema también recomendó a las personas que lleven sus árboles y flores sin restos de materiales inorgánicos que dificulten su procesamiento.
“Las nochebuenas y los árboles deberán entregarse libres de plásticos, cables, clavos, papeles u otros residuos”, indica el comunicado oficial de la dependencia.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, este paso no solo mejora la calidad de la composta que se obtendrá del material vegetal, sino que facilita los procesos posteriores de transformación, evitando problemas técnicos y costos adicionales.
Una mirada a iniciativas locales adicionales
En varias alcaldías también se han impulsado programas complementarios para fomentar la participación ciudadana en el reciclaje de árboles navideños.
Benito Juárez, el programa “Árbol por Árbol, tu Ciudad Reverdece 2025” reunió más de 5 mil 500 árboles recolectados que serán convertidos en composta orgánica para parques y jardines.
La alcaldía Miguel Hidalgo anunció la puesta en marcha de seis centros de acopio con la campaña “Árbol por Árbol”, invitando a la ciudadanía a evitar que los pinos sean abandonados en las calles y sean triturados para hacer composta y reverdecer parques y jardines.
“Al reincorporar la materia orgánica de árboles de Navidad y nochebuenas al suelo, se favorece la recuperación de nutrientes en los parques urbanos y se da un paso concreto hacia una ciudad más sostenible”, destacó la Secretaría de Medio Ambiente capitalina.
La dependencia señaló que este tipo de iniciativas permiten que cada gesto cotidiano, como retirar el árbol de Navidad, pueda tener un impacto positivo en el entorno y fomentar prácticas ambientales responsables entre hogares, escuelas y comunidades.
GDH
CDMX
El Palacio de los Deseos recibe hoy las últimas cartas para los Reyes Magos
De puño y letra
Ciudad de México.- En las víspera de la noche más esperada del año, el Palacio Postal, convertido para esta temporada en el Palacio de los Deseos, vibra con la emoción de miles de niñas y niños que buscan asegurar que sus peticiones lleguen a tiempo a los Reyes Magos. Hoy, 5 de enero, es la fecha límite para participar en esta tradición que une la historia de México con la ilusión infantil.
Desde temprano, las puertas de la “Quinta Casa de Correos” se abrieron para recibir a las familias que, cargadas de sueños y sobres coloridos, buscan a Melchor, Gaspar y Baltazar. Este esfuerzo del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) tiene un objetivo claro: conservar la magia de la ilusión y fomentar la unión familiar a través de la escritura.
Una pausa del celular: Escribir a puño y letra
En un mundo dominado por la inmediatez digital, el taller “Escribe tu carta a los Reyes Magos” se presenta como un refugio de nostalgia y aprendizaje. Aquí, personal capacitado acompaña a los menores en la redacción de sus mensajes, enseñándoles no solo a pedir juguetes, sino a estructurar correctamente un sobre con los datos del remitente, el destinatario y la importancia de colocar la estampilla postal.
Esta experiencia emocionó hasta a incluso en los adultos. La usuaria de Instagram y creadora de contenido, Soy Maleen, compartió su testimonio tras visitar el recinto:
“¿Te acuerdas cuando escribías tu carta para los Reyes Magos? Por primera vez me van a responder. El Palacio Postal es el Palacio de los Deseos, pero también es un museo. Escribí una carta para los Reyes Magos y ahora estoy esperando la respuesta que va a llegar hasta mi casa.
Después hice el recorrido en el museo y se convirtió en uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México. Está lleno de historia, arte y donde sea que voltees está hermoso. A veces necesitamos una pausa de la ciudad, del internet, de los celulares, volver a escribir una carta a puño y letra, darnos el tiempo de apreciar algo fuera de una pantalla y visitar lugares que nos inspiran”.
¿Cómo participar en el Palacio de los Deseos?
Para depositar la carta en los buzones mágicos, es necesario adquirir el kit navideño, tiene un costo accesible de 30 pesos e incluye una hoja-sobre y el timbre postal conmemorativo. Una vez redactada, se deposita en los buzones habilitados tanto dentro como fuera del edificio, garantizando que el Servicio Postal Mexicano haga la entrega especial a los Reyes.
Además de la carta, el gran atractivo de este último día es la presencia física de los Reyes Magos. Las familias pueden tomarse una fotografía con ellos de forma totalmente gratuita utilizando sus propios teléfonos o cámaras, creando un recuerdo imborrable de este 2026.
El Palacio Postal es más que una oficina de correos
Visitar el Palacio de los Deseos es también una oportunidad para admirar la arquitectura de la Quinta Casa de Correos, construida en 1907. Esta obra maestra del ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera y el arquitecto italiano Adamo Boari (quien también diseñó Bellas Artes), es una joya de arquitectura ecléctica.
Con 115 años de historia, el edificio deslumbra con su cantera de Chiluca, mármoles mexicanos y su emblemática herrería traída desde Florencia, Italia. Es una mezcla fascinante de Gótico isabelino, Gótico veneciano y Art Nouveau. Además, los visitantes pueden recorrer el Museo Postal, que tras su reciente reapertura, ofrece un viaje por más de 500 años de historia de la comunicación en México.
CDMX
Cuando la cigüeña viaja en Metro
Se registraron tres nacimientos en el Metro durante 2025
Ciudad de México.— Durante 2025, tres bebés nacieron dentro de instalaciones del Metro de la Ciudad de México, de acuerdo con información confirmada por el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Los partos ocurrieron gracias a la intervención inmediata de personal capacitado en primeros auxilios y protección civil.
Además de estos nacimientos, 163 mujeres embarazadas recibieron apoyo médico dentro de la red por desvanecimientos, malestares y complicaciones durante sus traslados diarios.
El STC detalló que la atención ocurrió entre enero y diciembre de 2025, en distintas líneas del sistema.
Según el organismo, participaron elementos de Seguridad Industrial, Protección Civil, Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial.
El objetivo fue brindar atención inmediata y canalización hospitalaria oportuna, según cada caso.
“El personal atendió desde episodios de malestar hasta contracciones avanzadas que derivaron en partos fortuitos”, informó el STC en un comunicado oficial.
La institución reiteró que cuenta con protocolos de actuación para emergencias médicas dentro de la red.
Partos fortuitos atendidos dentro del Metro durante 2025
El primer nacimiento ocurrió en la estación Deportivo 18 de Marzo, correspondiente a la Línea 6. Una adolescente de 13 años, con ocho meses de gestación, presentó trabajo de parto dentro de las instalaciones. Inmediatamente, el personal del Metro brindó asistencia inicial y activó el protocolo médico.
Posteriormente, madre e hijo fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada, según el STC.
El segundo caso se registró en la estación San Cosme, de la Línea 2, cuando una joven de 17 años solicitó apoyo tras presentar dolor abdominal durante su traslado. Inmediatamente, los trabajadores la condujeron al cubículo de la estación.
Ante la inminencia del nacimiento, el personal asistió el parto dentro del Metro.
El tercer nacimiento ocurrió en la estación Pantitlán, de la Línea A. En aquella ocasión, una usuaria de 21 años, con 37 semanas de embarazo, pidió ayuda tras presentar contracciones intensas.
En ese momento, el personal la trasladó al área de primeros auxilios de la estación. Ahí nació una bebé, antes de realizar el traslado hospitalario correspondiente.
Las autoridades señalaron que los protocolos se activaron conforme a los lineamientos internos de atención médica.
Atención a mujeres embarazadas y protocolos de emergencia
Durante 2025, el Metro atendió 163 emergencias relacionadas con embarazo, informó el STC.
Los apoyos incluyeron desvanecimientos, malestares generales y contracciones durante los trayectos.
Para leer también: La calle como sala de parto: atención policial en emergencias obstétricas
El organismo explicó que la red transporta diariamente a millones de personas.
Esto incrementa la probabilidad de emergencias médicas dentro de estaciones y trenes.
La capacitación del personal permitió responder de manera inmediata y las áreas involucradas actuaron de forma coordinada para reducir riesgos.
De acuerdo con el STC, los protocolos priorizan la seguridad de madres e hijas o hijos.
La atención incluye primeros auxilios, contención y comunicación con servicios médicos externos.
El Metro indicó que las estaciones cuentan con espacios designados para primeros auxilios.
Estos sitios permiten resguardar a las personas mientras llega apoyo especializado.
“Cuidarte es parte del viaje”, señaló el organismo en su mensaje institucional.
El STC reafirmó su compromiso de ofrecer atención oportuna a personas usuarias.
La información oficial puede consultarse en los canales del Sistema de Transporte Colectivo.
Los datos corresponden a reportes internos y comunicados difundidos durante 2025.
CDMX
Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026
Si no separas el camión no se la llevará
Ciudad de México.- Con la llegada del 2026, la gestión de residuos en la Ciudad de México ha dado un giro definitivo. El programa “Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar” ya es una realidad obligatoria para todos los hogares capitalinos. Aunque el objetivo principal es reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del reciclaje, la implementación plantea retos logísticos dentro de casa.
Especialistas consultados previamente por Siete24 advirtieron que la medida requiere de una educación previa para no quedar en papel. Por ello, más allá del anuncio oficial, te presentamos esta guía para que la transición sea sencilla y el camión recolector no rechace tus bolsas.
El código de colores: ¿Qué va en cada contenedor?
Para evitar confusiones, se establecieron tres categorías principales basadas en colores. Memorizar qué va en cada una es el primer paso para un reciclaje efectivo.
1. Contenedor verde: Residuos orgánicos
En este apartado se incluyen exclusivamente los desechos de origen biológico. Son aquellos que pueden convertirse en composta:
- Restos de frutas y verduras (incluyendo cáscaras)
- Cáscaras de huevo y huesos
- Residuos de jardinería: ramas, flores y hojarasca
- Restos de café y té (sin la bolsa de plástico si es el caso)
2. Contenedor gris: Inorgánicos reciclables
Aquí depositamos los materiales que pueden entrar nuevamente a una cadena de producción:
- Papel y cartón limpios
- Plásticos y metales
- Vidrio y envases de Tetra Pak
- Textiles y ropa que ya no tengan uso
3. Contenedor naranja: Inorgánicos no reciclables
Este es el grupo de los residuos difíciles de aprovechar y que suelen contaminar el resto del proceso:
- Pañales, toallas sanitarias y papel higiénico
- Curitas y colillas de cigarro
- Unicel, calzado y envolturas de frituras (sabritones, galletas, etc.)
Las “trampas” del reciclaje: servilletas y mascotas
Existen errores comunes que pueden arruinar una bolsa completa de reciclaje. Por ejemplo, aunque una servilleta desechable es de papel, si ya fue utilizada pierde su capacidad de ser reciclada. En ese caso, debe depositarse forzosamente en el contenedor naranja.
En cuanto a las heces de mascotas, el origen es orgánico, pero su manejo es delicado. Solo pueden ir al bote verde si se entregan en bolsas compostables certificadas. Si utilizas bolsas de plástico convencionales, el destino correcto es el inorgánico no reciclable (naranja).
Calendario de recolección en CDMX
La separación no servirá de nada si no respetas los días de entrega. Los camiones ahora operan bajo un esquema dividido:
- Lunes, miércoles, viernes y domingo: Recolección de residuos inorgánicos (tanto reciclables como no reciclables).
- Martes, jueves y sábado: Recolección exclusiva de residuos orgánicos.
¿Habrá multas?
Es importante destacar que en esta primera etapa no se contemplan multas económicas. Sin embargo, existe una sanción operativa inmediata: los trabajadores de limpia tienen la instrucción estricta de no recoger los residuos que no estén debidamente clasificados. Separar la basura ya no es solo una buena intención, sino un requisito para mantener limpio tu hogar y la ciudad.
Muere hombre durante evacuación por sismo
¿Cuándo debes evacuar un edificio durante un sismo?
Ciudad de México.— Una persona de la tercera edad murió en la colonia Álamos, Benito Juárez al caer de las escaleras de un edificio mientras evacuaba por el sismo de esta mañana de magnitud 6.5.
Los hechos ocurrieron en la calle Obrero Mundial y Aragón, en donde la esposa de la víctima reportó la caída y solicitó el arribo de los cuerpos de emergencia vía 911.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes constataron que la persona de 67 años ya no contaban con signos vitales.
Reportes policiales refieren que la persona se encontraba en el segundo nivel de un edificio conformado por seis niveles.
Evacuación, durante sismo, elección que puede salvar vidas
La decisión de evacuar o no un edificio durante un sismo depende de múltiples factores como la intensidad del movimiento, el tipo de inmueble y el momento en que ocurre.
Autoridades de protección civil insisten en que una evacuación incorrecta puede representar más riesgo que permanecer en el lugar adecuado.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha reiterado que no todos los sismos requieren evacuación inmediata.
El suelo lacustre de la capital amplifica los movimientos, según estudios del Instituto de Geofísica de la UNAM.
Por esta razón, los protocolos en la Ciudad de México difieren de los aplicados en otras regiones del país.
Conocer cuándo evacuar y cuándo resguardarse resulta clave para reducir lesiones.
La SGIRPC subraya que la evacuación debe realizarse solo cuando existan condiciones seguras.
Salir de manera precipitada suele provocar caídas, empujones y golpes.
Cuándo NO se recomienda evacuar un edificio durante un sismo
Durante un sismo fuerte, no se recomienda evacuar mientras el movimiento continúa.
Protección Civil indica que escaleras y pasillos se convierten en zonas de alto riesgo.
Los registros de la SGIRPC muestran que muchas lesiones ocurren durante intentos de evacuación apresurada. Esto incluye caídas, golpes contra muros y desprendimientos de objetos.
En edificios bien construidos y sin daños visibles, la recomendación es replegarse en zonas de menor riesgo. Estas áreas incluyen columnas, muros de carga y espacios estructurales firmes.
Te recomendamos leer: Debuta sistema de alertamiento vía celular
La UNAM explica que los colapsos suelen ocurrir por fallas estructurales previas. Por ello, edificios con dictámenes estructurales vigentes ofrecen mayor seguridad durante el movimiento.
Tampoco se recomienda evacuar si el inmueble cuenta con protocolos internos de repliegue como pasa en hospitales, escuelas y oficinas públicas.
El uso de elevadores está totalmente prohibido durante un sismo., pues si se presentan fallas eléctricas los usuarios pueden dejarlos atrapados.
En pisos altos, evacuar durante el movimiento incrementa el riesgo.
Cuándo SÍ se recomienda evacuar tras un sismo en la Ciudad de México
La evacuación ordenada y en calma, se recomienda una vez que el sismo ha terminado, no durante el movimiento.
Si el edificio presenta daños visibles como grietas profundas, inclinaciones, desprendimiento de materiales u olor a gas, la evacuación resulta prioritaria.
La SGIRPC indica que edificios antiguos o sin mantenimiento requieren revisión inmediata. En estos casos, permanecer dentro puede representar riesgo adicional.
También se recomienda evacuar si así lo indican brigadas internas o autoridades, pues son los responsables de protección civil del inmueble quienes deben coordinar la salida.
En viviendas ubicadas cerca de postes, bardas o fachadas dañadas, se sugiere alejarse tras el sismo, pues la caída de elementos puede ocurrir minutos después del movimiento principal.
Las personas deben dirigirse a puntos de reunión previamente establecidos.
Finalmente, la SGIRPC enfatiza que la evacuación debe priorizar a personas con discapacidad, adultos mayores y menores.
JAHA
