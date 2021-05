Denuncian que José Juan no recibió atención médica y murió tras accidente en Línea 12

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La actriz Laisha Wilkins denunció la agresión de un sujeto que trabaja en pegar propaganda del partido Morena.

Wilkins empezó a grabar a dos personas que se encontraban pegando carteles con propaganda de Morena sobre la publicidad de otros partidos.

En un video que circula en redes sociales, se observa cómo la actriz le reclamó a los trabajadores.

¿Ustedes son de Morena? ¿De Dolores Padierna? Supongo, ¿No? Oigan, no hagan eso, eso es delito. Aquí los estoy grabando”, se escucha en el primer video

Wilkins indicó que la agresión fue en la colonia Roma y que el sujeto que la agredió no portaba indumentaria del partido.

La actriz indicó que el sujeto la empezó a agredir verbalmente exigiéndole no grabarla, además de que la golpeó y pateó.

“Por favor si alguien lo conoce denme el nombre lo quiero denunciar. Me fui de ahí porque estaba muy agresivo. Incluso ya me había ido y me buscó para seguirme golpeando”, escribió Wilkins.

En respuesta a la denuncia, Dolores Padierna aclaró que el sujeto que fue grabado agrediendo a la actriz no pertenece a su equipo de campaña.

“Estuve revisando con mi equipo de campaña y al parecer ese personaje que tu muestras, efectivamente no nos representa, ni trabaja con nosotros”.

“Colaboraremos contigo para dar con el responsable y te brindaremos todo el apoyo en caso de que decidas presentar formal denuncia. Quedo a tus órdenes”, finalizó Padierna.

Hoy por la tarde mientras caminaba por la Roma vi a estas personas pegando publicidad de MORENA sobre la de la oposición. Me acerqué a decirles que infringían la ley, más habiendo tanto espacio. El tipo aventó mi tel, me golpeo y pateó, la gente se acercó a pararlo. Son un asco! pic.twitter.com/MIAOVDK4hy — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) May 7, 2021

