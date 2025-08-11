Desabasto de medicinas en México: una herida que nos une

En los pasillos de hospitales públicos, el silencio muchas veces dice más que las palabras. Ahí están Mariana y su hijo, que esperan un medicamento oncológico que no llega. Ahí está Don Pedro, que interrumpe su tratamiento para la hipertensión porque la farmacia le pide que regrese “la próxima semana”.
Cada historia es distinta, pero todas comparten un mismo denominador: la angustia de no saber si mañana habrá medicina para continuar la lucha por la vida.
Lee: “El derecho a la salud no es negociable”; legisladora urge a garantizar suministro de medicinas
El impacto tangible: interrupción de tratamientos y el miedo compartido
El desabasto no es un concepto abstracto. Es la quimioterapia suspendida, el antibiótico que no aparece, la receta que se queda sin surtir.
Son diagnósticos que empeoran por falta de continuidad y familias que se ven obligadas a endeudarse para adquirir medicinas en el sector privado.
El miedo se instala, no solo por la enfermedad, sino por la incertidumbre de no poder enfrentarla dignamente.
Causas estructurales y avances recientes: herencia de fallas en logística, corrupción y burocracia
La crisis no surgió de un día para otro. Desde 2019, la centralización de compras médicas, la pérdida de experiencia logística, las licitaciones fallidas y la corrupción han dejado una huella profunda.
En algunos estados, el porcentaje de recetas surtidas cayó por debajo del 50 %, mientras la frustración ciudadana crecía.
¿Se ha revertido? Compras, Birmex, megafarmacias y “Rutas de la Salud” (julio-agosto 2025)
La administración actual ha anunciado avances: adquisición del 96 % de medicamentos necesarios, plataformas digitales de transparencia, nuevas rutas logísticas y la llamada “megafarmacia” centralizada.
Sin embargo, organizaciones y pacientes advierten que, en el día a día, el acceso sigue siendo limitado, y las mejoras anunciadas aún no se sienten plenamente en todos los rincones del país.
Cuando la política se vuelve humana: marchas, abrazos y exigencias
La marcha “Queremos vivir” (10 de agosto de 2025): voces que exigen medicinas y justicia
Este domingo, la Ciudad de México fue testigo de una movilización pacífica pero contundente. Familias, pacientes y activistas caminaron del Ángel de la Independencia al Zócalo, vestidos de blanco y portando peluches como símbolo de esperanza y lucha.
Las consignas fueron claras: “No más mentiras, queremos medicinas”, “Queremos vivir”.
Reacciones oficiales y esperanza colectiva
El gobierno reconoció la manifestación y reiteró su compromiso de abastecer de forma constante.
Sin embargo, para quienes marcharon, las palabras no sustituyen la certeza de tener el medicamento en mano.
Aun así, la jornada dejó un mensaje de unidad: más allá de posturas políticas, el acceso a la salud es un derecho que nos une y nos obliga a actuar.
Un llamado para crecer con dignidad
Incidir desde lo local: esperanza, solidaridad y acción compartida
Organizaciones civiles, voluntarios y comunidades han mostrado que la solución no depende solo de grandes reformas.
Iniciativas locales, donaciones colectivas y redes de apoyo entre pacientes han salvado vidas mientras las soluciones oficiales avanzan lentamente.
El rol humano de siete24.mx: informar, conectar y sanar
Como medio, nuestro compromiso es visibilizar las historias, aportar contexto y tender puentes entre las necesidades de las personas y las respuestas que merecen.
Porque la noticia no termina en el titular: se prolonga en el eco que deja en la conciencia colectiva.Conclusión
Es comprensible sentirse abrumado ante esta realidad: familias que viven al filo, pacientes que cuentan cada píldora, comunidades que exigen lo que es justo: vida, atención, dignidad.
Aun así, reconocer no es resignarse. Si algo demuestran estos meses es que la humanidad duele, pero también despierta. Desde la megafarmacia hasta aquella marcha pacífica donde peluches sustanciales se convirtieron en símbolo: todo acto nos recuerda que la política tiene rostro y que cada paso cuenta.
Como lectores, activistas o ciudadanos, podemos hacer la diferencia: compartir saber, acompañar causas, exigir transparencia con ternura.
En siete24.mx creemos que una noticia bien contada —con respeto a la dignidad humana y esperanza por delante— puede activar la compasión de muchos.
Hoy, urge que la indignación se convierta en compromiso y que juntos tejamos un sistema más justo, uno que sí alcance a sanar, a dignificar y a estar del lado de quienes más lo necesitan.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es el desabasto de medicinas en México y a quiénes afecta más?
El desabasto de medicinas en México es la falta o interrupción en el suministro de medicamentos esenciales en hospitales y farmacias del sector público.
Afecta principalmente a pacientes con enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, hipertensión y a quienes requieren tratamientos continuos.
Las familias con menos recursos suelen ser las más impactadas, pues dependen del sistema de salud público para recibir atención.
2. ¿Por qué sigue habiendo desabasto de medicinas en 2025?
Aunque el gobierno ha anunciado avances en compras y distribución, persisten problemas como la logística deficiente, la centralización excesiva, retrasos en pagos a proveedores y falta de transparencia.
Esto provoca que los medicamentos no lleguen a tiempo a los hospitales, afectando directamente la continuidad de los tratamientos.
3. ¿Qué puedo hacer si no encuentro mi medicamento en el hospital o clínica?
Lo primero es solicitar un documento oficial que acredite que el medicamento no está disponible.
Con ese comprobante, puedes buscarlo en farmacias privadas, pedir apoyo a organizaciones civiles o, en casos urgentes, presentar una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la plataforma de transparencia de medicamentos del gobierno.
4. ¿Cómo puedo ayudar a combatir el desabasto de medicinas en mi comunidad?
Puedes sumarte a campañas de donación, colaborar con organizaciones que apoyan a pacientes, difundir información verificada y participar en acciones ciudadanas que exijan soluciones reales.
El cambio empieza con la solidaridad y la exigencia pacífica, recordando que el acceso a la salud es un derecho que debemos proteger entre todos.
Organizaciones Civiles que Apoyan en Temas de Desabasto
- Nariz Roja A.C.
- Cero Desabasto
- Con Causa
- Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P.
- Fundación Markoptic
- Aquí Nadie Se Rinde, A.C.
Ayuda a niños y jóvenes con cáncer y enfermedades graves, incluyendo medicamentos. / https://aquinadieserinde.org.mx/
GDH
Dignidad Humana
Mujeres exigen políticas sin ideología para garantizar su dignidad
Denunciaron la exclusión de voces críticas
Ciudad de México.— La maternidad subrogada, la prostitución y la pornografía no empoderan a la mujer, la cosifican; son formas modernas de esclavitud que profundizan la violencia estructural y la explotación, reflexionó Alison González, de Un Día para Todas.
Durante el panel Mujer y dignidad: contra la explotación y por la verdadera igualdad, González señaló que “Hay banderas que aunque suenen justas, nos reducen a mercancía, nos exponen a explotación y van en contra de nuestra dignidad”.
“Organismos internacionales y conferencias globales promueven términos como ‘salud sexual reproductiva’ o ‘trabajo sexual regulado’, que suenan bien pero ocultan realidades como aborto, prostitución legalizada y maternidad subrogada. ¿Estas políticas responden realmente a lo que las mujeres necesitamos para vivir con dignidad?”
De esta forma da respuesta a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que inicia este martes en México, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y ONU Mujeres.
Exclusión de voces críticas
Alison González, de Un Día para Todas; Lianna Rebolledo, sobreviviente de violencia sexual y fundadora de Loving Life, y María Herrera, madre buscadora, denunciaron que asociaciones de mujeres fueron excluidas de participar en XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
“Es inconcebible que la Conferencia Regional pretenda aprobar compromisos que guían las políticas públicas enfocadas en garantizar nuestros derechos como mujeres, ignorándonos y sirviendo a los intereses de una agenda ideológica que nos borra, cosifica, explota y violenta”.
La verdadera igualdad no requiere ideologías
Las participantes rechazaron la imposición de modelos ideológicos que niegan la realidad biológica, espiritual y social de la mujer, subrayando que la verdadera igualdad no necesita del aborto.
“La verdadera igualdad no se construye con ideologías, sino con justicia, oportunidades reales, protección frente a la violencia y apoyo al papel insustituible de la mujer en la sociedad”, concluyeron en un posicionamiento entregado en la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Citlali Hernández.
Propuestas centradas en la persona
El colectivo Mujeres por la dignidad, libertad e igualdad propone políticas centradas en la persona y no en intereses ideológicos, así como acciones que fomenten el desarrollo personal y familiar, y garanticen una vida de calidad desde la concepción hasta la muerte natural.
Entre sus compromisos destacan:
- Formular propuestas legislativas que protejan a las mujeres de la explotación.
- Fortalecer redes de apoyo para víctimas de prostitución, pornografía y maternidad subrogada.
- Promover políticas públicas que defiendan a la familia y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas sin imposiciones ideológicas.
La dignidad de la mujer no es negociable
Frente a la negativa de la CEPAL y del gobierno para incluir voces de diferentes contextos y visiones, las activistas reiteraron que no aceptan que otras hablen por ellas y pidieron abrir un diálogo respetuoso.
Su mensaje fue claro: solo una visión basada en la dignidad intrínseca de la mujer permitirá construir sociedades libres de explotación, con verdadera igualdad.
npq
Entretenimiento
“La Casa de los Famosos México” recuerda video de hace 15 años que cuestiona el aborto
Ciudad de México.— Un momento dentro “La Casa de los Famosos México” hizo que miles de personas recordaran un video que, hace más de 15 años, conmovió a estudiantes en todo el país. Abelito, uno de los participantes del Reality, reveló que fue la voz detrás de Carta de un niño a su mamá, una pieza audiovisual que buscaba sensibilizar sobre los derechos del no nacido y que se proyectó en escuelas de educación básica como parte de campañas de concientización.
La voz detrás de un mensaje que cruzó generaciones
Durante una charla en la cocina del reality show de Televisa, Shiky, otro de los participantes, preguntó a Abelito por el origen de su fama. Él respondió dirigiéndose a Facundo con una referencia directa: “¿Te acuerdas del video en el que un bebé dice ‘mami, mi piernita’?”. Aunque en un inicio el conductor dijo no recordarlo, el comentario despertó la memoria de Priscila Valverde, también participante, quien aseguró haberlo visto en su adolescencia.
Priscila, modelo de 24 años originaria de Guerrero, explicó a sus compañeros el contenido del video, en el que se simulaba la voz de un bebé hablándole a su madre desde el vientre. La historia, narrada con ternura y luego con dramatismo, mostraba el desarrollo del niño y el dolor de perder la vida antes de nacer.
Un recuerdo que sigue vivo
“Carta de un niño a su mamá” se proyectó en escuelas de educación básica en México, como herramienta para reflexionar sobre las consecuencias del aborto y el valor de cada vida.
LEE “No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
La narración, que comenzaba con alegría y esperanza, se transformaba en un relato de angustia al describir un procedimiento de aborto desde la perspectiva del bebé. La frase “mami, mi piernita” quedó grabada en la memoria, convirtiéndose en un recordatorio del valor de cada vida y en una de las piezas audiovisuales más recordadas por quienes la vieron en la adolescencia.
El valor de hablar de la vida en espacios masivos
Hoy, ese mensaje sigue vivo. Hombres y mujeres que lo conocieron en las aulas aún lo recuerdan con claridad y reconocen el papel que tuvo en abrir conversaciones sobre el derecho a la vida. El hecho de que resurja en un reality de alto rating refleja cómo un mensaje puede trascender generaciones.
La reaparición de Carta de un niño a su mamá en la conversación pública recuerda que las historias con un profundo sentido humano no se olvidan. Su impacto demuestra que el diálogo sobre la vida y la dignidad del no nacido necesita espacios cercanos a la sociedad.
ebv
Estados
Condena en Guanajuato por ataque a gato en universidad
El caso llegó a la gobernadora del estado
Ciudad de México. — Usuarios de redes sociales en Guanajuato denunciaron actos de maltrato animal presuntamente cometidos en la Universidad EDUCEM, en Pénjamo. Estudiantes de criminología difundieron videos donde un gato fue sometido a pirotecnia.
La Asociación Civil Gaticos publicó imágenes en las que se observa a un gato en el suelo del cual sale humo. También se ve a un joven con bata que aparentemente encendió los fuegos artificiales.
En otra imagen, el gato aparece suspendido a varios metros de altura por el efecto de la pirotecnia. Los videos incluyeron un mensaje burlón: “O salemos buenos criminales o buenos criminólogos JAJAJA”.
La asociación confirmó la muerte del animal después de estos hechos.
Te recomendamos leer: Naomi Figueroa: libertad religiosa no aprueba el maltrato animal
El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, informó que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por orden de la gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo.
Jiménez Lona declaró que no permitirán impunidad y exhortó a la ciudadanía a detener la violencia contra los animales.
En su cuenta de X, el funcionario emitió un comunicado donde condenó “enérgicamente cualquier acto de crueldad animal”. Además, confirmó que la investigación quedó registrada bajo el número 98880/2025, según datos de Gaticos.
Marco legal sobre maltrato animal en México y Guanajuato
En México, el maltrato animal está penado por la Ley General de Bienestar Animal, que establece sanciones que incluyen multas, trabajo comunitario y hasta prisión. Esta ley reconoce a los animales como seres sintientes y promueve su trato digno y respetuoso.
A nivel estatal, Guanajuato cuenta con la Ley para la Protección Animal, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de abril de 2015. Esta ley tiene por objeto regular la protección de los animales domésticos de cualquier acto de maltrato que les cause daño o sufrimiento, así como promover el respeto, cuidado y consideración hacia ellos.
Según esta legislación, las autoridades responsables de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley incluyen al Gobernador del Estado, los Ayuntamientos, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.
Casos previos de violencia animal con pirotecnia en Guanajuato
Este incidente no fue el primero que denunció la Asociación Civil Gaticos. A finales de mayo, documentaron otro caso grave en la comunidad de Xichú, también en Guanajuato.
En ese evento, varios gatos fueron atados con pirotecnia durante un rodeo. La asociación exhibió imágenes y videos de esa crueldad.
Uno de los animales afectados en aquel suceso murió debido a las heridas y el estrés causado por el maltrato.
Organizaciones y autoridades han reiterado la importancia de proteger a los animales y sancionar cualquier tipo de violencia contra ellos.
La Fiscalía General de Guanajuato mantiene abierta la investigación actual para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.
“El respeto a la vida inicia con los indefensos”
El Arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe alertó que una agresión hacia animales refleja una fractura emocional en la persona que la ejerce.
“El respeto a la vida comienza con los seres indefensos”, afirmó desde la Catedral Metropolitana ante fieles y medios locales.
Cavazos Arizpe pidió combatir la crueldad desde la educación, no sólo con castigos. “Formar corazones con conciencia es clave”, aseguró el arzobispo potosino.
También llamó a reportar casos de abandono o enfermedad animal, subrayando su impacto en salud pública y seguridad comunitaria.
“El amor al prójimo se extiende también a nuestras criaturas”, expresó el prelado, quien invitó a construir una ciudad más compasiva.
JAHA
México
“Volver abrazar la figura paterna y materna para sanar a la sociedad”, pide Tomás Ibarra
La familia, el primer hogar donde se aprende a sanar y amar
Ciudad de México.— “Desde que nacemos la familia es el primero y más importante proyecto que tenemos como equipo”. Con esta frase, Tomás Ibarra Guerra, director ejecutivo de la Fundación Incluyendo México, A.C., recordó que el núcleo familiar es el lugar donde se forman las capacidades, se encuentra apoyo en las necesidades y se reciben los lazos más profundos de amor. Es ahí donde una persona puede alcanzar la plenitud y desarrollar todo su potencial.
Riesgo de perder el sentido verdadero de la familia
Ibarra Guerra advirtió que la sociedad enfrenta un riesgo real: olvidar la esencia de la familia. Hoy, dijo, cualquier modelo de hogar parece querer sustituir sus bases, cuando en realidad la familia requiere pilares sólidos como la figura paterna y materna, un propósito compartido y un ambiente seguro. “Tenemos que retomar los principios de lo que es una familia… un lugar donde todos apoyemos los proyectos de cada uno de los miembros y podamos encontrar un espacio saludable”, expresó.
El primer entrenamiento para la vida
En la familia, los hijos aprenden a convivir, perdonar, compartir y trabajar en equipo. Estas experiencias, explicó, son la base para relacionarse en la vida adulta. “Si eso no lo tenemos, el día de mañana vamos a sufrir para socializar con otros”, señaló. La casa y sus relaciones cercanas son el primer ecosistema donde se moldea el carácter, la empatía y la responsabilidad hacia los demás.
Recuperar el valor de tener hijos
En medio de una cultura que considera tener hijos como una irresponsabilidad, Ibarra Guerra enfatizó que la verdadera irresponsabilidad es no ofrecer a un ser humano la protección de una familia. Subrayó que quienes asumen una corresponsabilidad social saben que apostar por la familia es la mejor inversión para el futuro. “La familia debe convertirse en el gran objetivo porque ahí es donde podemos realizarnos como personas”, afirmó.
LEE CIFAM proporciona herramientas para fortalecer a la familia, destaca Tomás Ibarra
Sanar para reconstruir
A quienes han vivido momentos difíciles, el director ejecutivo de la Fundación Incluyendo México, A.C. exhortó a trabajar por sanar sus heridas, reconciliarse con uno mismo y luego con los demás. “Es posible ser feliz a pesar de lo que vivimos en el pasado”. Para Ibarra Guerra, los errores y la adversidad no son condena, sino aprendizajes que permiten proyectarse hacia un futuro mejor.
ebv
