Desabasto de medicinas en México: una herida que nos une

En los pasillos de hospitales públicos, el silencio muchas veces dice más que las palabras. Ahí están Mariana y su hijo, que esperan un medicamento oncológico que no llega. Ahí está Don Pedro, que interrumpe su tratamiento para la hipertensión porque la farmacia le pide que regrese “la próxima semana”.

Cada historia es distinta, pero todas comparten un mismo denominador: la angustia de no saber si mañana habrá medicina para continuar la lucha por la vida.

El impacto tangible: interrupción de tratamientos y el miedo compartido

El desabasto no es un concepto abstracto. Es la quimioterapia suspendida, el antibiótico que no aparece, la receta que se queda sin surtir.

Son diagnósticos que empeoran por falta de continuidad y familias que se ven obligadas a endeudarse para adquirir medicinas en el sector privado.

El miedo se instala, no solo por la enfermedad, sino por la incertidumbre de no poder enfrentarla dignamente.

Causas estructurales y avances recientes: herencia de fallas en logística, corrupción y burocracia

La crisis no surgió de un día para otro. Desde 2019, la centralización de compras médicas, la pérdida de experiencia logística, las licitaciones fallidas y la corrupción han dejado una huella profunda.

En algunos estados, el porcentaje de recetas surtidas cayó por debajo del 50 %, mientras la frustración ciudadana crecía.

¿Se ha revertido? Compras, Birmex, megafarmacias y “Rutas de la Salud” (julio-agosto 2025)

La administración actual ha anunciado avances: adquisición del 96 % de medicamentos necesarios, plataformas digitales de transparencia, nuevas rutas logísticas y la llamada “megafarmacia” centralizada.

Sin embargo, organizaciones y pacientes advierten que, en el día a día, el acceso sigue siendo limitado, y las mejoras anunciadas aún no se sienten plenamente en todos los rincones del país.

Cuando la política se vuelve humana: marchas, abrazos y exigencias

La marcha “Queremos vivir” (10 de agosto de 2025): voces que exigen medicinas y justicia

Este domingo, la Ciudad de México fue testigo de una movilización pacífica pero contundente. Familias, pacientes y activistas caminaron del Ángel de la Independencia al Zócalo, vestidos de blanco y portando peluches como símbolo de esperanza y lucha.

Las consignas fueron claras: “No más mentiras, queremos medicinas”, “Queremos vivir”.

Reacciones oficiales y esperanza colectiva

El gobierno reconoció la manifestación y reiteró su compromiso de abastecer de forma constante.

Sin embargo, para quienes marcharon, las palabras no sustituyen la certeza de tener el medicamento en mano.

Aun así, la jornada dejó un mensaje de unidad: más allá de posturas políticas, el acceso a la salud es un derecho que nos une y nos obliga a actuar.

Un llamado para crecer con dignidad

Incidir desde lo local: esperanza, solidaridad y acción compartida

Organizaciones civiles, voluntarios y comunidades han mostrado que la solución no depende solo de grandes reformas.

Iniciativas locales, donaciones colectivas y redes de apoyo entre pacientes han salvado vidas mientras las soluciones oficiales avanzan lentamente.

El rol humano de siete24.mx: informar, conectar y sanar

Como medio, nuestro compromiso es visibilizar las historias, aportar contexto y tender puentes entre las necesidades de las personas y las respuestas que merecen.

Porque la noticia no termina en el titular: se prolonga en el eco que deja en la conciencia colectiva.Conclusión

Es comprensible sentirse abrumado ante esta realidad: familias que viven al filo, pacientes que cuentan cada píldora, comunidades que exigen lo que es justo: vida, atención, dignidad.

Aun así, reconocer no es resignarse. Si algo demuestran estos meses es que la humanidad duele, pero también despierta. Desde la megafarmacia hasta aquella marcha pacífica donde peluches sustanciales se convirtieron en símbolo: todo acto nos recuerda que la política tiene rostro y que cada paso cuenta.

Como lectores, activistas o ciudadanos, podemos hacer la diferencia: compartir saber, acompañar causas, exigir transparencia con ternura.

En siete24.mx creemos que una noticia bien contada —con respeto a la dignidad humana y esperanza por delante— puede activar la compasión de muchos.

Hoy, urge que la indignación se convierta en compromiso y que juntos tejamos un sistema más justo, uno que sí alcance a sanar, a dignificar y a estar del lado de quienes más lo necesitan.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es el desabasto de medicinas en México y a quiénes afecta más?

El desabasto de medicinas en México es la falta o interrupción en el suministro de medicamentos esenciales en hospitales y farmacias del sector público.

Afecta principalmente a pacientes con enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, hipertensión y a quienes requieren tratamientos continuos.

Las familias con menos recursos suelen ser las más impactadas, pues dependen del sistema de salud público para recibir atención.

2. ¿Por qué sigue habiendo desabasto de medicinas en 2025?

Aunque el gobierno ha anunciado avances en compras y distribución, persisten problemas como la logística deficiente, la centralización excesiva, retrasos en pagos a proveedores y falta de transparencia.

Esto provoca que los medicamentos no lleguen a tiempo a los hospitales, afectando directamente la continuidad de los tratamientos.

3. ¿Qué puedo hacer si no encuentro mi medicamento en el hospital o clínica?

Lo primero es solicitar un documento oficial que acredite que el medicamento no está disponible.

Con ese comprobante, puedes buscarlo en farmacias privadas, pedir apoyo a organizaciones civiles o, en casos urgentes, presentar una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la plataforma de transparencia de medicamentos del gobierno.

4. ¿Cómo puedo ayudar a combatir el desabasto de medicinas en mi comunidad?

Puedes sumarte a campañas de donación, colaborar con organizaciones que apoyan a pacientes, difundir información verificada y participar en acciones ciudadanas que exijan soluciones reales.

El cambio empieza con la solidaridad y la exigencia pacífica, recordando que el acceso a la salud es un derecho que debemos proteger entre todos.

Organizaciones Civiles que Apoyan en Temas de Desabasto

Nariz Roja A.C.

Apoyo a niños con cáncer, gestión de medicamentos y campañas públicas. / https://narizroja.org/

Cero Desabasto

Coalición de más de 80 organizaciones que monitorean y reportan el desabasto. / https://cerodesabasto.org/

Con Causa

Fundación que apoya a pacientes con enfermedades graves y realiza donaciones de medicamentos. / https://www.concausa.mx/

Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P.

Apoya con medicamentos, tratamientos y hospedaje a familias de bajos recursos. / https://www.casadelaamistad.org.mx/

Fundación Markoptic

Aunque más enfocada en equipo médico, también apoya con gestión de insumos para pacientes. / https://fundacionmarkoptic.org.mx/

Aquí Nadie Se Rinde, A.C.



Ayuda a niños y jóvenes con cáncer y enfermedades graves, incluyendo medicamentos. / https://aquinadieserinde.org.mx/

