¿Cómo mantener el nivel educativo durante las vacaciones?

Ciudad de México. —Las vacaciones escolares representan un momento clave para desconectar, pero también pueden ser una oportunidad para seguir aprendiendo.
Mantener hábitos de estudio activó el aprendizaje y evitó el olvido académico.
Combatir la pérdida de conocimientos con hábitos sencillos en vacaciones
La profesora Chakeia Andrews señaló que algunos estudiantes perdieron hasta un 30 % de conocimientos en lectura y matemáticas durante el verano. Sugirió lecturas diarias para reforzar vocabulario y fortalecer los vínculos familiares.
- Recuperar rutinas de forma gradual
La psicóloga infantil Silvia Álava aconsejó restablecer horarios y responsabilidades de forma progresiva para facilitar la transición a la escuela. Indicó que repasar contenidos anteriores en cuatro semanas ayudó a mitigar el “apagón veraniego”.
- Convertir la vida diaria en un aula lúdica
El País recomendó sustituir tareas tradicionales por actividades educativas livianas y personalizadas. Propuso, por ejemplo, cocinar para practicar sumas o visitar museos para promover la curiosidad.
- Planificar un horario flexible y realista
Tablas y esquemas simples cumplieron una función clave en conservar el ritmo académico. Establecer un horario flexible permitió combinar actividades educativas y recreativas sin presión.
- Usar técnicas de estudio dinámicas
Las tarjetas didácticas ayudaron a repasar conceptos guardándolos en memoria. También resultaron útiles los mapas mentales para visualizar relaciones entre ideas clave. Además, la elaboración de analogías personales favoreció la retención a largo plazo.
- Aprovechar recursos digitales educativos
Se exploraron cursos gratuitos en línea durante el periodo vacacional mediante plataformas como Coursera, edX o Khan Academy. Ese uso complementó el aprendizaje de forma interactiva.
- Aprender fuera del aula y en comunidad
Durante excursiones o viajes, los estudiantes investigaron la historia del lugar y crearon álbumes de fotos sobre sus descubrimientos. Esa forma creativa de aprender enriqueció su mirada educativa. Además, espacios educativos gratuitos en línea, como museos virtuales o bibliotecas, mantuvieron viva la curiosidad
- Activar el hábito de estudio y evitar el olvido
El sitio Ceduk recordó la “curva del olvido”: cuando no se repasa lo aprendido, la memoria lo pierde rápidamente. Anotar y platicar sobre los conceptos permitió retenerlos el tiempo necesario para futuros aprendizajes.
De lágrimas a sonrisas: claves para un regreso a clases mágico
Ciudad de México.- Millones de familias vivirán momentos conmovedores este 1 de septiembre, cuando niños pequeños enfrentarán su primer día de escuela, algunos entre sonrisas y otros con lágrimas.
Convertir ese inicio en un recuerdo tierno y positivo marca la diferencia.
Así mismo, muchos padres vivirán el regreso escolar con ilusión y nervios. Numerosos chiquitines sentirán temor al separarse, y algunos llorarán al llegar al salón. Ese despertar emocional reflejó su apego y sensibilidad ante lo nuevo.
Además y de acuerdo con los expertos el inicio escolar influye en su confianza y su vínculo con el entorno. Una experiencia positiva fortalecerá su bienestar emocional y su disposición para aprender.
Consejos para suavizar ese momento
1. Hablar y destacar lo positivo.
Resaltar que la escuela es un espacio para hacer amigos, jugar y aprender ayudará a muchos niños a enfrentar mejor ese primer día.
2. Establecer una rutina anticipada.
Preparar mochilas y desayunos con tiempo calma el ambiente en casa.
Evitar expresar estrés ante los niños —como quejas por el tráfico o el cansancio— evitará que proyectaran preocupaciones en ellos.
3. Crear pequeños rituales de despedida.
A su vez, un beso extra, una frase de ánimo o sostener su manita creará un ambiente afectivo que mitigará el llanto. Esos gestos simples dejarán huella emocional positiva durante todo el día.
Además, el primer día de clases es un momento cargado de emoción familiar.
El acompañar con empatía, rutinas claras y cariño, las lágrimas se transformaron en sonrisas. Ese recuerdo se convertirá en una historia cálida que acompañará a cada niño y a sus padres por muchos años.
Reciclaje y creatividad para recuperar útiles escolares
Así puedes preparar los útiles escolares
Ciudad de México. — El regreso a clases es una época importante para las familias, pero también puede presionar el bolsillo. Planear con anticipación, reutilizar y aplicar el reciclaje se volvió clave para ahorrar en útiles escolares.
La Profeco estimó que el gasto promedio por alumno supera los 3 mil pesos, sumando útiles, mochilas y uniformes.
Reusa, recicla, reduce: pasos eficaces avalados por Profeco
La Profeco publicó cinco pasos claros para ahorrar y cuidar el ambiente:
- Revisar los útiles del año anterior, para evitar compras innecesarias.
- Reutilizar hojas limpias de cuadernos costosos para formar uno nuevo.
- Organizar y clasificar plumas, colores y reglas útiles.
- Intercambiar útiles entre familias para que cada artículo encuentre uso.
- Donar lo que no se reutilizó a niños que lo necesiten.
Otros medios destacaron que reciclar y transformar materiales también benefició la economía y el entorno escolar. Por ejemplo, en Revista 360 Grados explicaron que revisar cuadernos, organizar colores y reutilizar materiales ahorró dinero sin sacrificar la funcionalidad.
Creatividad y reciclaje: soluciones accesibles y sostenibles
Un artículo reciente propuso diez consejos prácticos para reutilizar objetos comunes como mochilas, cuadernos o colores. Sugerencias incluyeron coser hojas sobrantes para crear cuadernos nuevos, redecorar mochilas con parches o pintura, organizar un intercambio y reutilizar envases como organizadores.
Otros expertos añadieron ideas para renovar mochilas y cartucheras: los recomendaron lavar, reparar cierres, coser roturas y personalizarlos con pintura o stickers. También enseñaron cómo transformar lápices cortos con cinta para que duren más, y aprovechar los restos de crayones para manualidades.
Comparar precios, planear y evitar compras impulsivas
Además del reciclaje, Profeco pidió a las familias planear sus compras, hacer una lista clara de necesidades y comparar precios en el portal “Quién es Quién en los Precios”. El Mañana de Nuevo Laredo recordó que visitar ferias escolares, comprar por mayoreo y elegir libros o uniformes de segunda mano también ayudó a ahorrar.
También se recomendó establecer un presupuesto realista y apartar una pequeña cantidad cada mes para cubrir gastos escolares continuos.
Una estrategia informada y con corazón
- Revisa y reutiliza: cuadernos, colores, mochilas y uniforme pueden tener una segunda oportunidad.
- Recicla con creatividad: transforma materiales viejos en herramientas funcionales y divertidas.
- Colabora: organiza intercambios entre familias o participa en ferias escolares.
- Compara y planifica: visita el portal de Profeco y aprovecha descuentos o compras anticipadas.
- Educación ecológica: enseñar a los niños a cuidar lo que tienen dejó una huella positiva y consciente en casa.
Fortalecen atención en los primeros mil días de vida con expediente clínico electrónico
La SSA y la Fundación Carlos Slim colaboran en el cuidado de madres e infantes
Ciudad de México. — La Secretaría de Salud implementó un nuevo mecanismo de seguimiento médico para bebés y madres desde el embarazo. El Protocolo Nacional de Atención Médica (Pronam) ahora contará con indicadores medibles a través de un expediente clínico electrónico. Esto permitirá evaluar avances de manera precisa.
EduardoClark, subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud, explicó que esta estrategia se diseñó para mejorar la atención primaria y prevenir enfermedades que afectan a niñas y niños durante sus primeros años de vida.
Este protocolo forma parte de una colaboración entre el gobierno federal y la Fundación Carlos Slim, que opera 2 mil 322 centros de atención médica en el país, muchos integrados al sistema IMSS-Bienestar. Según datos de la fundación, estos centros ya han atendido a millones de personas en zonas vulnerables de México.
Atención desde el embarazo hasta los dos años
El Pronam de los Primeros Mil Días de Vida (1000D) se enfoca en el cuidado desde la gestación hasta los dos años del bebé. Este periodo se considera crítico para el desarrollo físico, neurológico y emocional de niñas y niños.
Más para leer: Lactancia materna fortalece el binomio madre-recién nacido
La estrategia incluye lineamientos en nutrición, actividad física, salud mental materna, vacunación, tamizajes y desarrollo neurológico. Todos los procedimientos se basan en evidencia científica nacional e internacional.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los primeros mil días de vida son clave para reducir la mortalidad infantil, prevenir enfermedades crónicas y mejorar el desarrollo cognitivo (OMS, 2019). Por ello, varios países han adoptado modelos similares con resultados positivos.
Expediente, parte del protocolo con enfoque preventivo y estandarización médica
Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Consejo de Salubridad General destacó el impacto del Pronam como una herramienta para fortalecer la salud pública con enfoque preventivo. La atención estandarizada facilita el trabajo de médicas y médicos generales en todo el país.
El protocolo responde a un desafío estructural. El 80% de la carga de morbilidad en México se concentra en enfermedades tratables desde el primer nivel de atención. Esto, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
La implementación del expediente clínico electrónico permitirá dar seguimiento puntual a cada caso, detectar riesgos de forma temprana y mejorar la coordinación entre instituciones.
Experiencias similares en países como Colombia, Chile y Países Bajos han mostrado que estas estrategias integrales ayudan a reducir hospitalizaciones y mejorar el bienestar infantil (UNICEF, 2023).
Un respiro para el bolsillo: la inflación general bajó a 3.51 % en julio
Ciudad de México.- La inflación en México mostró una desaceleración significativa durante julio de 2025, lo que representó un alivio para millones de familias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0.27 % respecto a junio.
Con este incremento, la inflación general anual se colocó en 3.51 %. En julio de 2024, el nivel fue considerablemente más alto, con una inflación mensual de 1.05 % y una anual de 5.57 %.
El INEGI detalló que el índice de precios subyacente, que excluye productos con alta volatilidad, aumentó 0.31 % mensual y 4.23 % anual.
Este índice incluye mercancías y servicios que reflejan con mayor precisión la tendencia de fondo de los precios.
Dentro del índice subyacente, los precios de mercancías subieron 0.22 %, mientras que los servicios aumentaron 0.39 %.
En tanto, el índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, creció 0.13 % mensual. Este comportamiento también se reflejó en los productos del campo y los precios regulados.
La desaceleración de la inflación tiene un impacto directo en el bienestar de la población, especialmente en los hogares con ingresos limitados.
Una menor inflación favorece el poder adquisitivo, permite planear gastos con mayor certeza y reduce las presiones sobre las tasas de interés.
El comportamiento de los precios durante julio reflejó una tendencia de estabilidad que no se observaba desde hace más de un año. Esto abre la posibilidad de una recuperación económica más sólida en los meses siguientes, con mejores condiciones para el consumo interno.
Un dato que alienta.
Aunque los retos económicos persisten, la contención inflacionaria observada en julio ofrece una señal positiva. El seguimiento continuo de estos indicadores permitirá valorar el efecto de las políticas económicas actuales sobre la vida diaria de la población.
Las cifras del INEGI invitan a mirar con atención los cambios en los precios, pero también a reconocer el valor de contar con información clara para tomar decisiones informadas.
