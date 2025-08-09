¿Cómo mantener el nivel educativo durante las vacaciones?

Ciudad de México. —Las vacaciones escolares representan un momento clave para desconectar, pero también pueden ser una oportunidad para seguir aprendiendo.

Mantener hábitos de estudio activó el aprendizaje y evitó el olvido académico.

Combatir la pérdida de conocimientos con hábitos sencillos en vacaciones

La profesora Chakeia Andrews señaló que algunos estudiantes perdieron hasta un 30 % de conocimientos en lectura y matemáticas durante el verano. Sugirió lecturas diarias para reforzar vocabulario y fortalecer los vínculos familiares.

Recuperar rutinas de forma gradual

La psicóloga infantil Silvia Álava aconsejó restablecer horarios y responsabilidades de forma progresiva para facilitar la transición a la escuela. Indicó que repasar contenidos anteriores en cuatro semanas ayudó a mitigar el “apagón veraniego”.

Convertir la vida diaria en un aula lúdica

El País recomendó sustituir tareas tradicionales por actividades educativas livianas y personalizadas. Propuso, por ejemplo, cocinar para practicar sumas o visitar museos para promover la curiosidad.

Planificar un horario flexible y realista

Tablas y esquemas simples cumplieron una función clave en conservar el ritmo académico. Establecer un horario flexible permitió combinar actividades educativas y recreativas sin presión.

Usar técnicas de estudio dinámicas

Las tarjetas didácticas ayudaron a repasar conceptos guardándolos en memoria. También resultaron útiles los mapas mentales para visualizar relaciones entre ideas clave. Además, la elaboración de analogías personales favoreció la retención a largo plazo.

Aprovechar recursos digitales educativos

Se exploraron cursos gratuitos en línea durante el periodo vacacional mediante plataformas como Coursera, edX o Khan Academy. Ese uso complementó el aprendizaje de forma interactiva.

Aprender fuera del aula y en comunidad

Durante excursiones o viajes, los estudiantes investigaron la historia del lugar y crearon álbumes de fotos sobre sus descubrimientos. Esa forma creativa de aprender enriqueció su mirada educativa. Además, espacios educativos gratuitos en línea, como museos virtuales o bibliotecas, mantuvieron viva la curiosidad

Activar el hábito de estudio y evitar el olvido

El sitio Ceduk recordó la “curva del olvido”: cuando no se repasa lo aprendido, la memoria lo pierde rápidamente. Anotar y platicar sobre los conceptos permitió retenerlos el tiempo necesario para futuros aprendizajes.

JAHA