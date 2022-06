Asesinan a reportero en Tamaulipas; “crimen no quedará impune” asegura gobierno

Nuevo León.— La diputada federal Karina Barrón denunció públicamente al Instituto de Movilidad y Accesibilidad del estado de Nuevo León de no permitirle llenar una pipa de agua que dotaría del líquido a los neoleoneses.

A través de un video, se observa a la diputada priista llegar conduciendo una pipa de agua hasta la Explanada del Palacio de Gobierno en donde buscaba audiencia con el gobernador de la entidad, Samuel García.

No tengo miedo reiteró la diputada federal @SoyKarinaBarron al llegar a Palacio @nuevoleon y expresar su descontento por la prohibición de rellenar la pipa de agua @mexnewz @cecyfernandez @Regio_Mty_NL @La_patronamx @DiputadosPRI_NL @prinlmx @LoQuePasaEnNL @QuePasaEnSN pic.twitter.com/pjet4Ttm0a

Sin embargo, la priista no obtuvo respuesta del titular del estado y se quedó en espera de entablar un diálogo y así solucionar la sequía que prevalece en Nuevo León.

“Tu inexperiencia hace que cometas las peores de las decisiones, en el tema del agua no hay colores, lo que tenemos nosotros que hacer es jalar y entre todos buscar la mejor solución”, indicó Karina Barrón al gobernador al no recibir respuesta.

😂😂😂😂 Yo se que esto es serio pero así me la imagine Pero el tema aquí fue que @samuel_garcias no dejo llenar su pipa nomás por sus 🥚🥚 😤 ¡que OGT eres Quijadas! @reportecoco @SoyKarinaBarron pic.twitter.com/oBQB1vWhZt

“Eres el gobernador de todos, de los que votaron y los que no votaron por ti; ya no dividas a Nuevo León, ¿qué no ves que se está cayendo a pedazos?”, señaló la priista.