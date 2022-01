Roban unidad del Acabús y lo estampan en la Autopista del Sol

Ciudad de México.— El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que dio positivo a Covid-19.

Por medio de sus redes sociales, el mandatario estatal afirmó que no presenta ningún síntoma ni molestia.

Alfaro informó que se realizó la prueba ayer por la tarde luego de que fuera informado que compañeros de trabajo con los que había estado en contacto estaba infectado.

“Aguanté casi dos años sin contagiarme, fue sin duda una bendición, hoy me tocó y espero que las cosas salgan bien”, dijo.

Agregó que se mantendrá trabajando desde casa y reconoció que el resultado de la prueba le sorprendió ya que no presenta ningún síntoma. Además de que el viernes pasado se había realizado un test que había dado negativo.

Ni modo, ya me tocaba. pic.twitter.com/CEbbBy8fm7 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 20, 2022

JAHA