Gobierno federal firma convenio con Teletón para dar terapia a 20 mil niños y niñas

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

CDMX.- Para garantizar su derecho constitucional a la salud, el Gobierno Federal firmó un convenio con la Fundación Teletón México para que 20 mil niños y niñas de escasos recursos reciban terapias en sus instalaciones.

Concurrieron al salón Tesorería con el presidente Andrés Manuel López Obrador el secretario de Bienestar, Javier May; Fernando Landeros Verdugo, presidente de Fundación Teletón México, y el empresario Emilio Azcárraga, para firmar el convenio para el Programa de Apoyo de Rehabilitación e Inclusión del Bienestar.

Antes de la firma, el presidente López Obrador indicó que en su gobierno se otorga una pensión para un millón de niños y niñas con discapacidad, pero no es suficiente ya que se requieren terapias.

“Hay muchas niñas y niños que nacen con una discapacidad menor y como no son tratados porque no tienen forma, no tienen para pagar terapias esas discapacidades menores, leves, se convierten con el tiempo en discapacidades graves y de por vida”.

Por esa razón, dijo, hay centros de rehabilitación en los gobiernos estatales y por parte del gobierno federal, pero no son suficientes.

Explicó durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional que se crearon los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) pero por falta de recursos no se utilizan a plenitud y se busca aprovechar esas instalaciones, que además su capacidad no utilizada, el profesionalismo del personal de estos centros.

El primer mandatario justificó que por primera vez su gobierno firme un convenio con una asociación civil, “en este caso es algo especial y por eso tomamos esta decisión”. Crítico que antes se acostumbraba entregar el presupuesto a organizaciones civiles y no llegaba de forma directa a los beneficiarios.

Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar, informó que con este convenio se atenderá a 20 mil menores, a quienes se les hará una evaluación inicial para determinar el tipo de rehabilitación que se requiere. Para dar seguimiento de las terapias, tendrán un carnet y vales de bienestar.

Síguenos en redes sociales

Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón México, agradeció la confianza para que en los CRIT se otorguen 20 mil terapias de rehabilitación para los niños que enfrentan dos grandes retos, la pobreza y la discapacidad.

Comentó que entre los servicios que se otorgarán serán medicina física y rehabilitación, clínica integral, psico familiar, integración social de cada tratamiento, terapia física ocupacional, de lenguaje, pulmonar electro estimulación terapia robótica, entre otras.

“Pero sobre todo señor presidente este convenio es un reconocimiento a los papás que dejan todos los días su vida para que los niños tengan un mejor esperanza”, dijo. Recordó que durante la pandemia de coronavirus, en los centros también se otorgaron atenciones médicas a los contagiados.