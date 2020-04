Gobierno lanza plan emergente para contratar médicos especialistas

Ciudad de México.- Ante el llamado urgente del tres veces candidato a la Presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas y otros 30 intelectuales y políticos al presidente Andrés Manuel López Obrador para formar un frente común ante la emergencia nacional, hubo un rechazo abierto, con algunos matices.

López Obrador, quien dijo abiertamente que no se va a sumar a la iniciativa porque “La unidad se está dando, todo el pueblo apoya, son muy pocos los que no apoyan. La mayoría apoya: empresarios, profesionales, y apoyan con solidaridad. Hay un gran respaldo del pueblo. Siguen todas las recomendaciones”, dijo.

A pregunta expresa de la convocatoria del grupo de académicos, activistas y personalidades, como el ingeniero Cárdenas, que le pidieron al presidente López Obrador un acuerdo nacional para superar la crisis económica, dijo que lo que quiere son hechos, no palabras, no discursos demagógicos.

El exhorto también lo firman el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra; así como los economistas Rolando Cordera y Carlos Tello; los ex diputados federales Francisco Suárez Dávila y Saúl Escobar Toledo; el ex director general del IMSS, Mario Luis Fuentes y la activista de derechos humanos Clara Jusidman.

Ellos coonsideran que “es vital actuar con rapidez y contundencia, no sólo en el plano sanitario, sino también en el económico”, luego de advertir que los indicadores económicos apuntan a una “fuerte recesión mundial”.

“Esto requiere un replanteamiento profundo de las metas y parámetros del programa económico formulado hasta este momento. Sólo así podrá el Estado mexicano poner en marcha una respuesta a la altura del reto que enfrentamos. Tiempos inéditos requieren medidas inéditas”, expresaron.

La respuesta contundente de López Obrador fue abierta a no aceptar el llamado, porque dijo que “hay quienes apuestan a que nos vaya mal, tienen un discursito demagógico diciendo: queremos que le vaya bien al presidente, porque le va bien a México, pero queremos hechos, como lo hacen empresarios”, aunque matizó luego: “no descartamos ningún recurso”.

Presumió que ya hay empresarios que –por ejemplo- ya resolvieron la escasez del alcohol, “no los que están esperando fondos para el rescate o los que quieren vender equipos para hacer su agosto. Pues eso no. Afortunadamente el pueblo ayuda mucho y de todas las clases pobres y medias”.

Insistió en que si ese grupo quiere colaborar, que lo haga y con hechos concretos, porque no se sumará AMLO a un modelo que tenga que ver con el modelo de regímenes anteriores. “Ya rompimos el molde neoliberal y no se puede poner vino nuevo el botellas viejas. Nada de que un pacto nuevo para enfrentar la epidemia”.

Dijo que muchos políticos e intelectuales “están desconcertados y preguntan ¿Dónde está el presidente? ¿por qué no reacciona? Aunque aquí estamos todos los días, dando información y enfrentando la emergencia”.

Refirió que ayer tuvo una reunión con empresarios a quienes les dijo que acepta sus propuestas y apoyo, “y les dije vamos a otra cosa, no descarto sus propuestas, las vamos a ver, pero nosotros tenemos ya una manera de enfrentar esto. Y no descartamos todo lo demás. Lo que dicen es que tiene que haber deuda. Y no creo que se deba endeudar al país con motivo de la crisis”.