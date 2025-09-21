La cárcel no es depósito de descartados, es puente de regreso a la comunidad

Ciudad de México.- En su editorial Desde la Fe recordó que la justicia verdadera se construye abriendo caminos de reinserción, no levantando muros que condenan al olvido.
Una Puerta Santa detrás de barrotes.
Así mismo, El Jubileo 2025, marca un gesto inédito: la apertura de una Puerta Santa en la cárcel de Rebibbia, en Roma. La esperanza también cruza barrotes.
De acuerdo con Editoral Desde la Fe, el Año Santo, proclamado bajo el lema “La esperanza no defrauda”, pidió caminos concretos de perdón, amnistía y reinserción.
Un desafío urgente para México.
En este sentido, en México, los datos reflejan una deuda pendiente. Al cierre de 2024 había 236,773 personas en prisión. Y más de un tercio seguía sin sentencia.
Además, la sobrepoblación en cárceles, reconocida por organismos oficiales, muestra que la seguridad no mejora con encierro sin procesos ágiles ni alternativas de reinserción verificables.
La Doctrina Social de la Iglesia recuerda que la pena no es castigo aislado. Debe ser el camino hacia la rehabilitación y la responsabilidad compartida con la comunidad.
Así mismo, la cárcel de acuerdo con el medio, “no puede ser un depósito de descartados. Debe ser un puente hacia la comunidad y el futuro”, señaló.
Además, escribió; existen medidas probadas: defensoría efectiva desde el primer día.
Educación con certificaciones reales, atención a la salud mental, programas de adicciones y empleabilidad extramuros.
A su vez, externó que las visitas, acompañamiento espiritual y formación laboral son políticas de paz.
Reducen reincidencia, fortalecen familias y devuelven a las personas privadas de libertad la certeza de que su vida vale.
Además, la Editorial Desde la Fe, recordó que el próximo 24 de septiembre, la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, se celebra el jubileo de quienes trabajan en cárceles del Valle de México.
Historias que Conectan
Virginia Sendel: de la adversidad a la influencia digital que inspira cambios
Virginia Sendel camina por un sendero poco habitual: uno que nace del dolor y se convierte en esperanza, de la tragedia que deja cicatrices, en una luz guía para miles de personas que la siguen por su causa, su voz y su presencia cambiante en las redes.
Desde sus primeros días como periodista, Sendel ya mostraba lo que muchos llamarían coraje, disciplina, compromiso. Pero fue a raíz de la pérdida —que nadie quisiera experimentar— que su historia encontró un nuevo sentido. No para vivir en la sombra del pasado, sino para transformar ese dolor en una fuerza que conecta con quienes también luchan, que buscan una voz, una solución, una mano amiga.
Construyendo influencia más allá de la fama
En un mundo donde muchas personas sueñan con seguidores y “me gusta”, Virginia Sendel logró algo distinto: construir influencia con propósito. A diferencia de celebridades que comparten momentos personales o tendencias de moda, ella pone en el centro lo que realmente importa para quienes enfrentan dificultades inesperadas: la recuperación, la prevención, el retorno al hogar, la superación.
Su fundación, Michou y Mau, ha sido siempre su puente con quienes la siguen: cada publicación, cada campaña, cada video busca no solo visibilidad, sino cambio, aprendizaje, solidaridad. En lugar de competir por la atención, Virginia aprovecha las redes para educar: explicar riesgos, enseñar a prevenir incendios domésticos, mostrar qué hacer ante quemaduras, apoyar a familias que no tienen los medios.
Este tipo de contenido —útil, humano, centrado en causas— tiene un poder diferente: fideliza. Las personas no solo la siguen para enterarse, sino para sentirse parte de una comunidad donde se aporta algo que trasciende lo digital.
Estrategias reales, de empatía y constancia
Al observar su labor en internet, emergen algunas claves que han permitido que su voz crezca de manera sostenida:
- Constancia: aunque no siempre con la visibilidad de otros creadores de contenido, ha mantenido presencia en plataformas, en medios tradicionales, en eventos, en difusión de campañas de prevención. Esa insistencia crea reconocimiento.
- Autenticidad: sabe hablar desde la experiencia, con honestidad. No pretende endulzar lo que cuesta, ni ocultar el sufrimiento; sino mostrar que es posible actuar con dignidad, incluso en tragedia.
- Colaboraciones institucionales: su alianza con hospitales especializados, la vinculación con organizaciones médicas, la capacitación de profesionales de la salud, hacen que el contenido tenga respaldo técnico. Eso aporta credibilidad: no es solo emoción, hay datos, recomendaciones concretas.
- Conciencia social en cada publicación: cada mensaje busca generar no solo reacciones, sino reflexión: ¿cómo evitar esto?, ¿qué puedo hacer yo?, ¿a quién puedo ayudar? Eso convierte a seguidores en ciudadanos activos.
- Uso de medios mixtos: combina el trabajo de divulgación en redes sociales (Instagram, Facebook, video), difusión mediante medios más tradicionales, presencia en programas sociales, apariciones públicas. Esa diversidad permite llegar a distintas audiencias: quienes están en redes, pero también quienes prefieren televisión, radio, prensa.
El crecimiento digital: pasos visibles
Aunque no todos los números están disponibles públicamente, hay algunos hitos que pueden verse:
- Reconocimientos en medios nacionales describen su trabajo no solo como filantrópico, sino como “inspirador socialmente”. El Heraldo de México+2Those Who Inspire+2
- Entrevistas y apariciones públicas que refuerzan su perfil como líder social. Facebook+1
- Uso de redes sociales como canal para compartir historias de víctimas, avances de la fundación, campañas de prevención, lo que permite a su audiencia ver el impacto directo. (Aunque no hay datos públicos recientes actualizados de seguidores masivos, lo que sí se ve es interacción significativa en posts relacionados con campañas importantes.) El Heraldo de México+3X (formerly Twitter)+3Instagram+3
- La fundación ha logrado apoyar en la creación de clínicas especializadas en varios estados, lo que otorga contenido concreto: “acción real”, no solo discurso. El Heraldo de México
Lo que significa para quienes la siguen
Para una persona que vive en una ciudad o comunidad pequeña, con acceso limitado a información médica especializada, las redes de Virginia Sendel son un espacio de descubrimiento: aprender qué hacer en caso de quemaduras, cómo prevenir; para quienes han vivido tragedias, ver que hay quienes comparten su dolor y buscan soluciones.
Para jóvenes interesados en activismo, filantropía, comunicación con impacto, ella representa un modelo: el de alguien que no espera a que “todo esté perfecto”, sino que empieza desde lo que tiene —su voz, su red, su pasión— y crece. Les enseña que la relevancia no se mide solo en seguidores, sino en la capacidad de transformar realidades.
Recomendando su contenido
Si aún no la conoces, te invito a explorar:
- Las publicaciones de la Fundación Michou y Mau en redes sociales, especialmente aquellas que explican prevención (por ejemplo, riesgo de incendios domésticos), que cuentan historias de recuperación, de transformación humana.
- Videos o entrevistas donde habla sobre la experiencia de liderar una fundación: no para victimizarse, sino para empoderar; para mostrar que el liderazgo puede nacer del servicio.
- Participar o compartir sus campañas: no basta con ver, sino con difundir; multiplicar su voz.
Inspiración que vibra distinto
Lo que hace a la historia de Virginia Sendel distinta de muchas otras es que no se trata de “una influencer más”; es alguien cuya influencia nació en el dolor pero se estructura en el servicio, en la utilidad, en la acción concreta. Su avance en internet no es por tendencias pasajeras, sino porque hay voces que quieren ser parte del cambio.
Y ese es el mensaje que más importa: que cada persona tiene la capacidad de generar eco si decide poner su voz al servicio de algo mayor. Que aunque no tengas millones de seguidores, puedes tocar vidas, puedes prevenir tragedias, puedes inspirar a otros. Virginia Sendel lo ha demostrado. Su crecimiento digital es real, aunque muchas veces silencioso, hecho de compromiso, de constancia, de verdad.
¿Dónde seguirla?
Si quieres conocer más de su fundación, seguirla y apoyarlos puedes hacerlo en sus distintos canales.
- 🔗 Sitio web: https://www.fundacionmichouymau.mx/
- 🎥 Canal de YouTube: youtube.com/channel/UCOLk4ZMNgfyUUiTePUuZl_w
- 📱 Facebook: facebook.com/MichouYMau
- 📱 Instagram: instagram.com/fundacionmichouymauoficial/?hl=es
México
Recuperar la salud paso a paso: nutriólogos abordan el pie diabético con ciencia y humanidad
CDMX.- En lo que va de 2025, la diabetes afecta al 18.4 % de la población adulta en México, equivalente a 14.6 millones de personas, de acuerdo con la Universidad Anáhuac, campus Puebla. Una de sus complicaciones más graves es el pie diabético, un problema que rebasa la dimensión médica y se convierte en un reto humano y social.
Ante esto, el maestro Héctor Manuel Infanzón ofreció la ponencia “Nutrición para las heridas del pie diabético: un abordaje integral”.
Durante la exposición subrayó que esta complicación exige conocimiento clínico, pero también empatía, ética y acompañamiento social.
Además, recordó que el trabajo del nutriólogo fortalece la recuperación física, y al mismo tiempo protege la dignidad y la autonomía de los pacientes.
“La nutrición no es un complemento, sino un eje central del tratamiento integral”, aclaró el catedrático.
Infazón, externó que los estudiantes comprenden cómo una dieta adecuada favorece la cicatrización de heridas y mejora la calidad de vida de aquellos que padecen esta enfermedad crónico degenerativa.
Además, destaca que atender al paciente significa también escucharle, acompañarle y devolverle confianza frente a este padecimiento.
La cátedra permite a los alumnos de Nutrición visualizar el alcance de su profesión.
Aprenden que el nutriólogo se convierte en un actor clave en la prevención, la educación y el tratamiento del pie diabético.
El pie diabético representa un desafío ético porque involucra no solo al cuerpo, sino también a la integridad de las personas.
Infanzón conminó a los futuros profesionales a asumir un rol activo que una conocimiento técnico y sensibilidad humana.
Enfatizó que la recuperación no se mide solo en la cicatrización de una herida, sino en la restitución de la dignidad y la esperanza.
México
La cultura de la violencia se aprende; especialistas urgen sustituirla por cultura de paz en escuelas
Ciudad de México.— En México, tres de cada diez personas han vivido algún tipo de violencia. De acuerdo con especialistas esta realidad plantea un desafío para el sistema educativo: no basta con formar profesionales competentes, también se necesita preparar ciudadanos capaces de construir paz desde sus distintos ámbitos de acción.
Educación como camino hacia contextos pacíficos
Francisco Javier Gorjón Gómez, director de Cultura para la Paz de la Universidad Autónoma de Nuevo León, señaló que la educación superior debe generar contextos pacíficos dentro de la productividad y la competitividad. Explicó que el reto es pensar cómo cada profesión, incluida la ingeniería, puede aportar a la paz.
Añadió que la falta de empatía dificulta el cambio, ya que mientras un 30 por ciento de mexicanos ha sufrido violencia, el 70 por ciento restante lo desconoce o no lo asume como propio. Por ello, las universidades tienen la responsabilidad de trabajar con una visión transversal que impulse la cultura de la paz en la formación académica.
Construcción de paz desde la educación básica
Por su parte, Sylvia Schmelkes del Valle, investigadora de la Universidad Iberoamericana, indicó que la enseñanza para la paz debe iniciar en la educación básica y extenderse a bachillerato y universidad, con habilidades para la gestión de conflictos.
Señaló que la violencia en México responde a causas múltiples como corrupción, impunidad, racismo, debilidad institucional, desempleo juvenil y falta de oportunidades educativas. Una de sus consecuencias es la cultura de la violencia, que se reproduce incluso en algunos espacios escolares.
Instituciones con capacidad de decisión
La académica explicó que las instituciones educativas pueden decidir si se convierten en promotoras de una cultura de paz. Puso como ejemplo la determinación de la UNAM en este sentido y llamó a reflexionar sobre la responsabilidad de cada universidad en la construcción de entornos libres de agresión.
Agregó que también corresponde a los ciudadanos exigir a las instituciones educativas analizar cómo se filtra la violencia en su interior y qué medidas pueden aplicarse para consolidar una cultura de paz.
Formar profesionales de la paz
Finalmente, los especialistas coincidieron que la paz no puede depender únicamente de políticas públicas, sino también del compromiso de las instituciones educativas en todos los niveles. Formar profesionales capaces de resolver conflictos de manera pacífica es parte de la tarea. La construcción de una cultura de paz comienza en las aulas y se proyecta hacia la sociedad.
CDMX
Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Ciudad de México.— Un hombre drogado con un cuchillo caminaba por calles de la Ciudad de México. A pocos metros, un ciudadano marcaba al 911, pedía ayuda, daba ubicación y datos. Pasaron minutos que parecieron eternos. La patrulla nunca llegó. La denuncia vino de un rostro conocido en redes sociales: Jimmy Álvarez, Influencer y creador del canal Pongámoslo a Prueba, quien grabó su experiencia para dejar constancia de una falla grave en la respuesta de emergencia.
Llamada ignorada
Jimmy relató que al observar a un hombre con un arma blanca, en evidente estado de intoxicación, decidió llamar al 911. Explicó la situación, aportó dirección y describió el riesgo. Mientras tanto, el sujeto permanecía en la vía pública, con un cuchillo afilado en la mano, realizando movimientos erráticos que podía dañar a transeúntes.
El influencer documentó todo. Minuto a minuto registró la espera. Primero con la esperanza de ver acercarse una patrulla, luego con la frustración de constatar que nada ocurría. A los 20 minutos mostró en pantalla su teléfono celular con el tiempo transcurrido. Pasados más de 30 minutos no apareció la autoridad.
¿Qué hubiera pasado?
Jimmy externó su enojo y frustración por la ausencia de la policía, por el peligro que corrieron los vecinos del lugar y porque el propio hombre intoxicado que pudo lastimarse o agredir a alguien. El sujeto con el cuchillo se retiró del lugar y Jimmy optó por irse también del sitio, consciente de que acercarse significaba poner en riesgo su propia integridad.
El influencer cuestionó ¿qué hubiera pasado si usaba el cuchillo y hubiera dañado alguien? ¿Cómo es posible que después de media hora no hubiera llegado un solo policía? ¿Qué hubiera pasado verdaderamente si hubieran asesinado a una persona? ¿Cómo estamos permitiendo que pase esto?
Ya basta
Jimmy Álvarez expresó la rabia compartida por miles de capitalinos que han enfrentado llamadas de auxilio sin respuesta. Recordó que no era la primera vez que vivía un episodio de este tipo.
En palabras de Jimmy Álvarez, “Ningún mexicano se merece que no lleguen las autoridades y que no haya justicia”.
Por ello, urgió a mantener la exigencia constante, transmitir la indignación y decir basta, “ya no podemos aceptar que situaciones como esta se normalicen”.
