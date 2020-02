La juventud debe pensar en qué país quiere vivir: Ramírez Marín

México.- Erradicar la pobreza, combatir el cambio climático, eliminar todos los tipos de violencia y construir una sociedad más justa, equitativa y próspera son algunos de los retos de nuestros jóvenes, de ahí la importancia de incluirlos en la discusión pública y tomar en cuenta sus propuestas, aseguró el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

En la antigua sede del Senado, el político yucateco ofreció una conferencia para inaugurar el “Foro Jóvenes de las Américas”, en el cual jóvenes de todo el país presentan y discuten las propuestas que llevarán a la “Cumbre de las Américas”, de la Organización de Estados Americanos (OEA) para alcanzar la Agenda 2030 del desarrollo sustentable.

En el encuentro, el legislador explicó que el primer paso para construir una propuesta es identificar el “tipo de sociedad a la que se aspira”, y para ello, es necesario identificar las características y problemas de ese mismo entrono.

Abundó, que identificar específicamente cuáles son los problemas de sus comunidades puede ser la diferencia entre proponer algo irrealizable o una solución real, tangible y alcanzable.

Ramírez Marín dijo que la juventud está más comunicada e informada que nunca antes en la historia, lo que le da ventajas para poder corregir las acciones negativas de las generaciones pasadas, sobre todo, en lo que se refiere al cambio climático.

“Ustedes tienen muchísima más información que nosotros. Son una generación más informada, más inteligente. Solo tienen un problema, son menos resistentes a los conflictos. Nuestra generación como nació en el conflicto, prácticamente se hizo así, hoy la inteligencia tiene un reto supremo, administrar las cosas que no son como las concibió, que no son como se las dijeron, que no son como las pensaron, o como se las imaginaba”, explicó.

En el encuentro, Allan Alvarado, dirigente de la Expresión Juvenil Revolucionaria (EJR), organización elegida por la OEA para celebrar los foros en México, dio a conocer que se llevarán a cabo otros cinco foros en universidades destacadas del país, a fin de llevar las principales propuestas a la Cumbre que se realizará en Bahamas.

“Esta es la oportunidad para los jóvenes de discutir cómo queremos incidir como colectivo continental”, señaló.

emc