La numeralia a mil días de gobierno de la 4T

Ciudad de México.- Especialistas políticos señalan que, en estos mil días de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ha quedado claro que las mañaneras se han convertido en algo más que una conferencia.

Resaltan que en este espacio desarrollado la mayoría de las veces en Palacio Nacional, ha tenido diversos formatos con el paso del tiempo. Al principio, después del mensaje del presidente había miniconferencias o mensajes de otros integrantes del Gabinete.

Esos informes terminaron cuando los reporteros vaciaban el Salón Tesorería al acabar el mensaje presidencial.

Poco a poco el tiempo lo acaparó el presidente López Obrador.

El cambio mayor ocurrió durante la pandemia de Covid-19, se redujo el aforo, cambió la modalidad de ingreso y se incorporaron nuevas secretarías dando otras conferencias: Trabajo, Bienestar, y más destacadamente, Salud; aunque la principal siempre fue la conferencia del presidente.

¿quiénes han sido los funcionarios que más han asistido?

El que más ha asistido es el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Y con él también lo acompañan los funcionarios del gabinete de Seguridad, porque supuestamente hay una reunión previa a la conferencia. Entonces ahí están los del gabinete de seguridad, pero también está el hecho de que el presidente ha delegado diversas actividades de su gobierno en el Ejército, y es por ello que el general secretario es quien más.

El funcionario menos solicitado en la “mañanera”

Quien menos asiste de los funcionarios vigentes en el Gabinete, es el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Es interesante ver también que el turismo no es prioridad.

La mañanera en números

El número de conferencias: 684 hasta este 31 de agosto de 2021

Duración en promedio de las conferencias: 108 minutos

Conferencias de AMLO fuera de Palacio Nacional: 63

Visitas en los estados:

5 veces: Veracruz

3 veces: Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo, Sonora y Tabasco.

2 veces: Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Yucatán.

1 vez en Aguascalientes, Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis de la Paz, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas.

También los analistas políticos aseveran que el Titular del Ejecutivo, utiliza la conferencia de prensa como un instrumento de propaganda, no de información, no de transparencia y no de rendición de cuentas.

Aclaran que los que se ve ahora es esa falta de resultados, y ante la falta de noticias importantes y de cosas que pueda definir la cuarta transformación, porque hay constantes ataques a los adversarios reales e imaginarios, o a los medios de comunicación llenan ese espacio.

Un dato complementario es que el presidente presume que su gabinete es paritario, que hay mitad hombres y mitad mujeres en gabinete, pero lo que nosotros vemos en las conferencias de prensa es que el número de hombres del gabinete que asisten o participan es tres veces mayor al número de mujeres del gabinete.

¿Quiénes son los reporteros que más preguntan en la mañanera?

53% de probabilidad si estás sentado en la primera fila

24% de probabilidad si estás sentado en la segunda fila

Tiempo de respuesta de AMLO por pregunta

2019, junio – 11 minutos

2020, junio – 23 minutos

2021, junio – 18 minutos

Temas más polémicos del presidente.

Eliminación de fideicomisos

A petición de López Obrador, en octubre de 2020, los legisladores desaparecieron 109 fideicomisos y fondos, equivalentes a 68 mil millones de pesos de apoyos desaparecido para personas defensoras de derechos humanos y periodistas; de cooperación internacional; de ciencia y tecnología; cultura física y deporte; cinematografía; del petróleo para la estabilización y el desarrollo; de cambio climático; y víctimas

Video escándalos de los hermanos López Obrador

Pío y Martín de Jesús López Obrador, hermanos del presidente, fueron exhibidos recibiendo 400 mil y 150 mil pesos, respectivamente, presuntamente para las campañas de Morena de 2015, por parte de David León, un operador del entonces gobernador de Chiapas, Miguel Velasco Coello, sin que se haya abierto investigación alguna por ambos casos.

Primas incómodas

No sólo los hermanos de AMLO son los únicos que le han ocasionado dolores de cabeza, también sus primas Felipa Obrador y Manuela Obrador han estado en el ojo del huracán. La primera fue señalada porque su empresa obtuvo un contrato millonario por parte de Pemex, el cual fue cancelado después de ser exhibido, mientras la segunda buscó la reelección de su distrito en las pasadas elecciones como candidata indígena sin tener un vínculo con algún pueblo originario.

Guardia nacional

López Obrador propuso como estrategia principal para combatir a la inseguridad la desaparición de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional. Dos años después, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló al Gobierno de realizar un despliegue masivo de tropas sin una lógica basada en las necesidades de cada entidad, además de conformar a las tropas con elementos que carecen de una formación policial civil como lo prometió.

Récord de homicidios

El presidente López Obrador cuenta con los dos años más violentos en la historia del país, en 2019 su gobierno consiguió el récord anual negativo de homicidios dolosos, acumulando 34 mil 682 víctimas, cuya marca casi fue alcanzada con los 34 mil 557 asesinatos dolosos documentados en 2020 y 2021 continúa con la misma tendencia, pues 19 mil 788 han muerto a manos de otra en los primeros siete meses.

Desabasto de Medicamentos

Aunque el tabasqueño y su Gobierno lo han negado en repetidas ocasiones, el desabastecimiento de medicinas en los hospitales del país es una realidad, prueba de ello es que entre 2019 y 2021 se han documentado 4 mil 504 denuncias públicas en 30 estados del país por la falta de tratamientos médicos, destacando el de niños con cáncer.

Pero el desabasto continua según Perla, por eso solicita a @zoerobledo que cada paciente de cáncer cuente con sus medicamentos a tiempo.

Súmate a todos los pacientes de cáncer en México

Firma y comparte

ARH