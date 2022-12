México enviará avión de la FAM para traer a connacionales en Perú

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno alista la salida de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), con destino a Perú para traer de regreso a los mexicanos que radican en ese país.

Sin proporcionar muchos detalles acerca de cuándo podrían estar de regreso los connacionales que se encuentran en Perú, el presidente López Obrador señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará un informe completo este martes.

Lo que puedo comentarles es que ya se están haciendo los trámites para que un avión de la fuerza aérea traslade a mexicanos que están en el Perú, ya hay condiciones para que se pueda llevar a cabo este traslado”, indicó López Obrador.

En cuanto al asilo ofrecido al ex presidente de ese país, Pedro Castillo, preso actualmente y a sus familiares, López Obrador indicó que por el momento no hay novedades sobre el asunto ya que es necesario preguntarle al propio Castillo Terrones si acepta o no la protección del gobierno de México.

Va a depender del presidente Castillo porque él va a aprobarlo. La solicitud se hizo, se lleva a cabo un proceso, se le tiene que preguntar si está de acuerdo. Si él lo desea, nosotros tenemos las puertas abiertas de México para el presidente de Perú, para su familia y para todos los que se sientan acosados, perseguidos en Perú”, indicó el mandatario federal.

Hay que esperar, hay un diferendo allá y lo que más nos preocupa es la represión”, subrayó López Obrador al reconocer que las circunstancias han cambiado en Perú.

López Obrador aclaró lo anterior luego de preguntarle sobre lo publicado por Dina Boluarte, presidenta de Perú en Twitter en cuanto a que la esposa e hijo de Pedro Castillo habían aceptado el asilo en México.

