“México tiene buena fama, por eso los países nos apoyan”: López Obrador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la buena fama de México ha permitido que otros países lo apoyen.

Durante la gira que realizó el mandatario por San Juan Bautista, Oaxaca recordó que Estados Unidos, China y Estados Unidos han apoyado a México en la venta de vacunas en contra de la Covid-19.

“México tiene muy buena fama en el mundo y nos están ayudando. Las farmacéuticas nos están ayudando, los gobiernos del mundo, como Rusia, como la India, como China, como Estados Unidos”, dijo López Obrador.

“Nos están ayudando para conseguir las vacunas y ya tenemos contratos para que se pueda vacunar a todo el pueblo de México. Vacuna universal gratuita para todos, sin influyentismo, es cuando le toque a cada uno”, aseguró.

López Obrador recordó que se enfermó de Covid ya que no quiso ponerse la vacuna porque aún no le tocaba.

“A mí me dio el COVID porque no me tocaba la vacuna y como me tocaba esperar, me dio el Covid”.

“Muchos me decían que como ya habían empezado a llegar las vacunas, que yo fuese el primero en vacunarme para decir que lo hacía yo para que la gente se vacunara y no tuviese miedo”.

“Mentira, ese es un pretexto, una excusa. Nada, es que en otras partes los primeros que se vacunan son los ‘machuchones’, los de arriba. Aquí dijimos no, no hay influyentismo, parejo todo”, apuntó.

Insistió que antes de que termine mes de abril, se tendrá vacunada a la totalidad de los adultos mayores de 60 años.

“Prácticamente ya terminamos de vacunar a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud que están en los hospitales Covid”.

“Ahora si vacunamos a todos los adultos mayores de México de 60 años en adelante, va a bajar la mortalidad por Covid en un 80%, por eso estamos apurados, terminando de vacunar o todos”, sentenció.

