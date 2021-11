Morena define aspirantes a candidaturas para gobernador en seis estados

México.- Con la designación de un proceso interno basado en encuestas, el partido Morena definió algunos aspirantes a candidatas y candidatos a gobernador para las elecciones de 2022 en seis estados del país.

Conforme a lo programado, Morena anunció a sus aspirantes a candidaturas a los gobiernos de Aguascalientes, Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo y Durango.

En Aguascalientes se designó a Nora Ruvalcaba, delegada de programas federales; Guadalupe Martínez, ex candidata al Senado; Daniel Gutiérrez Castorena y Aldo Ruiz, ex delegado de programas sociales.

En el caso de Oaxaca, la actual senadora Susana Harp obtuvo la mayor votación interna, seguida de su par Salomón Jara, Irma Juan Carlos, Armando Contreras, Rosalinda Domínguez, Leopoldo de Gyves, Luis Antonio R. Pineda, Alberto Esteva y Héctor Sánchez.

En Hidalgo, fueron electas la senadora María Merced González, la diputada local Lisset Marcelino, así como a Francisco Xavier Berganza, también diputado local, y Abraham Mendoza Zenteno, delegado de programas federales. En la contienda quedó fuera el senador Julio Menchaca.

En Tamaulipas, ganaron la ex panista Maki Ortiz, ex alcaldesa de Reynosa; Olga Sosa, ex legisladora federal, Rodolfo González, así como al senador Américo Villarreal.

En Durango, van por la candidatura al gobierno del estado la alcaldesa de Gómez Palacio, Alma Marina Vitela Rodríguez, y la diputada federal Maribel Aguilera Cháirez, junto con el senador José Ramón Enríquez Herrera y Santiago David Fierro Martínez.

En la elección interna perdió el ex líder nacional del PAN y actual funcionario federal, Manuel Espino.

En Quintana Roo, se aprobó a la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, y la senadora Freyda Marybel Villegas Canché.

También al senador José Luis Pech y el ex diputado federal Luis Javier Alegre Salazar.

De acuerdo al proceso interno de selección en Morena, serán dos hombres y dos mujeres por estado quienes sean incluidos en las encuestas a realizarse por cada entidad en la que haya elecciones para gobernador.