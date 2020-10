Nace Movimiento Nacional por la Salud, conformada por padres de niños con cáncer

México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que la Cámara Alta tiene una actividad esencial, por lo que no debe suspender sus actividades.

Esto en el marco del contagio de cinco legisladores, donde uno murió el fin de semana pasado y que había acudido a la votación delos fideicomisos horas antes.

Monreal incluso apuntó “yo me voy a arriesgar” como senador por ser una actividad esencial.

“Tampoco podemos rehuir de nuestra obligación constitucional. Yo me voy a arriesgar, como senador de la República. Lo que les quiero decir es que somos una actividad esencial. ¿Corremos riesgos? Sí, muchos”.

Señaló que hay fechas límite para sacar la Ley de Ingresos 2021, así como la Miscelánea Fiscal y la Ley Federal de Derechos.

“Si no lo aprobamos, el país se quedaría sin ingresos y sin presupuesto, es más grave eso. Es más grave que arriesgarnos“.

“Yo voy a proponer un proyecto de acuerdos, una especie de ‘reglamentillo’, que en épocas de emergencia podamos sesionar a distancia”, informó ante la presión por los contagios del coronavirus en el recinto.

Monreal dijo que las cámaras nunca se prepararon con un manual en caso de tener que suspender las sesiones, sus reglas son muy viejas.

“Esa es la verdad, y nuestras reglas son demasiado viejas, no contemplan la tecnología de la información. No contemplan la digitalización. No contemplan todo lo que ahora está sucediendo. Nos sorprendió”.

emc