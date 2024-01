Activista mexicana condena nombramiento de persona trans como embajadora británica de las mujeres

Ciudad de México.— La semana pasada organizaciones y mujeres de 18 países denunciaron ante la ONU el nombramiento de una persona trans como embajadora británica de las Mujeres.

De acuerdo con información de El País, organizaciones de mujeres de Reino Unido y de España, así como de otros 16 países, remitieron una carta a Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, denunciando el nombramiento de Munroe Bergdorf, como “embajadora” de ONU Mujeres en Reino Unido.

Las asociaciones consideran que el nombramiento de Bergdof es un desprecio y una humillación a las más de 33 millones de mujeres de Reino Unido.

En México, la activista Alejandra Yáñez Rubio se sumó la condena y decepción que muchas mujeres del mundo han expresado por el nombramiento de un varón como “defensora” de ONU Mujeres en el Reino Unido.

LEE “Disentir de la ideología de género no nos hace culpables de la violencia”: Alejandra Yáñez

Dijo que Munroe Bergdorf desconoce los retos, complicaciones e implicaciones del sexo femenino (nunca ha sentido un cólico menstrual, no tendrá menopausia, no conocerá males del endometrio, el crecimiento del pecho en la pubertad, etc.).

@SimaBahous



Muchísimas mujeres del mundo entero “Queremos trasladarle nuestra consternación y decepción por el nombramiento de un activista, @munroebergdorf1, como “defensora” de @ONUMujeres en el Reino Unido. La población femenina del Reino Unido supera los 33

millones de… pic.twitter.com/ie8e20yvWX — Alejandra YañezRubio (@AleYaRu) January 16, 2024

“Tampoco tiene un perfil de embajador puesto que ha emitido discursos discriminatorios en contra de personas blancas, homosexuales y lesbianas y como persona trans, aunque dice ser rebelde al género, en realidad promueve y fortalece estereotipos que nos cosifican e hipersexualizan”, externó Alejandra Yáñez.

Ante ello, cuestionó ¿cómo puede representarnos a las mujeres si no quiere hablar de nuestras vaginas?.

En ese sentido, puntualizó que en Reino Unido hay extraordinarias mujeres que deben ser consideradas para ese nombramiento.

“Nuestros derechos humanos se basan en nuestro sexo y borrar las diferencias estructurales no solo nos vulnera, sino que contribuye a un total retroceso. Nuestras necesidades específicas de protección jurídica devienen de nuestro sexo”, finalizó.

Siete24 en redes sociales

ebv