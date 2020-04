Anualmente hay 374 millones de accidentes en el trabajo: UNAM

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa virtual a dos meses de la presencia del Covid-19 en México, académicos de la UNAM desarrollaron un índice de vulnerabilidad, el cual integra los principales aspectos demográficos, socioeconómicos y de salud de la población.

El investigador Malaquías López, expresó que la epidemia va para largo no hay un escenario seguro, mientras no haya una protección segura, mientras no haya una vacuna contra el Covid-19.

Lo más optimista que llego a ver es que la Universidad de Oxford dice que para septiembre pueden tener ellos resultados positivos sobre el desarrollo de una vacuna.

Pero viene la siguiente pregunta ¿cómo se va a distribuir?, el costo que tendría dicha vacuna, pero los ensayos todavía no muestran una claridad, debemos de imaginar otro mundo para hacerlo.

El científico reiteró que el pico más alto de contagio por Civid-19 en México será entre el 8 y 10 de mayo.

Por su parte William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, dijo que se tiene que contar con una herramienta útil, ágil y propositiva para servir a las autoridades federales, estatales y municipales en beneficio de la población”, explicó

En conferencia de medios a distancia, señaló que el índice hace uso de información pública y bases de datos que están disponibles y que se combinan de una manera interesante y dinámica.

Conferencia de prensa en línea de la UNAM

Por su parte, Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS), destacó que las epidemias, particularmente esta pandemia, tienen un impacto que va mucho más allá de la salud.

Se describe como un evento social total, que requiere de la participación de instituciones como la UNAM, para analizar y saber cuál va a ser la evolución y el impacto de la infección, que tiene muchas consecuencias en todos los ámbitos, dijo.

Los académicos de la UNAM coincidieron que toda la población es susceptible al contagio, existen grupos sociales más vulnerables que otros.

