¡Atención padres!.. estos son los síntomas de un niño con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Ciudad de México.— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda tratamiento farmacológico en el servicio de Psiquiatría y apoyo educativo en Psicología para atender el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que es la principal causa de consulta psiquiátrica en menores de edad.

El doctor Miguel Ángel Jiménez San Juan, jefe del Servicio de Higiene Mental del área de Psiquiatría Pediátrica de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, afirmó que mediante un tratamiento adecuado, las personas afectadas por este trastorno pueden funcionar de manera adecuada en su vida diaria, mejorar su atención y sus relaciones con los demás.

Señaló que el Seguro Social atiende a un total de cuatro mil pacientes al mes con problemas de comportamiento, de los cuales el 50 por ciento corresponden al TDAH, siendo este trastorno diagnosticado con mayor frecuencia en varones.

El médico indicó que el TDAH es una enfermedad del neurodesarrollo que se origina durante la formación del sistema nervioso, afectando la atención y el comportamiento. Por lo general, se detecta entre los seis y siete años de edad, cuando se presentan problemas persistentes en el comportamiento y en las relaciones con otras personas.

“Los niños y niñas con TDAH no pueden permanecer sentados durante mucho tiempo, no logran mantener una atención similar a la de otros niños, no se quedan quietos, a veces hablan en exceso, tienen dificultades con los impulsos y les cuesta controlarse a sí mismos”, comentó.