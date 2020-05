Destinan 40 mil mdp adicionales al Sector Salud para enfrentar el Covid 19 en México

Ciudad de México.- Al encabezar la conferencia de salud Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, condenó la presunta convocatoria de la llamada “Fiesta covid-19”, con el objetivo de alcanzar inmunidad de este virus.

El funcionario federal indicó que dicha idea es altamente contraindicada y que la inmunidad no funciona de esa forma, por el contrario es muy riesgosa.

Sobre el audio que circula en el que se invita a una fiesta Covid, no tenemos documentación de su veracidad, pero no es un mecanismo adecuado para la inmunidad de rebaño.

López-Gatell advirtió que ese tipo de actos son totalmente reprobables.

Cabe recordar que por la mañana en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la gente no es tonta y no va a acudir, porque la gente está muy informada y es consciente.

En redes sociales circuló un audio donde se invita a una reunión con personas contagiadas de Covid-19, que a su vez contagiarían a otras como creencia de generar lo que se conoce como ‘inmunidad de rebaño’.

“Voy a reiterar, aunque parezca disco rayado. Tenemos un pueblo ejemplar, un pueblo muy informado, muy responsable, entonces ya no es fácil manipular al pueblo, ya la gente ha despertado, por eso no debemos de preocuparnos demasiado por ese tipo de convocatorias, la gente sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene”.

ARH