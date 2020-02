[EN VIVO] Siete24 Noticias con José Luis Arévalo y Debbye García

Ciudad de México.— Se investigan más cargos contra Emilio Lozoya Austín, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) para fincarle más responsabilidades penales en su contra, al tiempo que ya se tramita su extradición, porque “la Fiscalía procede con independencia, tiene autonomía y no actúa por consigna del Ejecutivo ni en éste ni en ningún otro caso”, afirmó.

Por otra parte, según los datos que tiene el presidente López Obrador, en el período de Lozoya Austin, se vendieron grandes cantidades de gas a la empresa Odebrecht a precios muy por debajo de los internacionales en perjuicio del complejo petroquímico de Pemex, que fue lo que originó la investigación de la FGR.

“Se dejó de proporcionar gas al complejo petroquímico y a empresarios nacionales, para venderlo por debajo del precio a Odebrecht. Todas las investigaciones en curso deberán ir al fondo por parte de la FGR sin la intervención del Ejecutivo, porque se tiene que mantener al margen de las mismas”.

Reiteró que durante su administración no habrá tolerancia a la corrupción y se insistirá en cero tolerancia a la impunidad.

“No se debe dar tregua a la corrupción y a la deshonestidad de los gobernantes, porque la corrupción es causa de la pobreza de las mayorías, de la inseguridad y la violencia que estamos viviendo. Nos propusimos combatir la corrupción y lo estamos haciendo”.

Derivado de esta investigación se cuestionó que hubiera un “pacto de impunidad hacia al expresidente Peña Nieto”, a lo que el tabasqueño respondió que él está al margen de pedir que se enjuicie a los ex presidentes, pero insistió en que deben continuar las investigaciones en curso.

Reiteró que no será él, sino el pueblo el que decida mediante una consulta ciudadana –que él no impulsará, porque votaría en contra, según mencionó un día antes- si se llevan a juicio a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.