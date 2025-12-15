H3N2 subtipo K: influenza que circula más rápido y cómo cuidarse sin alarmas

Ciudad de México.— La confirmación del primer caso en México de la variante de influenza A H3N2 subtipo K abrió preguntas inmediatas entre la población, en un contexto marcado por la temporada invernal y el aumento habitual de infecciones respiratorias.

Las autoridades sanitarias y especialistas en infectología coinciden que se trata de un virus estacional, con mayor capacidad de transmisión, pero sin evidencia de mayor gravedad clínica ni letalidad distinta a la conocida.

Escenario de temporada intensa, no de alarma

La información disponible hasta ahora indica que la influenza A H3N2 subtipo K no es más grave que otras influenzas estacionales. Su principal diferencia radica en la capacidad de infectar a más personas en menos tiempo, lo que puede traducirse en una temporada intensa y en mayor demanda de atención médica.

Las autoridades sanitarias y los especialistas concuerdan en que no hay elementos para prever un colapso del sistema de salud ni un escenario epidémico de gran magnitud. La recomendación central se mantiene en actuar con información, vacunarse y aplicar las medidas de prevención conocidas, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Primer caso confirmado y vigilancia sanitaria

La Secretaría de Salud informó que el primer caso detectado en el país corresponde a un paciente atendido en la Ciudad de México, cuyo diagnóstico fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El paciente recibió tratamiento antiviral ambulatorio y se encuentra recuperado.

La dependencia federal señaló que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica mantiene un monitoreo permanente para identificar de forma oportuna posibles nuevos casos. En su comunicación oficial, la autoridad precisó que esta variante presenta características clínicas similares a las de la influenza estacional que circula cada año y que su manejo médico sigue los mismos protocolos.

Qué es la influenza A H3N2 subtipo K

El médico infectólogo Alejandro Macías explicó que el término “supergripe” responde más a un uso coloquial que a una clasificación médica. En sentido estricto, se trata de una influenza tipo A, subtipo H3N2, perteneciente al clado K, que forma parte de los virus estacionales conocidos.

Macías recordó que la influenza se divide en virus pandémicos y estacionales. Las pandemias surgen cuando el virus intercambia segmentos completos de su material genético, lo que da origen a un agente nuevo frente al cual la población carece de inmunidad. En contraste, los virus estacionales presentan mutaciones puntuales y conservan similitudes con los que circularon en temporadas previas.

Por qué no se trata de una pandemia

El especialista detalló que el virus de la influenza tiene ocho segmentos genéticos y dos proteínas clave en su superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Cuando ocurre un intercambio completo de segmentos, puede surgir un virus pandémico. Ese escenario no corresponde al H3N2 subtipo K.

En la actualidad, circulan de forma simultánea tres virus de influenza en el mundo: el H1N1, remanente de la pandemia de 2009; el H3N2, presente desde la pandemia de 1968; y un linaje del virus B. El subtipo K forma parte de esta circulación estacional y, por definición, no cumple con los criterios de una pandemia.

Las mutaciones y su impacto en la transmisión

El Dr. Macías indicó que el H3N2 subtipo K presenta al menos siete mutaciones respecto a los virus que circularon el año anterior, principalmente en la proteína de unión del virus. Este cambio explica su mayor capacidad de transmisión y la rapidez con la que se ha extendido en distintos países.

Durante la temporada reciente en el hemisferio sur, se observó un segundo pico de influenza en países como Australia y Nueva Zelanda, asociado a esta variante. En el hemisferio norte, su presencia ha adelantado la actividad de influenza, con incrementos de casos desde diciembre, cuando normalmente se observan con mayor intensidad en enero y febrero.

Circulación internacional y llegada a México

La variante H3N2 subtipo K ha sido detectada en países de Europa como España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, así como en Japón, Estados Unidos y Canadá. En varios de estos lugares, el aumento de casos generó presión sobre servicios de salud, no por mayor gravedad individual, sino por el volumen simultáneo de personas infectadas.

El caso confirmado en México se enmarca en este patrón de expansión internacional, con una entrada que se da en plena temporada invernal y con condiciones favorables para la transmisión respiratoria.

Vacunación y respuesta clínica esperada

De acuerdo con el infectólogo, la vacuna contra la influenza sigue siendo una herramienta central de prevención. Aunque la formulación actual se diseñó con base en los virus del año pasado, mantiene similitud con el H3N2 subtipo K y se espera que conserve eficacia, en especial para reducir el riesgo de enfermedad grave y muerte.

La evidencia disponible indica que los antivirales, como el oseltamivir, continúan siendo efectivos frente a esta variante. Las autoridades sanitarias de distintos países han reportado respuesta favorable al tratamiento y ausencia de cambios en los esquemas clínicos habituales.

Grupos con mayor riesgo de complicaciones

Macías subrayó la importancia de la vacunación en los grupos con mayor riesgo de complicaciones por influenza. Entre ellos se encuentran menores de cinco años, personas mayores de 60, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes descontrolada, cáncer, VIH, personas con enfermedades debilitantes, residentes de asilos y personal de salud.

El especialista recordó que la vacuna no genera protección inmediata y que el efecto se alcanza entre dos y tres semanas después de su aplicación, por lo que recomendó completar la vacunación durante diciembre para enfrentar el periodo de mayor circulación viral.

Medidas de prevención en la vida diaria

Además de la vacunación, las medidas de prevención siguen siendo las mismas que para otras temporadas de influenza. Evitar espacios cerrados con alta concentración de personas, mantener higiene frecuente de manos, usar cubrebocas en interiores cuando no sea posible evitar aglomeraciones y cuidar el estado general de salud forman parte de las recomendaciones.

La transmisión de la influenza ocurre tanto por vía respiratoria como por contacto con superficies contaminadas, lo que refuerza la importancia de la higiene personal en entornos públicos y familiares.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv