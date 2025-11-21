La generación de las seis horas: tecnología sin guía y salud mental sin prioridad

Ciudad de México.— La adolescencia en América Latina avanza entre pantallas encendidas y entornos inseguros que moldean el carácter, la conducta y la salud mental de millones de jóvenes. La tecnología se vuelve refugio y riesgo, mientras la violencia del entorno y la falta de supervisión abren grietas que se prolongan hasta la vida adulta. En medio de este panorama, especialistas advierten que la región y principalmente en México, enfrenta un desafío urgente al no considerar la salud emocional como una prioridad de largo plazo.

Uso de la tecnología sin acompañamiento

La coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la UNAM, María Elena Medina-Mora Icaza, alertó que la tecnología se usa más para entretenimiento que para estudio.

Los adolescentes pasan en promedio seis horas diarias frente a las pantallas sin supervisión. Ese tiempo prolongado implica que los jóvenes reducen horas de sueño y realizan actividades básicas con el celular en la mano, lo que altera rutinas y hábitos fundamentales.

Medina-Mora señaló la necesidad de promover un uso responsable de la tecnología de forma que no afecte el desarrollo físico, emocional y social. La especialista advirtió que la falta de acompañamiento convierte la hiperconectividad en un riesgo que crece en silencio.

Violencia y sus efectos desde la primera infancia

La exposición constante a la violencia genera consecuencias visibles desde edades tempranas. La académica explicó que los bebés pueden presentar conductas inmaduras, estrés y miedo. En la niñez surgen actitudes agresivas y bajo rendimiento escolar. Durante la adolescencia se observan dificultades conductuales, problemas académicos y acciones como robos y comportamientos disruptivos.

Los trastornos más comunes a escala global son ansiedad, depresión y fobias específicas. Las encuestas indican que 51 por ciento de quienes enfrentan un problema mental lo experimentaron por primera vez durante la adolescencia o al inicio de la edad adulta universitaria. Pese a ello, la salud mental no se reconoce como enfermedad crónica no transmisible y los recursos asignados siguen siendo insuficientes.

Los 15 años, punto crítico en la aparición de padecimientos

Medina-Mora afirmó que los 15 años representan la edad clave en el inicio de los trastornos mentales. La mediana de aparición es a los 19 en varones y 20 en mujeres, lo que convierte a las preparatorias y universidades en espacios esenciales para la detección temprana. La experta insistió en que la prevención, el acompañamiento y la atención oportuna evitan daños permanentes.

En estudios cualitativos de distintos países, 50 por ciento de los alumnos que alguna vez pensaron en quitarse la vida nunca se lo compartieron a alguien. El silencio, dijo, es un indicador que exige ambientes más seguros y redes de confianza para niñas, niños y adolescentes.

América Latina, territorio donde la violencia alcanza a los jóvenes

La región enfrenta los niveles más altos de violencia delictiva del mundo. La especialista subrayó que el negocio de las drogas influye en la inseguridad que afecta especialmente a las juventudes. La organización Reinserta ha documentado la manera en que la delincuencia organizada recluta a menores: a los 9 años algunos llevan mensajes o roban, a los 12 transportan drogas y a los 16 ya portan armas o participan en secuestros. En ciertos grupos, si detectan habilidad, el acceso a las armas ocurre a edades aún menores. La esperanza de vida en estos contextos se reduce drásticamente.

A esto se suma la relación positiva entre desventaja socioeconómica y uso de drogas. En México, la inseguridad en colonias marginadas tiene impacto directo en la vida emocional y conductual de estudiantes, quienes crecen entre soledad, ansiedad, depresión, adicciones e hiperconectividad con poca vida en comunidad.

