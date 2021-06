López Gatell se convirtió en “maestro de la pandemia”: AMLO

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el espaldarazo al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell Ramírez, porque en más de un año de conferencias de prensa vespertinas del Covid-19 se convirtió en “maestro”.

López Obrador agradeció al funcionario federal por encabezar la estrategia nacional para combatir la pandemia; así como coordinar los esfuerzos para la transformación de hospitales para atender a los contagiados; y porque resistió ataques de sus adversarios.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador destacó que López Gatell es un profesional de primer orden, honesto y responsable; por lo que le agradeció públicamente su labor al frente de la estrategia nacional contra el Covid-19.

En sus encendidos elogios, López Obrador dijo que a López Gatell le tocó enfrentar situaciones difíciles, provocaciones de todo tipo; por lo que expresó estar contento de su trabajo, por su desempeño en todo el proceso de salvar vidas.

Junto con Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud y el subsecretario López Gatell dijo el primer mandatario que se levantó el sistema de salud que estaba en el suelo, se concluyó la construcción de hospitales, se equiparon; se contrató a personal y se capacitó a médicos y enfermeras para atender el Covid-19.

“No había camas, no había equipos, no había médicos, no había enfermeros, no había nada, y a pesar de lo fuerte que pegó la pandemia nadie se quedó sin ser atendido, todos fueron atendidos, todos tuvieron la posibilidad de tener una cama de hospital, todos los mexicanos van a tener garantizado su derecho a la salud y a la vacunación”, expresó.