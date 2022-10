Más de cien organizaciones piden a políticos que rechacen el paquete pedófilo de Igualdad Sustantiva y Género

Ciudad de México.— Asociaciones de la Sociedad Civil solicitaron a los principales actores políticos del país, involucrados en la toma de decisiones, que frenen el paquete de reformas constitucionales de la mal llamada “Iniciativa de Igualdad Sustantiva”.

Consideran que dicha iniciativa representa un severo atentado contra la libertad de expresión, el primer derecho humano: la vida y la inocencia de los niños legalizando la abominación de la pedofilia y el aborto.

A través de un desplegado bajo el lema “con nuestros hijos no se metan”, más de un centenar de organizaciones, alertaron que en la Cámara de Diputados se pretende avalar un paquete de reformas constitucionales que adicionan 31 párrafos y reforman 51 más, agrupados bajo el término “confuso y torcido” de Igualdad Sustantiva y Género.

“Está en sus manos la libertad de expresión en un México democrático: la opinión de medios de comunicación, padres de familia, profesores, lideres religiosos y servidores púbicos, es fundamental para salvaguardar nuestras libertades y derechos de todos. Ya que todas las personas que de manera libre y con respeto manifiesten sus ideas y creencias en torno a la estabilidad de la familia y en contra de la ideología de género podrían ser sancionadas de manera severa”, señalaron.

Además, advirtieron que promover el aborto es un severo retroceso que atenta contra la vida de mujeres y hombres mexicanos que están por nacer y sólo aumenta las cifras de asesinatos y sangre derramada en el país.

“No se dejen llevar por envolturas ideológicas y perversas, por términos que aparentan lo que no son. Esta iniciativa en contenido está podrida y atenta contra la Libertad de Expresión, la Vida y los derechos de las Niñas y Niños. No deformen nuestra constitución, no permitan ser manipulados por lenguajes falsos, no legalicen la pedofilia, no promuevan mas el aborto y una ley mordaza, no aprueben los artículos 4 y 6 de esta iniciativa”, puntualizaron.

Finalmente, manifestaron su hartazgo y rechazo a la “aberración” de los legisladores que con palabras engañosas y lenguaje falso promueven los intereses más viles y oscuros, “son lobos disfrazados de ovejas”.

