“No tengo problema de conciencia por saludar a mamá de ‘El Chapo'”: AMLO

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene problemas de consciencia por saludar a María Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador dijo que si se encontrara con los expresidentes Felipe Calderón o Carlos Salinas tal vez no los saludaría por cuestiones políticas.

“En el caso de Peña Nieto estoy en contra de él por el desparpajo y la corrupción que imperó, pero de ahí que yo les tenga odio, no, no. Si me encontrara yo a Calderón, a Salinas, a lo mejor lo saludaría, pero a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente”.