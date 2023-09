Obispos mexicanos acuden a Roma al curso anual de formación

Ciudad de México.- La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que las cabinas son trasladadas en siete camiones, desde el Puerto de Veracruz a la Ciudad de México, y son modelo Omega V.

Este modelo ganó el premio internacional de diseño Red Dot: Best of the best en 2019, debido a su interior de alta calidad, su techo con absorción acústica y al aspecto deportivo de sus asientos.

Cabe señalar que, en este mes llegarán al Puerto de Veracruz las 44 cabinas restantes, para sumar un total de 72.

En el proceso de construcción de las góndolas del teleférico participaron 35 personas (producción, pintura, montaje y control de calidad).

Estas cabinas cuentan con capacidad para 10 pasajeros.

Este medio de transporte se desplazará entre 20 y 35 metros de altura, en promedio y viajarán a seis metros por segundo.

Además de ser cero emisiones, cómodas y seguras, estarán equipadas con cámara de seguridad y WiFi.

Entre sus características principales se encuentran el techo acústico con propiedades de absorción del sonido y una superficie donde no queda marca de arañazos, lo que favorece la longevidad de los vehículos.

Cuenta con asientos de madera con núcleo de haya y revestimiento de roble, en los que, bajo el principio de asiento único, cada pasajero puede ver directamente cuántos asientos quedan libres.

Te puede interesar: Retiran mil 200 espectaculares de la CDMX

Provenientes de Suiza, ya llegaron las primeras 28 de 72 cabinas que estarán en la Línea 3 del #cablebus, que irá de Los Pinos a la cuarta sección del bosque de Chapultepec.



Cuentan con una amplia apertura que permite el acceso a carriolas, bicicletas y sillas de ruedas. 👇 pic.twitter.com/pXvD9IwlaE — Leonardo Lugo (@Leonardo_LugoV) September 8, 2023

De acuerdo con Semovi, las cabinas cuentan con una amplia apertura de puerta que permite un fácil acceso a carriolas, bicicletas y sillas de ruedas; y ventanillas de ventilación de dos filas.

Mismas que crean un clima confortable para los usuarios, conectadas a las estaciones por WLAN, lo que permite la comunicación con la sala de control.

La tercera línea de teleférico de la Ciudad de México, forma parte del proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, tendrá una longitud de 5.5 kilómetros y contará con seis estaciones.

Vasco de Quiroga (que conectará con el Tren Interurbano México-Toluca), Cineteca Chapultepec, PARCUR / Colegio de Arquitectos, Charrería, Panteón de Dolores y Los Pinos / Constituyentes.

Asimismo, permitirá el acceso a diferentes recintos como la nueva sede de la Cineteca Nacional que se construye en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

También la Bodega Nacional de Arte, la ex Fábrica de Pólvora, el Parque de Cultura Urbana (PARCUR), el Parque Cri Cri, el Centro de Cultura Ambiental y Los Pinos.

ARH