Peña Nieto se convirtió en el “payaso de las cachetadas”: López Obrador

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los medios de comunicación convirtieron al expresidente Enrique Peña Nieto en “payaso de las cachetadas”.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador señaló que al expresidente Peña Nieto “lo elevaron y después le dieron la espalda, lo convirtieron en el payaso de las cachetadas”.

#ConferenciaPresidente. Recuerda @lopezobrador_ que a Enrique Peña Nieto los medios de comunicación “lo encumbraron” y luego “lo traicionaron”. “Lo convirtieron en el payaso de las cachetadas”, señala. pic.twitter.com/EW2GPDL9qx — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) March 14, 2022

Incluso, el mandatario aseguró que su antecesor en la presidencia se sintió traicionado.

“No voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña, siendo él todavía presidente constitucional y yo presidente electo, y en la plática me dice: me traicionaron”, contó López Obrador.

