Reitera gobierno en mantener la calma y no generar pánico

Ciudad de México.— Luego de reconocer que a unos días de que la epidemia de Coronavirus avance a la segunda etapa en la que se puedan originar los contagios comunitarios, -por el momento han sido importados, de infectados por haber viajado al extranjero- Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, dijo que después de que al día de ayer se tienen confirmados 118 casos y una víctima mortal debido a una enfermedad crónica asociada, no se descartan más defunciones, advirtió.

Durante el avance de la pandemia en México, que se ha observado desde enero, en que se produjeron en China los primeros brotes, que siguieron en países europeos como Francia, Italia, España y Alemania, dijo López Gatell que no ha sido necesario tomar medidas drásticas porque no se pueden adelantar, para no generar pánico.