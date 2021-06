Solo 31 casillas no pudieron instalarse o suspendieron votación

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- Con corte a las 14:40 horas el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó la instalación de 154 mil 322 casillas, lo que representa el 94.92% de las casillas previstas.

Ello no implica que el resto de las 162 mil 570 no se haya instalado, explicó el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.

“Son casillas que todavía no han tenido un reporte por parte de los capacitadores electorales en el sistema, no es que no se hayan instalado, lo que pasa es que el sistema todavía no está cargado respecto a la información de esas casillas, por lo tanto, no podemos saber a través del SIJE si esas casillas forman parte del grupo de instaladas o de no instaladas”.

Esta situación, mencionó Córdova, es absolutamente normal. “Hay algunas zonas en donde los Capacitadores Asistentes Electorales no pueden acceder o no tienen conectividad celular y, por lo tanto, desde sus aparatos, dispositivos móviles, no pueden cargar a la información al propio SIJE”.

Por su parte, el Consejero Ciro Murayama afirmó que “el país está votando en paz y en libertad”. Destacó el alto índice de instalación de casillas, el cual es de 99.98 por ciento”.

“Ello quiere decir que por cada 10 mil se instalaron nueve mil 998; es decir, que sólo hubo dos casillas por cada 10 mil donde tuvimos un problema mayor”, dijo.

Resaltó que en el 99.07% de las casillas hay representantes de los partidos políticos. “Es decir, sólo en una de cada 100 casillas no llegaron los partidos, pero están ciudadanos insaculados y capacitados a cargo de la elección.”

Al presentar el informe el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, señaló que el Instituto cuenta con el reporte de la suspensión temporal de la votación con 105 casillas, “es suspensión temporal, pero se reanudó la actividad en las mismas”, acotó.

El SIJE reporta también la presencia de representantes de los partidos políticos en las casillas al momento del corte, informó, el Partido Acción Nacional cuenta con representantes en el 65.47 por ciento de las casillas. El Partido Revolucionario Institucional, en el 75.02; el Partido de la Revolución Democrática en el 38.49; el Partido Verde Ecologista de México, en el 42.98; el Partido del Trabajo, en el 43.06 por ciento; Movimiento Ciudadano en el 34.42 por ciento; Morena, en el 83.59; Partido Encuentro Solidario en el 14.98; partido Fuerza por México en el 18.89 y, finalmente, el partido Redes Sociales Progresistas en el 12.92 por ciento de las casillas.

No podrán votar en otra circunscripción

Al tratarse de una elección federal en la que sólo se renueva la Cámara de Diputados, en las casillas especiales sólo podrán votar las y los ciudadanos que se encuentran dentro de su circunscripción.

Si una persona está fuera del estado, pero dentro de su circunscripción, para elecciones federales, puede votar para elegir únicamente a los diputados de Representación Proporcional.

Si se tratara de una elección presidencial podrían ejercer su derecho al voto por el Ejecutivo Federal, pero al tratarse de una elección intermedia, no es el caso.

Tratándose de elecciones locales, si se está dentro del estado donde se vive, pero fuera del municipio, se podrá votar por la elección a la gubernatura.

Para la elección municipal, sólo se podrá votar si la o el ciudadano se encuentra en su distrito, pero en una sección distinta.

Jornada que se caracteriza por la participación de la ciudadanía

Para instalar las 162 mil casillas, se requirió a más de 1.5 millones de personas que fueron capacitadas por el INE para ser funcionarios en las mismas y durante esta Jornada se han requerido la selección de 50 mil 936 funcionarios de la fila, 5 mil menos que en 2018, lo que da muestra del compromiso de la ciudadanía con la elección.

LEE Dejan dos cabezas humanas en casillas de Tijuana

emc