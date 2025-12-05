Tecnología y violencia: factores que condicionan la salud mental en jóvenes

Ciudad de México.— El uso de tecnología en niñas, niños y adolescentes en América Latina se ha convertido en un elemento central de su vida cotidiana. La ausencia de supervisión y la concentración en actividades de entretenimiento revelan un fenómeno con implicaciones para su salud emocional y para la forma en que construyen su relación con el entorno.
Uso de tecnología sin acompañamiento
María Elena Medina-Mora Icaza, coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la UNAM, señala que los jóvenes utilizan la tecnología principalmente para actividades recreativas y no para estudio. La población juvenil emplea dispositivos móviles durante seis horas al día en promedio, lo que indica una reorganización de su rutina diaria donde se reduce el tiempo de descanso y alimentación. La especialista plantea que el reto consiste en orientar el uso de tecnología de modo que no interfiera con actividades esenciales.
Efectos de la violencia en etapas tempranas
Medina-Mora explica que la exposición a la violencia produce diversas consecuencias dependiendo de la etapa de desarrollo. Menciona conductas inmaduras, estrés o miedo en bebés, así como agresividad y bajo rendimiento escolar en infantes. Entre adolescentes se observan dificultades conductuales, escolares y participación en robos. También recuerda que los trastornos más frecuentes en el mundo son ansiedad, depresión y fobia específica.
Las encuestas muestran que 51 por ciento de quienes presentan un problema mental lo experimentó durante la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta. Sin embargo, la salud mental no se encuentra incluida en el sector salud como enfermedad crónica no transmisible y no recibe recursos equivalentes a su incidencia.
Edad de inicio y necesidad de prevención
Según la especialista, los quince años representan el momento más habitual para la aparición inicial de estos padecimientos, coincidente con la etapa de bachillerato. La mediana de inicio se ubica en 19 años para hombres y 20 para mujeres. Medina-Mora subraya la importancia de la prevención y la atención oportuna para evitar complicaciones posteriores.
En estudios cualitativos realizados en varios países se observó que 50 por ciento de los estudiantes que habían tenido intención de quitarse la vida nunca lo comunicó a otra persona, lo que refleja ausencia de canales de diálogo en su entorno cercano.
Condiciones de vida y entornos inseguros
La investigadora indica que generar ambientes seguros durante la infancia y la adolescencia influye en el desarrollo posterior. Afirma que América Latina concentra algunos de los niveles más altos de violencia delictiva, asociada en buena parte al negocio de las drogas, situación que impacta de forma directa a la población joven.
Reclutamiento de menores por grupos delictivos
La organización Reinserta informa que niñas, niños y adolescentes participan en actividades de delincuencia organizada desde edades tempranas. Entre los 9 y 11 años realizan funciones como llevar mensajes, informar o sustraer objetos. A los 12 años transportan drogas. A los 16 manejan armas y participan en secuestros y asesinatos. En ciertos grupos delictivos se les asignan armas antes de los 12 años cuando observan habilidades específicas. Este proceso reduce de manera considerable su expectativa de vida.
La relación entre desventaja socioeconómica y uso de drogas aparece documentada en diversos países. En México, Medina-Mora señala que la inseguridad en las colonias donde viven los estudiantes es uno de los factores que condiciona su experiencia cotidiana.
Consecuencias en la vida emocional y social
La especialista indica que entre estas poblaciones se reportan sentimientos de soledad, enojo, episodios de estrés, ansiedad y depresión, además de adicciones, dependencia al juego e hiperconectividad. También refiere que existe poca vida en comunidad.
“No hay descanso emocional”: así afectan las redes sociales al desarrollo adolescente
Ciudad de México.— Sin importar la hora miles de adolescentes entran en un universo digital donde no existe pausa posible. Conversan sin hablar, comparten sin mirar, conviven sin presencia. Entre pantallas y notificaciones se juega una parte decisiva de su desarrollo emocional un territorio donde especialistas alertan sobre una tendencia que crece: mayor ansiedad y menor autoestima.
El artículo “Cómo afecta el uso de las redes sociales a adolescentes” de Child Mind Institute reporta los desafíos de una generación que crece en un entorno de interacción permanente. Las redes sociales modifican la convivencia y el desarrollo emocional, generan tensiones nuevas y exigen acompañamiento cercano.
Una generación que interactúa sin señales visibles
Las expertas clínicas Catherine Steiner-Adair, EdD, y Donna Wick, EdD, explicaron a Child Mind Institute que los adolescentes están formando vínculos con menos herramientas sociales que generaciones anteriores. La comunicación digital elimina gestos, miradas y matices que antes funcionaban como guía en la convivencia presencial.
La ausencia de señales no verbales provoca malentendidos y eleva la ansiedad social. Cada interacción ocurre con un distanciamiento que vuelve más difícil interpretar emociones. El intercambio deja de ser directo y se convierte en mensajes breves que cada persona elabora sin la tensión propia del encuentro cara a cara.
Comparación constante y los efectos en la autoestima
Explican que cuando un adolescente tiene una percepción negativa de su apariencia o de su vida cotidiana, pasar por redes sociales puede profundizar ese malestar. Las imágenes perfectas —producidas, filtradas o retocadas— crean un espejo distorsionado que afecta la autoestima.
Una encuesta de la Royal Society of Public Health aplicada a jóvenes británicos de entre 14 y 24 años muestra que plataformas como Instagram, Snapchat, X y Facebook incrementan sensaciones de ansiedad, tristeza, soledad e insatisfacción corporal. En un entorno donde la aprobación se mide con “me gusta”, muchos adolescentes invierten tiempo ajustando su identidad digital.
Amistad bajo nuevas reglas
Catherine Steiner-Adair, detalla que la amistad exige habilidades que se fortalecen con práctica real. Expresar emociones, resolver conflictos y escuchar requieren un aprendizaje que no se desarrolla en conversaciones intermitentes por texto. Cuando la interacción se traslada a pantallas, los adolescentes enfrentan menos riesgo emocional inmediato y tienen menos oportunidad de experimentar esas dinámicas.
Señala que muchos jóvenes perciben una llamada telefónica como un acto intenso. La conversación directa impone un nivel de presencia que se ha vuelto difícil de sostener para quienes rara vez la practican.
Crueldad, presión social y el temor a no ser suficiente
Donna Wick, EdD, observa que adolescentes escriben mensajes que jamás dirían cara a cara. En el caso de las niñas, esta tendencia aparece con más frecuencia, debido a la presión social por mantener armonía en círculos de amistad.
Catherine Steiner-Adair, EdD, señala que la autoestima se consolida cuando una persona reconoce quién es. La multiplicación de identidades digitales confunde ese proceso y alimenta la sensación de impostura, un fenómeno que Wick identifica como similar al “síndrome del impostor”.
Hiperconexión y silencios que pesan
Para Donna Wick, EdD, esta hiperconexión genera ansiedad porque no permite descanso afectivo. La tecnología elimina momentos de pausa. Aplicaciones que muestran ubicaciones, actualizaciones continuas y expectativas de respuesta inmediata crean un estado de alerta emocional permanente.
El silencio digital también adquiere un significado doloroso. Si una respuesta no llega, el adolescente interpreta el silencio como rechazo. Las relaciones pueden diluirse sin explicación, sin confrontación y sin oportunidad de cierre.
Papel de los padres en medio de la avalancha digital
Steiner-Adair como Wick coinciden en que el ejemplo adulto es el punto inicial del acompañamiento. Reducir el uso personal de dispositivos abre la puerta a que los adolescentes entiendan límites y prioridades.
Steiner-Adair recomienda establecer espacios y horarios sin tecnología en casa. La entrada al hogar después del trabajo, el trayecto a la escuela y los momentos designados para conversar deben mantenerse libres de pantallas. Esos espacios fortalecen el vínculo familiar.
Wick sugiere retrasar lo más posible el inicio en redes sociales y acompañar de forma respetuosa. Revisar mensajes sin motivo claro daña la confianza. Monitorear con apertura, sin invadir, permite preservar la comunicación.
Construir presencia y acompañamiento
Finalmente, concluyeron que limitar el tiempo de pantalla no busca prohibir la tecnología, sino equilibrar su peso. Cuando los adolescentes acuden a Internet para aclarar dudas o buscar consuelo, hallan información sin contexto y sin sensibilidad. La presencia de los padres permite ordenar emociones, aportar perspectiva y mantener estabilidad.
Son esos momentos cotidianos y constantes los que refuerzan la seguridad emocional y brindan herramientas para que los adolescentes enfrenten la presión digital.
Colectivo de Mujeres pide unir esfuerzos en favor de la vida, familia y matrimonio
Ciudad de México.— El colectivo Mujeres de México reconoce a las diputadas y diputados de Guanajuato que votaron en favor de la vida y cumplieron su compromiso con la sociedad para defender a las niñas y niños inocentes en el vientre de su madre.
Sin embargo, expresó su profundo extrañamiento e indignación ante el hecho de que esos mismos legisladores, que recientemente se declararon defensores de la vida, la familia y la patria, también voten en favor del matrimonio igualitario y de la penalización del acompañamiento familiar mediante terapias de conversión.
“Esta contradicción traiciona la confianza ciudadana y atenta contra los pilares que sostienen a Guanajuato. Valoramos el voto en defensa de la vida, una decisión que honró a quienes esperan de sus representantes una postura firme en la protección de los más indefensos en el vientre materno. Mujeres de México reconoce el compromiso con la dignidad humana y con la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural”, resaltaron.
Sin embargo, el colectivo externó que es preocupante que quienes se dicen provida, profamilia y prolibertades hayan dado la espalda a cientos de miles de guanajuatenses al votar en favor del matrimonio igualitario.
Explicó que con el voto en favor del llamado “matrimonio igualitario” se daña al primer núcleo de la sociedad: La Familia, ignorando el sentir de los ciudadanos y de la evidencia científica que sostiene que la familia es clave para reducir problemas sociales graves como la delincuencia, las adicciones, la violencia familiar y la deserción escolar.
“Esta reforma rompe con el consenso histórico del estado, debilita la estructura familiar y desatiende las prioridades reales de cientos de miles de guanajuatenses que hoy sufren violencia e inseguridad”, denunció Mujeres de México.
Además, con la aprobación de las reformas a las terapias de conversión, reveló, se limita la libertad de atención y pone en riesgo a padres, madres, psicólogos, consejeros y líderes espirituales que buscan apoyar a un familiar que atraviesa por una crisis de identidad.
“Lejos de proteger el vínculo afectivo y familiar los criminaliza y limita el derecho básico a acompañar. No se puede defender la vida y atacar al mismo tiempo la familia, esto es incongruencia, se dicen provida, profamilia y prolibertades y no lo demuestran!” reclamó.
Por lo anterior, exigieron a los diputados del Congreso de Guanajuato:
- Recuperar la coherencia moral y legislativa.
Defender la vida implica también defender la institución que la acoge, la educa y la protege: la familia.
- Rectificar inmediatamente el rumbo.
Revisar y revertir las decisiones que debilitan el matrimonio, confunden a la sociedad y criminalizan el acompañamiento familiar.
- Atender las verdaderas necesidades de las mujeres en Guanajuato, no las agendas ideológicas de grupos políticos. Mientras el estado enfrenta niveles preocupantes de inseguridad y descomposición social, resulta inaceptable priorizar iniciativas que no atienden a las necesidades reales de las familias.
- Cumplir sus compromisos con las familias que los eligieron.
Los votos tienen consecuencias. “Los ciudadanos tomamos nota de quién defiende realmente nuestros derechos y quién utiliza nuestras causas para transacciones políticas”, advirtió.
Familias que buscan cuidar al bebé sin perder a su mascota
Ciudad de México.- Los estornudos de un bebé pueden cambiar la dinámica de un hogar donde la mascota ocupa un lugar entrañable. La sospecha de una alergia activa temores, preguntas y decisiones inmediatas.
Especialistas recuerdan que actuar rápido permite proteger la salud del menor sin renunciar al vínculo afectivo con el animal.
Imke Marks, especialista en bienestar animal y fundadora de Mooiza, invita a los padres a tomar medidas claras cuando sospechan una reacción al pelo o caspa de una mascota.
Señala que el primer paso es consultar a un pediatra o a un alergólogo. Un diagnóstico temprano permite entender el origen de los síntomas y ajustar el tratamiento adecuado.
Marks pide transformar la rutina familiar tan pronto como se confirme la alergia. Recomienda una limpieza constante del hogar, ventilación diaria y aspiradoras con filtros especiales. Sugiere impedir que la mascota entre al dormitorio del bebé para reducir la exposición a alérgenos.
La especialista afirma que el cuidado del animal también es clave.
Propone cepillados regulares y revisiones veterinarias frecuentes para disminuir la presencia de partículas que provocan alergias.
Reconoce que algunas familias enfrentan dificultades incluso siguiendo estas medidas.
En esos casos, pide valorar alternativas responsables, como buscar un nuevo hogar para la mascota.
Subraya que la salud del bebé debe ser la prioridad, pero sin descuidar el bienestar del animal.
Los especialistas también señalan que las alergias a las mascotas suelen originarse por proteínas presentes en la caspa, la saliva o la orina.
Estas partículas pueden permanecer suspendidas en el aire y adherirse a superficies, lo que incrementa la exposición dentro del hogar.
Los expertos describen síntomas como estornudos persistentes, congestión nasal, enrojecimiento ocular, picazón facial o despertares nocturnos frecuentes.
En algunos casos, la alergia agrava el asma infantil y provoca presión en el pecho o silbidos al respirar.
Aunque algunas desprenden menos pelo, todas producen proteínas que pueden generar reacciones. Recomienda reducir la exposición cuando sea posible y seguir un tratamiento médico adecuado.
Si los síntomas continúan por más de dos semanas, los especialistas aconsejan acudir a un médico. Ante dificultad respiratoria repentina, piden buscar atención urgente.
Nuevos límites en redes sociales replantean la vida digital de niños y jóvenes
Ciudad de México.— Australia se prepara para un cambio en el uso de redes sociales. En diciembre de 2025 entrará en vigor una ley que impedirá el acceso a menores de 16 años y exigirá a cada plataforma verificar con rigor la edad de sus usuarios.
El uso cotidiano de redes sociales por niños y adolescentes se convirtió en un fenómeno que transforma dinámicas familiares, educativas y culturales. Ahora distintos gobiernos buscan regular ese entorno mientras las compañías tecnológicas enfrentan nuevos desafíos.
Australia, jóvenes sin redes sociales
El Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) fijó la edad de más de 16 años para utilizar redes sociales y ordenó a plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, X, YouTube y Reddit implementar sistemas de verificación. La normativa contempla métodos como identificación oficial, análisis biométrico o validaciones externas. A la vez exige alternativas que no impliquen el uso de datos sensibles. Las empresas que incumplan pueden recibir sanciones de hasta 50 millones de dólares australianos.
Las compañías reportaron fallas en pruebas de verificación por reconocimiento facial y estimación de edad. Algunos sistemas clasificaron a menores como adultos, lo que generó preocupación en organizaciones de protección infantil y privacidad. Estos grupos alertaron que los errores pueden derivar en exclusiones injustificadas o permitir que adolescentes mantengan acceso. También plantearon dudas sobre la recolección y manejo de información biométrica.
La medida australiana surgió mientras distintos países analizan nuevas formas de regular el acceso juvenil a los espacios digitales. El gobierno australiano sostiene que la iniciativa no busca expulsar a los menores del mundo en línea, sino modificar el tiempo y el tipo de interacción que establecen en esos entornos.
Europa redefine el acceso de los menores
El debate del uso de redes sociales está en el Parlamento Europeo, donde se aprobó una resolución que recomienda una edad mínima de 16 años en redes sociales, esta disposición no es vinculante, pero orienta futuras regulaciones.
El documento también propone un límite digital armonizado de 13 años en toda la Unión Europea, por debajo del cual ningún menor tendría acceso a plataformas ni a servicios de video o herramientas de inteligencia artificial dirigidas a jóvenes.
Bélgica desde 2018 exige al menos 13 años de edad para crear cuentas sin consentimiento parental. Francia aprobó en 2023 un marco que obliga a obtener permiso de padres o tutores para que menores de 15 años creen perfiles, aunque su aplicación enfrenta obstáculos técnicos. En Reino Unido entró en vigor la Ley de Seguridad en Línea, que integra reglas estrictas para plataformas y refuerza restricciones etarias, aunque todavía no fija un límite claro para redes sociales.
Estas regulaciones buscan establecer entornos más seguros para los menores y generar responsabilidad en las plataformas en materia de moderación de contenidos, análisis de riesgos y manejo de datos.
Usuarios de redes sociales en México
La discusión regulatoria ocurre en un contexto en el que redes sociales forman parte del día a día de millones de jóvenes. En México su uso supera los 114 millones de usuarios y más del 90% de los internautas accede diariamente. El promedio de uso nacional es de 192 minutos por día, cifra que rebasa de manera amplia el promedio global.
¿Cuáles son las redes sociales que más utilizan los jóvenes mexicanos?
Estudios recientes de Comscore muestran que en América Latina las plataformas alcanzaron al 72% de la población digital mundial en 2025, con un crecimiento de interacciones del 4.4% respecto al año anterior. México se coloca entre los países con mayor alcance en la región, con un promedio mensual de 44 horas de actividad. Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok concentran la mayor parte de la atención y registran millones de visitantes únicos cada mes.
El crecimiento del formato de video y la consolidación de comunidades marcadas por influencias inmediatas configuran un espacio de interacción central para adolescentes. TikTok mantiene un ritmo sostenido en producción de videos y en México elevó su actividad en un 28% entre enero y mayo de 2025. Instagram registró un aumento de 33% en el engagement con reels entre 2023 y 2024. YouTube alcanza al 74.1% de la población digital mexicana y buena parte del consumo proviene ya de televisores conectados.
Este ecosistema define nuevas formas de relación entre creadores y audiencias juveniles. En abril de 2025 las cuentas de celebridades e influencers representaron el 36% de todas las interacciones globales. En México, figuras como Farid Dieck, Poncho De Nigris y Santa Fe Klan encabezaron la lista de mayor actividad en TikTok.
Otra tendencia emergente es el avance de los influencers virtuales, creados a partir de inteligencia artificial y diseño gráfico. Estas figuras comienzan a crear comunidades, colaborar con marcas y expandir su presencia en mercados internacionales.
Modelos distintos de creación y relación con las audiencias
La antropóloga Sandra Ramírez Fernández presentó un avance de su investigación comparativa entre España y México. Planteó que la relación de confianza con creadores se construye de forma distinta en cada país. En España la identidad del creador genera cercanía con la audiencia porque se percibe un acompañamiento constante. En México predomina un vínculo basado en la utilidad del contenido y en la forma concreta en que un creador explica un proceso o resuelve una necesidad.
Ramírez Fernández indicó que los ingresos dependen de publicidad, patrocinios, afiliaciones y membresías. Explicó que el pago por mil visitas difiere considerablemente entre Europa y México, lo que influye en las estrategias de sostenimiento económico. En España se observa una economía de la reputación basada en la confianza en la figura que promociona un producto. En México prevalece una economía de la reciprocidad en la que la comunidad sostiene al creador mediante donaciones, afiliaciones y membresías.
La investigadora añadió que los creadores organizan su contenido bajo estructuras que permiten entender cómo perciben a su audiencia y qué tipo de guía buscan establecer. Esos patrones condicionan la manera en que niños y adolescentes consumen contenidos y construyen hábitos digitales.
Cambios en el trabajo digital de los jóvenes
Luis Josué Lugo Sánchez, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, observó que plataformas como TikTok pasaron de ser vistas como espacios de ocio a convertirse en escenarios de trabajo serio.
Argumentó que estas plataformas requieren análisis de relaciones materiales, simbólicas y culturales porque en ellas se desarrollan narrativas que forman parte de la vida cotidiana de jóvenes y adolescentes.
Lugo Sánchez subrayó que es necesario trazar una radiografía de las estructuras que intervienen en la producción de contenidos dirigidos a nuevas audiencias. Afirmó que no puede subestimarse el trabajo que realizan jóvenes y adolescentes, incluso cuando usan recursos como emojis o narrativas breves. Estos formatos permiten comprender nuevas habilidades y cambios en la comunicación contemporánea.
