“Tengo que ser respetuoso, pero no soy Poncio Pilato”, responde AMLO sobre resoluciones de la SCJN

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la resolución de la SCJN para declarar inválido y volver a legislar sobre el Derecho a la Objeción de Conciencia como un derecho de personal médico.

Interrogado sobre esta acción de inconstitucionalidad que analizan los ministros para que esta garantía tenga límites y alcances establecidos de manera clara, el presidente se desmarcó del Poder Judicial

“Tengo que ser respetuoso de la independencia, en este caso del Poder Judicial y de la Suprema Corte. Además, es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia”, admitió.

RESPETUOSOS DE CREYENTES Y NO CREYENTES

Sin embargo, López Obrador reconoció que este es un tema que confronta y que por eso desde hace algún tiempo procura no opinar porque es respetuoso de todos.

“Respeto las decisiones que toman las instancias legales y no opino porque tengo que ser respetuoso de todos, de creyentes y no creyentes”, afirmó.

López Obrador dijo que su papel principal en estos temas es no opinar ni tomar partido.

“No me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato, sencillamente, creo que a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido”, explicó.