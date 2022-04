Unión entre EU y México es para siempre: Ken Salazar

Ciudad de México.— Anular la consulta de Revocación de Mandato, como lo insinuó el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, es un mal presagio para la democracia; pues busca inhibir la participación ciudadana en este ejercicio inédito para el país, señaló el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

En un mensaje que publicó en redes sociales, el senador afirmó que el órgano electoral “debe convocar a la participación y conducirse con mesura e imparcialidad”.

Durante su cátedra como parte de la Maestría en Derecho que imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México, Ricardo Monreal consideró inoportunas las insinuaciones del titular del INE, sobre la posibilidad de anular la consulta de revocación de mandato, por la supuesta participación de funcionarios públicos en la promoción de este ejercicio democrático.

Estimó que este proceso de desgaste no concluirá el domingo, porque el Instituto se ha comportado como un actor político, como parte del régimen de partidos políticos, y no como el órgano profesional, encargado de la organización de las elecciones

Además, reiteró que el próximo domingo, 10 de abril, ejercerá su derecho a votar, e invitó a todos, incluso a los que no están de acuerdo con las políticas públicas que ha implementado el Presidente de la República, a participar con toda libertad.

El líder de la mayoría legislativa en el Senado reconoció que “habrá restricciones”, porque sólo se instalará una tercera parte de las casillas que normalmente se montan en cualquier proceso electoral para elegir al titular del Ejecutivo Federal.

“Ojalá que los ciudadanos no se desesperen al formar largas filas, que no dejen de ejercer su derecho a expresar su opinión respecto de la permanencia o no del Presidente de la República”; de no estar de acuerdo pueden votar por la revocación de mandato, de manera anticipada.