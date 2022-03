Necesitamos un México sin machismos: ministra Yasmín Esquivel

Ciudad de México.- Durante la inauguración a la Semana Conmemorativa del Día Internacional de la Mujer y entrega de la Medalla “María Cristina Salmorán de Tamayo”, la presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, señaló que para erradicar la violencia de género es una lucha de todos y sólo es una cuestión de mujeres.

Dijo que hoy es el momento de reflexión para recordar a las mujeres que abrieron camino y que ahora buscan para alcanzar en plena libertad de autonomía, todos los sentidos en todos los espacios en todas las edades.

La ministra comentó que, en muchas ocasiones puede ser ignorada y no tomada en cuenta, no ser respetada estigmatizada, ser interrumpida menospreciada y por ello se necesita un México sin machismos.

“Mientras haya mujeres violentadas, mientras haya más de 10 mujeres que mueren día a día en nuestro país, seguiremos luchando y exigiendo acabar con esa forma de desigualdad ”, aclaró.

Yasmín Esquivel recordó que en 1977 la asamblea General de la ONU declaró el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, para reconocer al género femenino en su lucha por la igualdad, sin embargo; comenzó a conmemorarse en muchos países incluso décadas antes del reconocimiento internacional en memoria de las batallas ganadas en favor de las mujeres.

Destacó que un hecho significativo símbolo del avance de las mujeres en México y su ascenso en posiciones en toma de decisiones que es espejo de los cambios por lo que transita México.

Me interrumpes porque soy mujer, no me crees porque soy mujer, consideras que no puedo porque soy mujer, me alzas la voz porque soy mujer, me críticas porque soy mujer y me menosprecias porque soy mujer, me confrontas y atacas porque soy mujer, me frenas antes de dar mi punto de vista porque soy mujer. Aseveró que todas estas conductas que suelen ocurrir en el desarrollo profesional de las mujeres son formas de violencia.

“Hoy alzamos la voz, no para festejar; sino para recordar esta lucha de igualdad de los derechos, no pretendemos que la mujer sea más que el hombre, pero tampoco menos”, aclaró.

Insistió en que en una sociedad democrática se obliga a ser complementarios. Porque en México conmemorar esta fecha que año con año, cobra un significado más profundo.

Por ello en el Máximo Tribunal de la Nación adquiere mayor relevancia.

Es nuestra patente de compromiso que la Corte y en todo el Poder Judicial de la Federación y que hace manifiesto sentencia tras sentencia, brindando el acceso a la justicia para la tutela efectiva de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes de México.

“Día a día viven la desigualdad, la discriminación y la violencia y por ello reclaman, por ello en nuestra visión constitucional, ética y moral no podría verse colmada”, agregó.

Aseveró que en México viven más de 64 millones de mujeres, con base en el último censo, en la que históricamente y hasta la fecha se ha luchado para llegar a la tan anhelada igualdad de los derechos, no se prende que una mujer llegue al puesto por el hecho de ser mujer; sino por la capacidad de provocar un cambio.

Hizo un llamado para seguir ocupando espacio en todos los espacios de decisión en los sectores público y privado.

“Mientras haya mujeres violentadas, mientras haya más de 10 mujeres que mueren día a día en nuestro país, seguiremos luchando y exigiendo acabar con esa forma de desigualdad y de discriminación, la violencia hacia la mujer no tan solo es aquella que causa un daño físico, sino aquellas que también se ejercen autos de autoridad por parte de los hombres”, aclaró.

