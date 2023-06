Adán Augusto López dejará la Segob el viernes

Ciudad de México.— El próximo viernes, Adán Augusto López dejará la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) para contender por la candidatura de Morena para la presidencia de 2024.

Luego de reunirse este martes con el presidente de la República y el resto del gabinete, confirmó que su salida será este viernes 16 de junio.

#Elecciones2024 🗳️ Para buscar la candidatura de la presidencia de México en 2024, @adan_augusto , dejará su cargo este viernes 16 de junio, le pidió al presidente @lopezobrador_ , que lo releve, ya que no le gusta la palabra "renuncia". pic.twitter.com/vUyN5IgZpR

Así, el próximo lunes 19 iniciará actividades para buscar ser el coordinador de defensa de la transformación.

“Yo no voy a renunciarle. He pedido al Presidente que me revele del encargo del cargo de Secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal”

Adán Augusto López | Secretario de Gobernación