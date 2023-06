Miopía de SCJN atenta contra las tradiciones populares; Sociedad civil defiende instalación de Nacimientos

Yucatán.— Diversas agrupaciones de la Sociedad Civil resaltaron que para más de 100 millones de mexicanos la Navidad es motivo de alegría y de encuentro con los demás y nunca ha servido de excusa para excluir a nadie.

Recordaron que como cada año, en diciembre 2020, el Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán, colocó un Nacimiento para conmemorar el nacimiento de Jesús de Nazareth.

Sin embargo, señalaron que una persona que no reside en esa población, promovió un amparo contra el Ayuntamiento de Chocholá, bajo el argumento de que el Nacimiento lo “discrimina” porque no es católico.

CANCELAR INSTALACIÓN DE NACIMIENTOS

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el asunto y ahora se tramita bajo el expediente del amparo en revisión 216/2022. Aunque se originó en un municipio del interior, lo que decida la Corte afectará a todo el país.

El ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá propone cancelar la posibilidad de instalar nacimientos en sitios públicos, con la excusa de que se tratan de “actos de culto” y que, por tanto, no pueden ser “celebrados” desde y por el Estado.

EXPRESIÓN POPULAR

Los voceros de las agrupaciones de la Sociedad Civil aclararon que la colocación del Nacimiento no es un acto de culto, sino una expresión espontánea de piedad popular que ya forma parte de la cultura mexicana, equiparable a la colocación de altares de muertos y que no tiene ninguna relación con la misa católica.

“Es mentira que transmita ideas relacionadas con la eucaristía, el bautizo o el matrimonio, como se afirma en el proyecto”, explicaron.

Detallaron que al nacimiento no se le rinde culto, porque no es un altar y las imágenes que se emplean son distintas de las destinadas al culto sagrado dentro de la fe católica.

“Incluso, muchos cristianos no católicos que no comparten el culto a las imágenes, colocan nacimientos en sus casas”.

PREJUICIOS

Ante ello, externaron su sorpresa que la Corte no haya llamado a un antropólogo capaz de explicarles aspectos elementales. Más bien pareciera que, con el afán de sostener a toda costa una decisión, ya tomada de antemano, buscaron de entre los especialistas, a aquel que mejor reafirmara los prejuicios del ponente del proyecto.

CONTRADICCIONES

“Es contradictorio que la misma Corte decrete inhábiles, año con año, los días de la Semana Santa. Ahí los ministros hacen a un lado su defensa a ultranza de la laicidad del Estado y olvidan que esas fechas giran en torno a la pascua de Jesucristo”.

EXCUSAS

Esperan que ningún “llanero solitario” se ampare argumentando que le ofende la suspensión generalizada de los servicios públicos de impartición de justicia con la excusa de una celebración religiosa.

“Por qué sí deben continuar gozando de sus días de asueto. Ventajas de tener la última palabra en la impartición de justicia, pero ningún compromiso con la congruencia”.

Sorprende la miopía del Máximo Tribunal que, con su credibilidad tan lastimada y atacada desde distintos flancos, opten por sugerir una sentencia que la alejaría, todavía más, de al menos 100 millones de mexicanos.

OFENSA POPULAR

El ministro ponente no alcanza a ver la forma en que ofende la piedad popular de los habitantes de un municipio con población mayoritariamente maya.

CULTO DE FE CATÓLICA

De aprobar ese proyecto, ¿qué autoridad moral les quedaría para ostentarse como último baluarte de la democracia y del Estado de Derecho y pedir auxilio a los mexicanos ante los embates de los otros poderes?, cuestionaron.

“La mejor teoría jurídica se hace sin separarse de los valores del pueblo que ustedes están llamados a proteger. Pueden llenar sus decisiones de cientos de argumentos, pero de nada sirve si solo apuntalan su incomprensión de una expresión cultural de la piedad religiosa, que nada tiene qué ver con un acto de culto de la fe católica”.

NO SE RESPETAN CREENCIAS

Las agrupaciones civiles pidieron no perder de vista que, lo que de verdad importa, es la forma en que sus sentencias impactan en la vida de millones de personas.

“Si no respetan nuestras creencias, no esperen contar con nosotros para defenderlos cuando no supieron estar a la altura del pueblo”.

AGRUPACIONES

Por último, las distintas agrupaciones convocantes, invitaron a la sociedad civil a sumarse a la iniciativa de recolección de firmas “actívate”, para pedir a la Corte que respete valores y tradiciones. La liga para firmar es: https://activate.org.mx/activacion/ahora-la-corte-va-contra-la-navidad- 635a91b6b9820

Acudieron Alis García, presidente de Red ProYucatan; Ivette Laviada, presidenta de Cefim Yuc; Víctor Pinto, presidente de FNF yuc; Gerardo Pineda/ Pte UNPF; Reyes Escalante/ coordinador MRM; Ricardo Mendoza de Uniendo Caminos; Pastor Víctor Villanueva Rep Comunidad Evangélica de Yucatán; Pastor Víctor Cruz de Iniciativa Ciudadana; Víctor Chan de Red para la Familia; Víctor Arjona de Laicos por el Bien Común; Myrna Escoffie de EDAPAAL Dimension de Laicos; Rommel Palma de Caballeros de Colón; Ma Luisa Ángulo de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; Ma Luisa Chacón de habitante de Mocochá; José Huerta de Club Sierra; Feliciano Ku de LUBIC; Altia Celis de ACTIVATE.

ebv