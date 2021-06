AMLO defiende a Bartlett por investigación de muerte de ‘Kiki’ Camarena

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Tras advertir que el director de la Comisión Federal de Electricidad es objeto de una campaña de desprestigio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene informes de que en Estados Unidos investiguen a Manuel Bartlett por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

De nueva cuenta el jefe del Ejecutivo la emprendió contra los medios a los que pidió que si se tienen pruebas de esa supuesta investigación se presenten ante la ciudadanía.

En la conferencia de prensa matutina de este jueves, López Obrador subrayó que por la campaña de descrédito contra Bartlett sus adversarios también retoman la información de 1988, referente a la caída del sistema electoral.

“No tengo información sobre eso, e independientemente de la responsabilidad o no que pueda tener el licenciado Bartlett, lo que es evidente, público y notorio, es que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso, de la mayoría de los medios”.

Porque Bartlett ahora es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados y cada vez que pueden se le lanzan, si no es por esto es por la acusación de que en 1988 “se cayó el sistema”, por lo que pidió a los medios que presenten pruebas.

LEE CFE se niega a pagar 400 mdd por compra de gas natural

“Si hay pruebas, que se proceda y no linchamiento en los medios. No es un problema de odios o ningún asunto personal, sino es la defensa de un proyecto frente a los embates del conservadurismo que se está agrupando y como siempre, actúan como reaccionarios”.

El jefe del Ejecutivo federal expresó que si en Estados Unidos están investigando a Bartlett, “pues yo no tengo información y tampoco la Fiscalía (General de la República)”.

Insistió que los ataques no van precisamente contra Bartlett, sino para afectar a su proyecto de gobierno y por ese motivo se explica la campaña de desinformación, de ataques por el proceso de transformación; entonces si hay pruebas que se proceda.

En el salón Tesorería dijo que si se tienen pruebas -no el expediente que tiene la DEA, la CIA o el FBI- de que el “gobierno de Estados Unidos está solicitando a México que se investigue el licenciado Bartlett, pues que presenten las pruebas”.

Reiteró que su administración no va a proteger a nadie, “no habrá impunidad, pero también que se vaya aclarando de que son a veces cuestionamientos que no tienen sustento, que no tienen fundamento, porque es mucha carga política”.

ebv