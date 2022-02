Ante veda electoral, AMLO inauguraría nuevo aeropuerto en silencio

Ciudad de México.— A partir de hoy se inicia la veda electoral por la Revocación de Mandato, cuya consulta se realizará el 10 de abril, por lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador omitió la transmisión de los videos que reportan el avance de las obras prioritarias de su gobierno durante la conferencia mañanera.

Por la veda electoral no podría seguir promoviendo ni dando información de las acciones de su gobierno, porque se consideraría propaganda, lo cual está prohibida la difusión de sus programas sociales y demás actividades que se pudieran considerar prohibidas hasta el 10 de abril y por lo cual se adelantará la entrega de pensiones a adultos mayores y becas.

“Aunque se trate de las obras que se construyen para beneficio de todos, no se puede difundir su avance porque existe un concepto de propaganda y de alguna forma se considera que hacer la difusión de éstas constituyen un acto de propaganda a favor del gobierno”, comentó.

El jefe del Ejecutivo anunció que pedirá información al Poder Judicial que le informen y le aclaren qué es lo puede y no puede informar para no violar la veda electoral que impone el Instituto Nacional Electoral en el período previo a un proceso electoral, aunque la difusión de las obras considera que no es propaganda.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el primer mandatario precisó que va a pedirle a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, que haga la consulta al Poder Judicial para saber qué hará el 21 de marzo, cuando está prevista la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Tal vez se pueda inaugurar sin la presencia de reporteros, o que yo no hable y se haga una ceremonia sin difusión, para respetar la veda. A ver qué nos dicen, para no violar la ley en este caso. Es complicado, porque empieza hoy la veda y voy a buscar un recurso legal para poder informar”, concluyó.

José Vilchis (colaborador)

ebv